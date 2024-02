AWS vai lançar região de infraestrutura no México

SEATTLE (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), anunciou hoje planos para lançar uma região de infraestrutura da AWS no México até o início de 2025. A nova região da AWS México (Central) dará a desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, bem como a organizações governamentais, educacionais e sem fins lucrativos, mais opções para executar seus aplicativos e atender usuários finais em data centers localizados no México, garantindo que os clientes que desejam armazenar seu conteúdo no México possam fazê-lo. Como parte de seu compromisso de longo prazo com a América Latina, a AWS planeja investir mais de US$ 5 bilhões (cerca de 85 bilhões de pesos mexicanos ) no país ao longo de 15 anos. A próxima região da AWS México é o mais recente investimento contínuo da AWS no México para fornecer aos clientes tecnologias de nuvem avançadas e seguras. Para obter mais informações sobre a Infraestrutura global da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“ Os serviços em nuvem são uma parte essencial da vida cotidiana, ajudando-nos a transformar digital e economicamente o México”, disse Raquel Buenrostro, secretária de Economia do país. “ Damos as boas-vindas ao investimento e à expansão da AWS no México porque é um sinal de confiança e demonstra que as condições são adequadas para apoiar a tendência de nearshoring em muitos setores da nossa economia. Também agradecemos o investimento da AWS na formação em escala de estudantes, micro, pequenas e médias empresas e empreendedores digitais no México.”

“ A AWS está entusiasmada em ver milhares de clientes em quase todos os setores do México inovando e crescendo”, disse Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS. “ Nosso investimento no país reflete o compromisso de longo prazo da AWS com os clientes para que possam aproveitar tecnologias avançadas como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Esperamos ajudar os clientes mexicanos a atender às preferências de residência de dados e fornecer aplicativos baseados em nuvem com baixa latência, acelerando a transformação digital local e impulsionando o crescimento econômico.”

A nova região da AWS consistirá em três zonas de disponibilidade no momento do lançamento, somando-se às 105 zonas de disponibilidade existentes em 33 regiões geográficas a nível mundial. Com o anúncio de hoje, a AWS planeja lançar mais 15 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS na Malásia, México, Nova Zelândia, Tailândia e a nuvem soberana europeia da AWS. As regiões da AWS são compostas por zonas de disponibilidade que posicionam a infraestrutura em localizações geográficas separadas e distintas. As zonas de disponibilidade estão localizadas longe o suficiente umas das outras para dar suporte à continuidade dos negócios dos clientes, mas próximas o suficiente para fornecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que usam várias zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade tem energia, resfriamento e segurança física independentes e é conectada por meio de redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes da AWS focados em alta disponibilidade podem projetar seus aplicativos para serem executados em várias zonas de disponibilidade para obter uma tolerância a falhas ainda maior.

A região da AWS México (Central) permitirá que os clientes com preferências ou requisitos de residência de dados armazenem seu conteúdo com segurança no país, permitindo que os clientes obtenham latência ainda mais baixa e atendam à demanda por serviços em nuvem em toda a América Latina. Os clientes de startups e empresas, organizações governamentais e instituições sem fins lucrativos poderão usar as principais tecnologias avançadas da nuvem do mundo para impulsionar a inovação. A AWS oferece o portfólio de serviços mais amplo e profundo, que abrange análise de dados, inteligência artificial, computação, banco de dados, Internet das Coisas (IoT), aprendizado de máquina, serviços móveis, armazenamento e outras tecnologias na nuvem. Como parte de um compromisso contínuo de contribuir para o desenvolvimento de competências digitais, a AWS contratará e desenvolverá pessoal local adicional para operar e apoiar a nova região da AWS México.

“ A Amazon demonstrou confiança em nosso país e este investimento é o resultado da estreita colaboração criada com o governo do México”, disse Emiliano Calderón, chefe de Estratégia Digital Nacional do governo mexicano. “ Esta administração promoveu uma política aberta para todas as empresas de tecnologia como ferramenta fundamental para a inclusão digital e financeira, com o objetivo final de aproximar a tecnologia e a inovação das pessoas. Parabéns à AWS pela sua próxima região de infraestrutura, que será um grande impulsionador da transformação digital do México.”

“ A expansão da infraestrutura da AWS em Querétaro é uma prova do compromisso do nosso estado com a tecnologia avançada e a inovação, e do trabalho que realizamos para criar um ambiente onde as empresas de tecnologia possam prosperar”, afirmou Mauricio Kuri, governador do estado de Querétaro. “ Este investimento reforça o nosso papel como líder na transformação digital do México e nos ajuda a impulsionar o crescimento econômico. Com a AWS, esperamos gerar empregos e novos negócios, bem como expandir oportunidades para a população de Querétaro e de todo o país.”

As organizações no México estão entre os milhões de clientes ativos que usam a AWS em mais de 190 países ao redor do planeta. As empresas no México escolhem a AWS para inovar, aumentar a eficiência de custos e acelerar o tempo de comercialização. Entre os clientes usuários da AWS estão a Aeroméxico, Banco Santander México, BBVA, Cinépolis, Kavak, Palace Resorts e Vector Casa de Bolsa. Os clientes do setor público mexicano também usam a AWS para ajudar a reduzir custos e atender melhor os cidadãos locais. Esses clientes incluem o governo do estado de Michoacán, Nacional Monte de Piedad e Tec de Monterrey. Startups e pequenas empresas, incluindo Kueski, Rappi e SkyAlert, estão criando seus negócios na AWS para crescer rapidamente tanto a nível nacional quanto internacional.

A Aeroméxico é a principal companhia aérea do México e líder na aviação latino-americana, transportando mais de 1,9 milhão de passageiros em janeiro de 2024. “ Nosso objetivo como companhia aérea global é oferecer uma experiência extraordinária aos nossos clientes em todos os destinos de viagem. Somos capazes de atingir esse objetivo tendo a AWS como nosso principal provedor de nuvem, o que nos ajuda a priorizar a modernização tecnológica e a melhorar a eficiência de nossas operações”, disse Fernando Rocha, CIO da Aeroméxico. “ Uma nova região da AWS México mostra um forte sinal de compromisso com os clientes mexicanos por meio do investimento em infraestrutura local. Para a Aeroméxico, isso representa uma oportunidade valiosa para aproveitar o maior desempenho em nossas aplicações de missão crítica e serviços de telecomunicações mais eficientes – o que significa que podemos inovar mais rapidamente e oferecer uma melhor experiência ao cliente.”

O Banco Santander México é um dos principais grupos financeiros do país, focado em bancos comerciais e de varejo e outros serviços financeiros, atendendo a mais de 20,5 milhões de clientes. “ A AWS desempenhou um papel estratégico em nossa transformação digital”, explicou Juan Pablo Chiappari, chefe de Infraestrutura de TI na América do Norte do Banco Santander. “ Graças à sua grande variedade de serviços, conseguimos inovar com mais rapidez, melhorar a experiência do cliente e reduzir nossos custos operacionais.”

A Cinépolis é a terceira maior rede de cinemas do mundo em número de salas, com mais de 6,7 mil em pleno funcionamento. A rede de cinemas está presente em 19 países e é a maior rede de cinemas da América Latina. “ Na Cinépolis, pretendemos criar experiências inspiradoras que toquem a vida das pessoas. A infraestrutura da AWS nos ajuda a alcançar um número cada vez maior de clientes com o conteúdo de entretenimento mais recente na América Latina e nos EUA”, afirmou Juan Velez Ballesteros, diretor de Desenvolvimento e Arquitetura da Cinépolis. “ O desenvolvimento de uma nova região de infraestrutura da AWS no México nos permitirá continuar inovando com a escalabilidade, resiliência e segurança que um negócio em rápido crescimento exige e oferecer experiências ainda mais inesquecíveis aos nossos clientes.”

A Vector Casa de Bolsa é a maior corretora independente de valores mobiliários do México e está presente em 10 países. Ela oferece um serviço completo de corretora e gestora de patrimônio com produtos e serviços especializados projetados para investidores individuais, empresas, fundos institucionais, governos e investidores estrangeiros. “ A inovação é um dos nossos valores fundamentais e estamos constantemente à procura de novas formas de servir melhor os nossos clientes”, disse Mónica Martínez, diretora de IA e de Inovação da Vector Casa de Bolsa. “ Nosso forte desejo de trabalhar com a AWS ganha força para continuar acessando as mais recentes tecnologias e recursos, incluindo infraestrutura de classe mundial em nível local que nos permitirá moldar a próxima geração de nossos serviços e produtos alimentados por IA generativa e disponibilizar soluções inovadoras para nossos clientes.”

A AWS Partner Network (APN) é uma comunidade global que aproveita tecnologias, programas, conhecimentos e ferramentas da AWS para criar soluções e serviços para os clientes. Em conjunto, parceiros e a AWS fornecem soluções inovadoras, resolvem desafios técnicos, fecham negócios e agregam maior valor ao cliente. Os parceiros da AWS no México incluem Escala 24x7, Nyx Technologies e XalDigital. Para ver a lista completa de parcerias da AWS, acesse aws.amazon.com/partners.

A XalDigital é uma parceira da AWS que desenvolve soluções tecnológicas inovadoras para impulsionar a transformação digital das empresas. “ O investimento em infraestrutura da AWS no México desempenhará um papel importante na aceleração da transformação digital no país, ao mesmo tempo que trará múltiplos benefícios aos nossos clientes”, disse Denis Génova, cofundador e CEO da XalDigital. “ A próxima região da AWS permitirá que as empresas armazenem e processem dados de forma segura e confiável na nuvem, melhorando a eficiência dos negócios e fortalecendo a confiança nas operações digitais. As organizações de serviços financeiros, telecomunicações, mídia e entretenimento, saúde e muito mais também terão as ferramentas para impulsionar a inovação líder do setor por meio da adoção de tecnologias emergentes, como a IA generativa.”

Desde 2020, a AWS lançou sete pontos de presença da Amazon CloudFront no México. A Amazon CloudFront é uma rede de entrega de conteúdo altamente segura e programável que acelera a entrega de dados, vídeos, aplicativos e APIs para usuários no mundo todo com baixa latência e altas velocidades de transferência. Em 2020, a AWS também lançou a AWS Outposts no México. A AWS Outposts é uma família de soluções totalmente gerenciadas que oferece infraestrutura e serviços da AWS para praticamente qualquer localização no local ou de borda para uma experiência híbrida verdadeiramente consistente. A AWS expandiu sua presença de infraestrutura no México novamente em 2023 com o lançamento das AWS Local Zones em Querétaro. As AWS Local Zones são um tipo de implementação de infraestrutura da AWS que coloca computação, armazenamento, banco de dados e outros serviços selecionados mais próximos de grandes centros populacionais, industriais e de TI, permitindo que os clientes forneçam aplicativos que exigem latência de milissegundos de um dígito para os usuários finais. Também em 2023, a AWS estabeleceu um local de AWS Direct Connect em Querétaro, permitindo que os clientes estabeleçam conectividade privada entre a AWS e seu data center, escritório ou ambiente de colocation.

Para apoiar o crescimento da adoção da nuvem em todo o México, a AWS continua investindo na qualificação de estudantes, desenvolvedores locais e profissionais técnicos, profissionais não técnicos e na próxima geração de líderes de TI no país por meio de ofertas como AWS re/Start, AWS Academy, AWS Educate e AWS Skill Builder. Esses programas e centros de aprendizagem ajudam os alunos de todas as formações e experiências a se prepararem para carreiras na nuvem. De cursos universitários a programas de treinamento em tempo integral e conteúdo de aprendizagem interativo baseado em jogos, o AWS Training and Certification oferece às pessoas capacitação de uma maneira agradável. Como parte do compromisso de longo prazo com a América Latina, desde 2017 a AWS formou mais de 2 milhões de pessoas em toda a região em habilidades em nuvem, incluindo 400 mil pessoas no México.

A Amazon está empenhada em se tornar um negócio mais sustentável e alcançar emissões “net-zero” de carbono em suas operações até 2040, uma década antes do Acordo de Paris, como parte do The Climate Pledge. A Amazon cofundou o The Climate Pledge e se tornou sua primeira signatária em 2019. Como parte de seu compromisso com o The Climate Pledge, a Amazon está no caminho de impulsionar suas operações com 100% de energia renovável até 2025, cinco anos antes da meta original de 2030. Consulte a metodologia pública da Amazon para saber mais sobre sua abordagem. A Amazon foi nomeada a maior compradora corporativa de energia renovável pelos últimos quatro anos consecutivos – posição que ocupa desde 2020, de acordo com a Bloomberg New Energy Finance. A Amazon tem agora mais de 500 projetos de energia renovável em 27 países. Além disso, a AWS está comprometida em ser positiva em termos de água até 2030, devolvendo às comunidades mais água do que aquela que utiliza em suas operações diretas.

