Mavenir et QCT présentent le DU industriel fonctionnant avec des processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération avec Intel vRAN Boost afin de promouvoir une flexibilité de haut niveau pour les déploiements RAN ouverts

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Mavenir et QCT collaborent avec Intel pour introduire le serveur QuantaEdge EGX77B-1U à format court pour soutenir les déploiements Open RAN.

Le QuantaEdge EGX77B-1U est un serveur informatique pour le Multi-Access Edge Computing (MEC), caractérisé par une faible profondeur (300 mm), une consommation d'énergie réduite, une extensibilité élevée. Il est doté du processeur Intel Xeon Scalable de 4e génération avec Intel vRAN Boost et d'une mémoire extensible, destiné aux réseaux d'accès radio centralisés et distribués conformes aux normes ORAN, TIP et NEBS GR63 Level 3 et GR3108 Class 2 pour les services 4G et 5G. Les spécifications détaillées du EGX77B-1U peuvent être consultées aux stands de Mavenir et QCT au Mobile World Congress.

Mavenir travaille en étroite collaboration avec Intel pour exploiter et concrétiser les avantages des processeurs Intel Xeon de 4e génération avec la fonction Intel vRAN Boost. Cette collaboration étroite a permis des optimisations approfondies entre le logiciel DU (Distributed Unit) de Mavenir, le processeur d'Intel et les dernières avancées dans le logiciel de référence FlexRAN d'Intel, tant pour la 4G que pour la 5G. Ces nouvelles capacités et fonctionnalités seront désormais disponibles sur les plates-formes DU, y compris le QuantaEdge EGX77B-1U.

Mike Yang, président de QCT, a déclaré : « QCT est ravi de collaborer avec des partenaires de premier plan dans l'écosystème sans fil, tels que Mavenir et Intel, pour permettre des innovations tirant parti de la 5G Open RAN. En fournissant des plates-formes ouvertes conformes aux normes, rentables et robustes, QCT s'engage à dynamiser une diversité d'applications innovantes non seulement au centre de données mais aussi en périphérie. »

« Mavenir et QCT sont à la pointe de l'innovation dans l'industrie, offrant des logiciels Open RAN et des plates-formes DU de haut niveau fonctionnant avec le dernier processeur vRAN d'Intel avec Intel vRAN Boost – le premier processeur vRAN au monde avec une accélération entièrement intégrée », a déclaré Cristina Rodriguez, vice-présidente et directrice générale de la division Wireless Access Networking d'Intel. « Notre collaboration reflète un engagement commun à fournir des solutions flexibles conçues pour répondre au facteur de forme, à la consommation d’énergie et aux exigences environnementales très variables des marchés mondiaux. »

Pardeep Kohli, PDG de Mavenir, a déclaré : « Mavenir est ravi de cette collaboration stratégique avec QCT et Intel. Ce nouveau serveur optimisé et à haute capacité (1U chip-down edge server) élargit notre portefeuille d'options et notre gamme de solutions Open RAN, tout en capitalisant sur les forces complémentaires de chacune de nos entreprises respectives. »

Les deux entreprises continueront à collaborer et à travailler pour répondre aux demandes des clients qui souhaitent une diversité de performances de pointe et d'options à coût optimisé en matière de conception, de fourniture et de déploiement de solutions de réseaux 5G ouverts.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales.

À propos de QCT :

Quanta Cloud Technology (QCT) est un fournisseur mondial de solutions pour centres de données. Nous conjuguons l’efficacité des matériels hyperscale et les logiciels d’infrastructures de plusieurs leaders du secteur pour relever les défis auxquels les centres de données de nouvelle génération sont confrontés en matière de conception et d’exploitation. QCT sert les prestataires de services cloud, les entreprises de télécommunications et les entreprises exploitant des clouds publics, privés et hybrides.

Notre gamme de produits comprend des solutions hyperconvergentes et des logiciels à exigences définies en matière de données pour centres de données, ainsi que des serveurs, des dispositifs de stockage, des commutateurs et des racks intégrés, avec un écosystème de composants matériels et de partenaires de logiciels. QCT conçoit, fabrique, intègre et assure la maintenance de ses produits via son propre réseau mondial. Quanta Computer, Inc., société mère de QCT, figure au classement Fortune Global 500. https://www.qct.io/

Rencontrez QCT au Mobile World Congress 2024 au stand #5E21 dans le hall 5.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit aujourd'hui le futur des réseaux avec des solutions infonuagiques basées sur l'IA, conçues de manière écologique, permettant aux opérateurs d’avoir les avantages de la 5G et d'atteindre des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier du réseau RAN ouvert (Open RAN) et perturbateur avéré de l'industrie, les solutions primées de Mavenir offrent automatisation et monétisation à travers les réseaux mobiles à l'échelle mondiale. Elles accélèrent la transformation logicielle des réseaux pour plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, desservant ainsi plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mavenir.com.

Rencontrez Mavenir au Mobile World Congress 2024 (Barcelone, du 26 au 29 février 2024)

Pour découvrir nos dernières innovations, les annonces du MWC et en savoir plus sur la façon dont Mavenir offre le futur des réseaux dès aujourd'hui, rencontrez notre équipe dans le Hall 2 (Stand 2H60).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.