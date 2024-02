Lynk et Turkcell signent un accord d’offre de services Sat2Phone en Turquie

FALLS CHURCH, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Lynk Global, Inc. (Lynk), leader mondial des services de télécommunications par satellite et téléphone mobile (Sat2Phone), et Turkcell (NYSE : TKC), le plus grand opérateur de téléphonie mobile de Turquie, ont annoncé conjointement la signature d’un contrat pour la mise en place de services Sat2Phone initiaux utilisant les « tours cellulaires dans l’espace » de Lynk. Cette collaboration devrait compléter la résilience du réseau et la couverture mobile en Turquie au bénéfice de la population locale, des entreprises et des visiteurs.

Ali Taha Koc, directeur général de Turkcell, fait part de son enthousiasme à l’égard de ce futur service : « Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui notre partenariat avec Lynk, leader mondial des services de télécommunications Sat2Phone. Chez Turkcell, nous sommes fiers d’être pionniers dans plusieurs domaines des services de communication actuels et de prochaine génération, et cet accord renforcera notre position en tant qu’entreprise technologique de premier plan en Turquie en nous aidant à fournir de nouveaux services de communication innovants. »

Daniel Dooley, directeur commercial de Lynk, souligne l’engagement de Lynk à étendre ses services à la base d’abonnés de Turkcell : « Turkcell partage notre engagement à connecter tout le monde, partout. En offrant un service commercial initial englobant la vaste base d’abonnés de Turkcell, ils donnent la priorité à des approches innovantes pour rapprocher des zones géographiques et des communautés disparates. »

Le service Sat2Phone commencera par des SMS et devrait s’étendre à la voix et aux données afin d’offrir une expérience mobile de type urbain partout, même dans les endroits les plus reculés. Cette connectivité améliorée a le potentiel d’offrir des alertes d’urgence et des avertissements par SMS dans les zones vulnérables aux catastrophes naturelles.

À propos de Turkcell

Turkcell est un opérateur numérique dont le siège se trouve en Turquie. Il offre à ses clients un portefeuille unique de services numériques, ainsi que des services de voix, de messagerie, de données et de télévision sur IP sur ses réseaux mobiles et fixes. Les entreprises du groupe Turkcell opèrent dans 4 pays : Turquie, Ukraine, Biélorussie et Chypre du Nord. Turkcell a lancé des services LTE dans son pays d’origine le 1er avril 2016, utilisant les technologies LTE-Advanced et 3 agrégations de porteuses dans 81 villes. Turkcell offre un débit Internet par fibre jusqu’à 10 Gbit avec ses services FTTH. Turkcell Group a déclaré des revenus de 26,0 milliards TRY au troisième trimestre 2023 et des actifs totaux de 149,2 milliards TRY au 30 septembre 2023. La société est cotée au NYSE et au BIST depuis juillet 2000 et est la seule société à double cotation en Turquie En savoir plus sur www.turkcell.com.tr.

À propos de Lynk

Lynk est un système breveté, éprouvé et sous licence commerciale de téléphonie mobile directe par satellite. Aujourd’hui, Lynk permet aux abonnés commerciaux d’envoyer et de recevoir des SMS vers et depuis l’espace par l’intermédiaire d’appareils mobiles standards non modifiés. Le service de Lynk a été testé et éprouvé sur les sept continents, a reçu des autorisations réglementaires dans au moins 30 pays et est actuellement déployé commercialement sur la base de plus de 35 contrats de services commerciaux MNO couvrant environ 50 pays. Lynk fournit actuellement des alertes de diffusion cellulaire (d’urgence) et des messages SMS bidirectionnels, et a l’intention de lancer des services vocaux et des services mobiles à large bande à l’avenir. En s’associant à Lynk, les opérateurs de réseau mobile accèdent à de nouveaux revenus sur des marchés inexploités, offrent à leurs abonnés de la tranquillité d’esprit grâce à une connectivité omniprésente et ouvrent la voie vers une prospérité économique pour des milliards de personnes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lynk.world.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.