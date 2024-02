Mavenir e QCT apresentam DU industrial com processadores Intel Xeon Scalable de 4ª geração com Intel vRAN Boost para promover flexibilidade de alto desempenho para implementações de Open RAN

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir e a QCT colaboram com a Intel para apresentar o servidor QuantaEdge EGX77B-1U de fator de forma curto para suportar implementações de Open RAN.

O QuantaEdge EGX77B-1U é um servidor de computação de borda de acesso múltiplo, profundidade curta (300 mm), baixo consumo de energia e altamente expansível que apresenta processador Intel Xeon Scalable de 4ª geração com Intel vRAN Boost e memória expansível para redes de acesso de rádio centralizada e distribuída que estejam em conformidade com ORAN, TIP, e NEBS GR63 nível 3 e GR3108 classe 2 para serviços 4G e 5G. Especificações detalhadas do EGX77B-1U podem ser encontradas nos estandes da Mavenir e da QCT no Mobile World Congress.

A Mavenir vem trabalhando diligentemente com a Intel de forma a aproveitar e concretizar os benefícios dos processadores Intel Xeon de 4ª geração com Intel vRAN Boost. Essa colaboração estreita gerou amplas otimizações entre o software DU, o processador da Intel e os últimos avanços no software de referência da Intel, FlexRAN em serviços 4G e 5G. Esses novos recursos e características estarão agora disponíveis em plataformas DU, incluindo o QuantaEdge EGX77B-1U.

Mike Yang, presidente da QCT, afirmou: " A QCT tem o prazer de colaborar com os principais parceiros no ecossistema sem fio, como a Mavenir e a Intel, para possibilitar inovações, aproveitando-se do Open RAN 5G. Ao fornecer plataformas abertas que sejam robustas, tenham boa relação custo-benefício e estejam em conformidade com os padrões, a QCT está comprometida com acelerar uma diversidade de aplicações inovadoras, não somente na central de dados, mas também na borda".

" A Mavenir e a QCT estão na vanguarda da inovação no setor, oferecendo software Open RAN de alto desempenho e plataformas DU com o mais recente processador vRAN da Intel com Intel vRAN Boost, o primeiro processador vRAN do mundo com aceleração completamente integrada", afirmou Cristina Rodriguez, vice-presidente e gerente geral, divisão de Rede de Acesso Sem Fio da Intel. " Nossa colaboração reflete um compromisso compartilhado com fornecer soluções flexíveis criadas para atender aos requerimentos ambientais, de consumo de energia e fator de forma amplamente variados dos mercados globais".

Pardeep Kohli, CEO da Mavenir, afirmou: " A Mavenir está entusiasmada com essa colaboração estratégica com a QCT e a Intel. Esse novo servidor de borda 1U com estrutura chip-down de alta capacidade amplia nosso portfólio de opções e expande nossa presença com soluções Open RAN, ao passo em que aproveita os pontos fortes complementares de cada uma das nossas respectivas empresas".

As empresas continuarão colaborando e trabalhando de forma a atender as demandas dos clientes por uma diversidade de opções com custo otimizado e desempenho de ponta quando se trata de design, oferta e implementação de soluções abertas de rede 5G.

A Intel, o logotipo da Intel logo e outras marcas da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation ou das suas subsidiárias.

Sobre a QCT:

A Quanta Cloud Technology (QCT) é uma solução global de central de dados que combina a eficiência do hardware de hiperescala com software de infraestrutura de vários líderes do setor para resolver desafios operacionais e de design de centrais de dados de próxima geração. A QCT atende provedores de serviços na nuvem, empresas de telecomunicação e empresas que executam nuvens públicas, híbridas e privadas.

As linhas de produto incluem soluções de centrais de dados definidas por software e hiperconvergidas, bem como servidores, armazenamento, interruptores e racks integrados, com um ecossistema de componentes hardware e parceiros de software. A QCT projeta, fabrica, integra e faz a manutenção de seus produtos através da sua própria rede global. A empresa controladora é a Quanta Computer, Inc., corporação listada na Fortune Global 500. https://www.qct.io/

Visite a QCT no Mobile World Congress 2024 no estande #5E21 no salão 5.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas por IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e obter redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Sendo a pioneira em Open RAN e comprovadamente inovadora no setor, as soluções premiadas da Mavenir estão fornecendo automação e monetização em redes móveis ao redor do mundo, que aceleram a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, atendendo mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com.

Visite a Mavenir no Mobile World Congress 2024 (Barcelona, 26 a 29 de fevereiro de 2024)

Para explorar nossas mais recentes inovações, os anúncios que faremos no MWC e saber mais sobre como a Mavenir está concretizando, no presente, o futuro das redes, visite nossa equipe no Hall 2 (estande 2H60).

