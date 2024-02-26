TEAC与PXCom就IFE系统展开业务合作

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- TEAC Corporation (TOKYO: 6803)(ISIN: JP3539200000)（总部位于东京都多摩市，总裁：Yuji Hanabusa：以下简称“TEAC”）宣布与PXCom（总部位于法国，首席执行官：Cyril Jean）开展业务合作，成为用于机上娱乐的PS-V50 GEN2服务器的海外销售合作伙伴。

PXCom对PS-V50 GEN2进行了广泛的测试以评估和确认其性能，在功能和质量方面满足了航空公司客户的要求，从而促成了全面的业务合作。

关于PS-V50 GEN2

PS-V50 GEN2是一款由电池供电、小巧轻便的便携式流媒体服务器，适用于飞机，内置Wi-Fi接入点。只需将PS-V50 GEN2安装在头顶行李箱或机舱内的其他位置，它就能通过Wi-Fi向乘客的智能手机和其他便携式设备发送视频、音乐、电子书、飞行地图和机上销售目录等数字内容。此外，PS-V50 GEN2还可以由飞机供电。

2024年新加坡亚洲航空节

TEAC将在2024年2月28日和29日于新加坡举行的2024年亚洲航空节上展出PS-V50 GEN2，该产品同时配备了TEAC的标准系统和PXCom的系统。我们期待您莅临位于新加坡新达城会展中心的E17号展位。

PXCom

PXCom总部位于法国，是一家机上娱乐和连接(IFEC)平台供应商，拥有25家以上的航空公司客户。该公司的系统已经在300多架飞机上安装，提供机上数字解决方案，包括娱乐、机上销售和支付系统，以及这些平台的管理系统。PXCom以作为IFEC行业中的集成方案提供者而著称，并且在选择符合客户期望和约束的合适硬件方面拥有丰富经验。

PXCom将TEAC的PS-V50 GEN2纳入其值得信赖且可靠的硬件选择名单，作为其机上数字平台的新型便携硬件。

TEAC在海外市场的努力

在海外市场，我们计划与各地区作为本公司合作伙伴的系统集成商(SIer)一起扩大销售，将PS-V50 GEN2作为一个开放式平台提供给他们，每个系统集成商都可以在这个平台上构建自己的应用，并将其作为自家的产品来销售。这些合作伙伴随后可以根据各自地区的特色和专业需求，进一步扩展他们的服务范围。

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