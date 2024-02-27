Wipro与Nokia联合推出5G专用无线解决方案，加速企业数字化转型

赫尔辛基和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的技术服务和咨询公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) 今天宣布与Nokia (NYSE: NOK) 联合推出专用无线解决方案，以帮助企业扩大数字化转型的规模。

该联合解决方案将为企业提供与运营基础设施相整合的更安全的5G专用无线网络，带来更高的可靠性、移动性、连接速度、业务洞察的实时访问，以及低延迟处理大量数据的能力。通过专用无线网络，企业将能够创建一个可控的集成专用环境，从而更好地管理性能并降低安全风险。

这项技术所带来的更高的速度、可靠性和安全性将使企业能够通过先进的人工智能驱动的自动化提高运营效率。该联合解决方案初期将面向制造业、能源、公用事业、交通运输和体育娱乐行业的客户。

Nokia将提供包括硬件和软件在内的Nokia数字自动化云（DAC）和模块化专用无线（MPW）解决方案。Wipro凭借其尖端的5G Def-i及Industry DOT与OTNxt平台，将为有效整合到企业环境提供战略指导和行业见解。

Wipro将开发架构和设计，以充分应对客户独特的业务挑战，同时实施和管理端到端网络，确保实现业务目标。

Wipro FullStride Cloud全球主管Jo Debecker表示：“在当今的数字世界中，数据的处理、可访问性和安全性是当务之急。传统的基础设施愈发捉襟见肘，效能正在影响着业务价值，在某些情况下，遥控机器人手术等新兴领域开始影响人类的生命。我们很荣幸能与Nokia合作，共同满足这一迫切的业务需求，为企业利用无线专用网络加速数字化和获取实时洞察力创造条件，以实现他们的雄心壮志。通过将Nokia的网络专长与Wipro的战略业务、技术和连接能力相结合，我们实现了以技术推动具有影响力的变革和价值的承诺。”

Nokia企业园区边缘解决方案副总裁Stephan Litjens 表示：“数字化转型是企业议程的重中之重，而实现数字化转型则是Nokia一切工作的驱动力。我们很高兴能与拥有同样愿景的公司Wipro合作，提供专用安全5G网络解决方案，将其无缝整合到企业的运营基础设施中，进一步扩展企业的数字化转型。与Wipro的合作将释放出新的功能，帮助各行各业的企业获得更高的连通性和AI运营效率，助其走在创新的前沿。”

“这是Wipro Engineering Edge专用5G产品发展的重要一步，表明Wipro将继续利用新一代技术走在创新和连接的前沿。Wipro 5G Def-i、OTNxt和Industry DOT平台的结合将把IT、OT和Nokia专网连接在一起，为我们的客户提供端到端的安全业务运营解决方案。通过与Nokia的合作，我们很高兴能够为市场中的客户进一步推动创新。” Wipro Engineering Edge5G连接服务副总裁Lourdes Charles说道。

关于Wipro Limited

Wipro Limited（NYSE：WIT，BSE：507685，NSE：WIPRO）是一家领先的技术服务和咨询公司，专注于构建创新解决方案，以满足客户最复杂的数字化转型需求。我们利用咨询、设计、工程和运营等方面的整体能力组合，帮助客户实现其最雄心勃勃的抱负，并塑造面向未来的可持续业务。我们在65个国家/地区拥有超过240,000名员工和业务合作伙伴，并致力于兑现我们的承诺，即帮助我们的客户、同事和社区在瞬息万变的世界中蓬勃发展。如需了解更多信息，请访问我们的网站：www.wipro.com。

关于Nokia

在Nokia，我们创造助力世界协同行动的技术。

作为B2B技术创新的领导者，我们基于在移动、固定和云网络方面的工作成果，开创能够感知、思考和行动的网络。此外，在屡获殊荣的Nokia Bell Labs的领导下，我们通过知识产权和长期研究创造价值。

如今全球的服务提供商、企业和合作伙伴相信Nokia能够提供安全、可靠和可持续的网络，并与我们合作创造未来的数字服务和应用。

前瞻性陈述

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们的战略投资目标公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。

我们向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于20-F表格上的年报）中更全面地描述了可能影响我们未来经营业绩的其他风险。这些文件可在www.sec.gov获取。我们可能会不时做出其他书面和口头前瞻性陈述，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件和我们向股东提交的报告中包含的陈述。我们不承诺更新或代表我们不时作出的任何前瞻性陈述。

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