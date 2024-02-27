AWS 将在墨西哥启动基础设施区域

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amazon.com, Inc. (NASDAQ股票代码:AMZN)旗下的Amazon Web Services (AWS)今天宣布计划在2025年初在墨西哥推出AWS基础设施区域。新的AWS墨西哥(中部)区域将为开发者、初创公司、企业家和企业，以及政府、教育和非营利组织提供更多选择，以运行他们的应用程序，并从位于墨西哥的数据中心为最终用户提供服务，确保希望在墨西哥存储内容的客户实现其愿望。作为其对拉丁美洲长期承诺的一部分，AWS计划在15年的时间内在墨西哥投资超50亿美元(约合850亿墨西哥比索)。即将推出的AWS墨西哥区域是AWS在墨西哥持续投资的最新举措，旨在为客户提供先进和安全的云端技术。有关AWS全球基础设施的更多信息，请浏览aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure。

墨西哥经济部长Raquel Buenrostro表示:“ 云服务是日常生活的重要组成部分，帮助我们在数字化和经济上改造墨西哥。我们欢迎AWS在墨西哥的投资和扩张，因为这是信任的标志，表明各种条件适合支持我们诸多经济部门的近岸趋势。我们也欢迎AWS在墨西哥大规模培训学生、中小微公司和数字企业家方面的投资。”

AWS基础设施服务副总裁Prasad Kalyanaraman表示:“ AWS很高兴看到墨西哥几乎每个行业的数千名客户都在创新和发展。我们在墨西哥的投资反映了AWS对客户的长期承诺，这样他们就可以利用人工智能和机器学习等先进技术。我们期待帮助墨西哥的客户满足数据驻留偏好，并以低延迟提供基于云的应用程序，加速该国的数字化转型，推动经济增长。”

新的AWS区域在发布时将包括三个可用区，增加了AWS在全球33个地理区域的105个可用区。随着今天宣布的区域，AWS计划在马来西亚、墨西哥、新西兰、泰国和AWS欧洲主权云上再推出15个可用区和5个AWS区域。AWS区域由可用性区域组成，可用性区域将基础设施放置在不同的地理位置。可用区彼此之间的距离足够远，以支持客户的业务连续性，但距离足够近，可以为使用多个可用区的高可用性应用程序提供低延迟。每个可用分区具有独立的电源、散热和物理安全，并通过冗余、超低延迟的网络连接。关注高可用性的AWS客户可以将其应用程序设计为在多个可用区中运行，以实现更高的容错性。

AWS墨西哥(中部)区域将使具有数据驻留偏好或要求的客户能够在墨西哥安全地存储其内容，使客户能够实现更低的延迟，并满足整个拉丁美洲的云服务需求。从初创公司到企业，再到政府组织和非营利组织的客户，都将能够使用来自世界领先云的先进技术来推动创新。AWS提供最广泛、最深入的服务组合，包括分析、人工智能、计算、数据库、物联网(IoT)、机器学习、移动服务、存储和其他云技术。作为为数字技能发展做出贡献的持续承诺的一部分，AWS将雇用和培养更多的当地人员来运营和支持墨西哥的新AWS区域。

墨西哥政府国家数字战略负责人Emiliano Calderón表示:“ Amazon对我们的国家表现出了信心，这项投资是他们与墨西哥政府密切合作的结果。本届政府推动了对所有科技公司的开放政策，作为数字和金融包容性的基础工具，其最终目标是让技术和创新更接近人民。祝贺AWS即将推出的基础设施区域，这将成为墨西哥数字化转型的关键驱动力。”

克雷塔罗州州长Mauricio Kuri表示:“ AWS在克雷塔罗州的基础设施扩张证明了我们州对先进技术和创新的承诺，也证明了我们为创造科技公司蓬勃发展的环境所做的工作。这项投资巩固了我们作为墨西哥数字化转型领导者的地位，并帮助我们推动经济增长。与AWS携手，我们期待增加就业机会，创造新业务，为克雷塔罗和全国人民扩大机会。”

客户对墨西哥AWS区域翘首以盼

墨西哥的各家组织是全球190多个国家使用AWS的数百万活跃客户之一。墨西哥的企业选择AWS来进行创新、提高成本效率并加快产品上市时间。使用AWS的客户包括Aeroméxico, Banco Santander Mexico, BBVA, Cinépolis, Kavak, Palace Resorts以及 Vector Casa de Bolsa。墨西哥公共部门的客户也使用AWS来帮助节省成本，并更好地为当地公民服务。这些客户包括Michoacán州政府、Nacional Monte de Piedad以及Tec de Monterrey。包括Kueski、Rappi和SkyAlert在内的初创企业和小型企业正在AWS上建立业务，以便在全国和全球范围内快速扩展。

Aeroméxico 是墨西哥的旗舰航空公司，也是拉丁美洲航空业的领导者，2024年1月运送乘客超过190万人次。Aeroméxico 首席信息官 Fernando Rocha表示：“ 作为一家全球性航空公司，我们的目标是在每个旅行目的地为我们的客户提供非凡的体验。我们能够通过AWS作为我们的主要云提供商来实现这一目标，这有助于我们优先考虑技术现代化并提高我们的运营效率。通过投资当地基础设施，AWS在墨西哥的新区域展示了对墨西哥客户的承诺。对于本公司来说，这是一个宝贵的机会，可以利用我们关键任务应用程序的更高性能和更高效的电信服务，这意味着我们可以更快地创新，并提供更好的客户体验。”

Banco Santander Mexico是墨西哥领先的金融集团之一，专注于零售和商业银行业务以及其他金融服务，为超过2050万客户提供服务。Banco Santander北美IT基础设施主管Juan Pablo Chiappari表示：“ AWS在我们的数字化转型中发挥了战略作用。得益于他们广泛的服务，我们能够更快地创新，改善客户体验并降低运营成本。”

就银幕数量而言，Cinépolis 是全球第三大院线，拥有超过6700块全面运营的银幕。该院线目前在19个国家开展业务，是拉丁美洲最大的院线。Cinépolis开发和架构总监Juan Velez Ballesteros表示：“ 在Cinépolis，我们的目标是创造触动人们生活的鼓舞人心的体验。AWS基础设施帮助我们在拉丁美洲和美国为越来越多的客户提供最新的娱乐内容。在墨西哥开发新的AWS基础设施区域将使我们能够继续创新，满足快速增长的业务所需的可扩展性、弹性和安全性，并为我们的客户提供更难忘的体验。”

Vector Casa de Bolsa是墨西哥最大的独立证券经纪交易商，业务遍及10个国家。它为个人投资者、公司、机构基金、政府和外国投资者提供全方位服务的经纪交易商和财富管理公司。Vector Casa de Bolsa首席人工智能和创新官Mónica Martínez表示:“ 创新是我们的核心价值观之一，我们一直在寻求更好地为客户服务的新方法。我们与AWS合作的强烈愿望得到了加强，以继续访问最新的技术和资源，包括世界级的本地基础设施，这将使我们能够构建由生成式人工智能驱动的下一代服务和产品，并为我们的客户带来创新的解决方案。”

墨西哥AWS合作伙伴也欢迎新的AWS区域

AWS合作伙伴网络(APN)是一个利用AWS技术、程序、专业知识和工具为客户构建解决方案和服务的全球社区。合作伙伴和AWS共同提供创新的解决方案，解决技术挑战，赢得交易，并创造更大的客户价值。AWS在墨西哥的合作伙伴包括Escala 24x7、Nyx Technologies以及 XalDigital。有关AWS合作伙伴的完整列表，请浏览：aws.amazon.com/partners。

XalDigital 是AWS合作伙伴之一，致力于开发创新的技术解决方案，以推动企业的数字化转型。XalDigital联合创始人兼首席执行官Denis Génova表示：“ AWS在墨西哥的基础设施投资将在加速该国数字化转型方面发挥重要作用，同时为我们的客户带来多重利益。即将推出的AWS区域将使企业能够在云中安全可靠地存储和处理数据，提高业务效率并加强对数字运营的信任。金融服务、电信、媒体和娱乐、医疗保健等行业的组织也将拥有通过采用生成式人工智能等新兴技术来推动行业领先创新的工具。”

AWS在墨西哥大举投资

自2020年以来，AWS在墨西哥推出了7个Amazon CloudFront边缘站点。Amazon CloudFront是一个高度安全和可编程的内容交付网络，可以以低延迟和高传输速度向全球用户加速数据、视频、应用程序和api的交付。2020年，AWS还在墨西哥推出了AWS Outposts。这是一系列完全托管的解决方案，可为几乎任何内部部署或边缘位置提供AWS基础设施和服务，从而实现真正一致的混合体验。AWS于2023年再次扩大了其在墨西哥的基础设施足迹，在克雷塔罗推出了AWS Local Zones。AWS本地区域是一种AWS基础设施部署，它将计算、存储、数据库和其他选择服务放置在离大量人口、行业和IT中心更近的地方，使客户能够向最终用户交付需要数毫秒延迟的应用程序。2023年，AWS还在克雷塔罗建立了AWS Direct Connect站点，便于客户在AWS与其数据中心、办公室或托管环境之间建立私有连接。

为了支持墨西哥各地云应用的增长，AWS通过AWS re/Start , AWS Academy , AWS Educate以及AWS Skill Builder等产品，继续投资于提高墨西哥学生、当地开发人员和技术专业人员、非技术专业人员以及下一代IT领导者的技能。这些项目和学习中心帮助各种背景和经验的学习者为云计算职业生涯做好准备。从大学课程到全日制培训计划，再到互动式、基于游戏的学习内容，AWS培训和认证为个人提供他们喜欢的学习方式的培训。作为对拉丁美洲长期承诺的一部分，自2017年以来，AWS已在该地区培训了超过200万人的云技能，其中包括墨西哥的40万人。

致力于可持续发展

作为气候承诺的一部分，Amazon致力于成为一家更具可持续性的企业，到2040年在其所有运营中实现净零碳排放，比《巴黎协定》提前10年。Amazon是“气候承诺”的联合创始人之一，并于2019年成为该组织的第一个签署国。作为其气候承诺的一部分，Amazon正在努力在2025年之前实现100%使用可再生能源，比最初的2030年目标提前了五年。请参阅Amazon的公共方法论，了解其方法的更多信息。根据彭博新能源财经(Bloomberg New energy Finance)的数据，Amazon自2020年以来连续四年被评为可再生能源的最大企业买家。Amazon目前在27个国家拥有500多个可再生能源项目。此外，AWS还致力于到2030年实现节水，向社区返还比其直接运营中使用的更多的水量。

关于 Amazon Web Services

自2006年以来，Amazon Web Services一直是世界上最全面和最广泛采用的云。AWS一直在不断扩展其服务，以支持几乎任何工作负载，现在它在33个地理区域的105个可用区中拥有240多项功能齐全的服务，用于计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习和人工智能(AI)、物联网(IoT)、移动、安全、混合、媒体和应用程序开发、部署和管理。该公司已经宣布计划在马来西亚、墨西哥、新西兰、泰国和AWS欧洲主权云增加15个可用区和5个AWS区域。数以百万计的客户，包括发展最快的初创公司、最大的企业和领先的政府机构都信任AWS为其基础设施提供动力，使其变得更加敏捷，并降低成本。要了解更多关于AWS的信息，请浏览aws.amazon.com。

关于 Amazon

Amazon 遵循四大原则:以客户为中心而非以竞争对手为中心、对发明的热情、对卓越运营的承诺以及长期思考。Amazon 努力成为全球最以客户为中心的公司、全球最好的雇主、全球最安全的工作场所。客户评论、一键购物、个性化推荐、Prime、Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out technology, Amazon Studios, and The Climate Pledge 都由Amazon开创。欲了解更多信息，请浏览amazon.com/about并关注 @AmazonNews。

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