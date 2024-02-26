Mavenir和QCT推出採用第四代Intel Xeon可擴展處理器的產業DU，該處理器整合Intel vRAN Boost功能，可提升高性能Open RAN部署的靈活性

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mavenir和QCT與Intel合作推出QuantaEdge EGX77B-1U小型伺服器，以支援Open RAN部署。

QuantaEdge EGX77B-1U是一款窄深度(300mm)、低功耗、高擴展性的多接取邊緣運算伺服器，採用第四代Intel Xeon可擴展處理器，整合Intel vRAN Boost和可擴展記憶體，適用于集中式和分散式無線接取網路，符合針對4G和5G服務的ORAN、TIP和NEBS GR63 Level 3以及GR3108 Class 2標準。EGX77B-1U的詳細規格可在世界行動通訊大會的Mavenir和QCT攤位上索取。

Mavenir一直與Intel密切合作，利用並發揮Intel第四代整合Intel vRAN boost技術的Xeon處理器的優勢。透過密切合作，DU軟體、Intel處理器得到了廣泛最佳化，而且Intel的FlexRAN參考軟體在4G和5G方面獲得了最新進展。現在，包括QuantaEdge EGX77B-1U在內的DU平台都將具備這些新功能和特性。

QCT總裁Mike Yang表示：「QCT很高興能與Mavenir和Intel等無線生態系統中的一流合作夥伴合作，利用5G Open RAN的優勢實現創新。透過提供符合標準、具有成本效益和穩健的開放平台，QCT致力於加快資料中心以及邊緣創新應用的多樣性。」

Intel副總裁兼無線接取網路事業部總經理Cristina Rodriguez表示：「Mavenir和QCT走在產業創新的尖端，提供高性能的Open RAN軟體和DU平台，這些平台由Intel整合Intel vRAN Boost的最新vRAN處理器（全球首款完全整合加速功能的vRAN處理器）提供支援。我們的合作體現了我們共同的承諾，即提供靈活的解決方案，以滿足全球市場千差萬別的外形尺寸、功耗和環境要求。」

Mavenir執行長Pardeep Kohli表示：「Mavenir很高興與QCT和Intel展開策略性合作。這款全新最佳化的大容量1U直接貼片邊緣伺服器拓寬了我們的選擇組合，擴展了我們的Open RAN解決方案藍圖，同時充分利用了我們各自公司的互補優勢。」

在設計、供應和部署開放式5G網路解決方案方面，兩家公司將繼續合作，努力滿足客戶對各類一流效能和成本最佳化選項的需求。

Intel、Intel標誌和其他Intel標記是Intel Corporation或其子公司的商標。

關於QCT：

Quanta Cloud Technology (QCT)是一家全球資料中心解決方案供應商，它將超大規模硬體的效率與來自各行各業一流企業的基礎架構軟體相結合，以解決下一代資料中心的設計和營運難題。QCT為經營公有雲端、混合雲端和私有雲端的雲端服務提供者、電信公司和企業提供服務。

公司的產品線包括超融合和軟體定義的資料中心解決方案，以及伺服器、儲存、交換機和整合機架，並擁有硬體元件和軟體合作夥伴生態系統。QCT透過自己的全球網路設計、製造、整合其產品，並提供相應服務。QCT的母公司是《財星》全球500大企業Quanta Computer, Inc.。https://www.qct.io/

請蒞臨2024年世界行動通訊大會5號館5E21號攤位與QCT接洽。

關於Mavenir：

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mavenir.com。

與Mavenir相約2024年世界行動通訊大會（巴塞隆納，2024年2月26日至29日）

欲深入了解我們的最新創新、MWC展會的最新消息，以及Mavenir如何今日即實現網絡的未來，敬請光臨我們位於2號展廳（展位2H60）的團隊。

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