Lynk en Turkcell tekenen overeenkomst om Sat2Phone-diensten naar Turkije te brengen

FALLS CHURCH, Va.--(BUSINESS WIRE)--Lynk Global, Inc. (Lynk), 's werelds grootste aanbieder van satelliet direct-to-mobile telefoondiensten (Sat2Phone), en Turkcell (NYSE: TKC), de grootste mobiele operator in Turkije, kondigen gezamenlijk aan dat ze een contract hebben getekend voor de start van de eerste Sat2Phone-diensten met behulp van Lynk's "cell-towers-in-space". Deze samenwerking zal naar verwachting de netwerkbetrouwbaarheid en mobiele dekking in heel Turkije aanvullen, ten gunste van de lokale bevolking, bedrijven en bezoekers.

Turkcell, een geïntegreerde speler op het gebied van communicatie en technologische diensten in Turkije, biedt een breed scala aan creatieve producten en diensten via een verenigd mobiel en vast netwerkplatform. Turkcell vindt het belangrijk om alle mobiele, vaste en datadiensten aan te bieden om aan de verwachtingen van individuele en zakelijke klanten te voldoen. Het bedrijf is sinds juli 2000 genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE) en de Borsa Istanbul (BIST) en is het enige bedrijf in Turkije met een dubbele beursnotering. Turkcell is ook opgenomen in de Borsa Istanbul Sustainability Index.

Ali Taha Koc, CEO van Turkcell, liet zich enthousiast over uit over deze toekomstige dienst: " Wij zijn heel blij dat we vandaag onze samenwerking met Lynk, 's werelds toonaangevende Sat2Phone telecomprovider, kunnen aankondigen. We zijn er bij Turkcell trots op dat we een pionier zijn op verschillende gebieden met betrekking tot de huidige en volgende generatie communicatiediensten. Deze deal versterkt onze positie als toonaangevend technologiebedrijf in Turkije en helpt ons om nieuwe innovatieve communicatiediensten aan te bieden."

Daniel Dooley, Chief Commercial Officer bij Lynk, onderstreepte Lynk's streven om de diensten uit te breiden naar alle abonnees van Turkcell: " Turkcell deelt onze toewijding om iedereen en overal met elkaar te verbinden. Met hun aanbod van de eerste commerciële dienst in Turkcells enorme abonneebestand geven ze prioriteit aan innovatieve benaderingen om uiteenlopende geografische gebieden en gemeenschappen samen te brengen."

De initiële Sat2Phone-service zal beginnen met SMS en wordt vervolgens uitgebreid met spraak en data, waardoor overal, hoe afgelegen ook, een stedelijke mobiele ervaring wordt geboden. Deze verbeterde connectiviteit heeft het potentieel om levensreddende noodberichten en SMS-alarmeringen te bieden in gebieden die kwetsbaar zijn voor natuurrampen.

Over Turkcell

Turkcell is een digitale operator met hoofdkantoor in Turkije, die zijn klanten bedient met zijn unieke portfolio van digitale diensten, samen met spraak-, messaging-, data- en IPTV-diensten op zijn mobiele en vaste netwerken. De bedrijven van de Turkcell Groep zijn actief in 4 landen: Turkije, Oekraïne, Wit-Rusland en Noord-Cyprus. Turkcell lanceerde LTE-diensten in zijn thuisland op 1 april 2016, waarbij gebruik werd gemaakt van LTE-Advanced en 3-band carrier aggregatietechnologieën in 81 steden. Turkcell biedt tot 10 Gbps glasvezelinternetsnelheid met zijn FTTH-diensten. Turkcell Group rapporteerde TRY 26,0 miljard aan inkomsten in het derde kwartaal met totale activa van TRY 149,2 miljard op 30 september 2023. Het bedrijf staat sinds juli 2000 genoteerd aan de NYSE en de BIST en is het enige bedrijf met een dubbele beursnotering in Turkije. Lees meer op www.turkcell.com.tr.

Over Lynk

Lynk is een gepatenteerd, bewezen en commercieel gelicentieerd satelliet-direct-naar-standaard-mobiel-telefoonsysteem. Abonnees kunnen nu met Lynk tekstberichten naar en vanuit de ruimte versturen en ontvangen via standaard mobiele apparaten die niet zijn aangepast. Lynk's service is getest en bewezen op alle zeven continenten, heeft wettelijke goedkeuringen in ten minste 30 landen en wordt momenteel commercieel ingezet op basis van meer dan 35 commerciële servicecontracten met mobiele-netwerkexploitanten in ongeveer 50 landen. Lynk biedt momenteel Cell-broadcastberichten (voor alarmering) en sms-berichten in twee richtingen en is van plan om in de toekomst spraak- en mobiele breedbanddiensten te lanceren. Door met Lynk samen te werken opent een mobiele netwerkoperator de deur naar nieuwe inkomsten in onontgonnen markten, geeft hij abonnees gemoedsrust dankzij alomtegenwoordige connectiviteit en biedt hij een potentiële weg naar economische welvaart voor miljarden. Ga voor meer informatie naar www.lynk.world.

