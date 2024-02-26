Mavenir与QCT依托采用Intel® vRAN Boost的第四代Intel至强可扩展处理器，推出工业级DU来发挥开放式RAN部署的高性能和灵活性优势

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mavenir和QCT携手Intel推出QuantaEdge EGX77B-1U小尺寸服务器，以支持开放式RAN部署。

QuantaEdge EGX77B-1U是一种高度可扩展的低功耗薄型（仅300mm厚）多接入边缘计算服务器，依托采用Intel® vRAN Boost的第四代Intel至强可扩展处理器，并搭载面向集中式和分布式无线接入网络的可扩展内存，符合面向4G和5G服务的ORAN、TIP和NEBS GR63第3级和GR3108第2类标准。EGX77B-1U的详细规格参数可在Mavenir和QCT的世界移动通信大会展台获取。

Mavenir一直与Intel紧密合作，以利用和实现采用Intel vRAN Boost的Intel第四代至强处理器的优势。双方的紧密合作带来了DU软件、Intel处理器的广泛优化，以及Intel FlexRAN参考软件在4G和5G领域的最新进步。这些新功能和特性现已在DU平台上开放，包括QuantaEdge EGX77B-1U。

QCT总裁Mike Yang表示：“ QCT很高兴能与Mavenir和Intel这样在无线生态系统领先的合作伙伴携手，支持能够发挥5G开放式RAN的创新。通过提供符合标准、成本经济、稳健的开放式平台，QCT致力于加速各种创新的应用，不仅在于数据中心领域，也包括在边缘领域。”

Intel副总裁兼无线接入网络事业部总经理Cristina Rodriguez表示：“ Mavenir和QCT处于行业创新的前沿，依托全世界首款完全集成加速功能的vRAN处理器，即采用Intel vRAN Boost的最新Intel vRAN处理器，提供高性能的开放式RAN软件和DU平台。我们之间的合作印证了我们对于提供灵活的解决方案，以满足全球市场各种不同外形尺寸、耗电量和环境要求的共同承诺。”

Mavenir首席执行官Pardeep Kohli指出：“ Mavenir很高兴能与QCT和Intel合作。新推出的这款大容量优化1U完全定制型(chip-down)边缘服务器不仅扩大了我们的选择范围，扩展了我们的开放式RAN解决方案应用领域，同时也发挥了各家公司的互补性优势。”

这三家公司将继续加强合作，努力满足客户在开放式5G网络解决方案在设计、供货和部署方面多样化的领先性能和成本优化选项需求。

Intel、Intel徽标和其他Intel标志均为Intel Corporation或其子公司的商标。

关于QCT：

云达科技(QCT, Quanta Cloud Technology)是全球领先的数据中心解决方案供应商，致力于将超大规模硬件的效率优势与多元化行业领先企业的基础架构软件相结合，解决下一代数据中心设计和运营方面的挑战。QCT的客户包括云服务提供商、电信公司以及运行公有云、混合云和私有云的企业。

产品线包括超融合和软件定义的数据中心解决方案，服务器、存储设备、交换机、一体化机柜，以及广泛的硬件组件和软件合作伙伴生态系统。QCT通过自己的全球网络设计、制造、集成自己的产品并提供服务。QCT的母公司是《财富》全球500强公司广达集团(Quanta Computer Inc.)。 https://www.qct.io/

在2024年世界移动通信大会上与云达科技相会（5号展厅5E21号展台）。

关于 Mavenir:

Mavenir利用云原生的人工智能支持解决方案建设未来的网络，在设计上实现环保节能，助力运营商发挥5G的优势和实现智能、自动化、可编程的网络。作为开放式RAN的探索者和公认的行业颠覆者，Mavenir享誉盛名的解决方案为全球的移动网络提供自动化和变现能力，为120多个国家和地区的300多家通信服务提供商加速软件网络转型。这些客户为全世界超过50%的用户提供服务。有关更多信息，请访问 www.mavenir.com 。

在2024年世界移动通信大会（2024年2月26日至29日，巴塞罗那）上与Mavenir相会

如需了解我们的最新创新、世界移动通信大会展会公告，以及更多有关Mavenir如何在当下打造未来网络的信息，请与我们在2号展厅（2H60展台）的团队接洽。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。