NTT DATA與Schneider Electric攜手推動邊緣人工智慧創新

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的IT基礎設施和服務提供者NTT DATA與能源管理和自動化領域的數位化轉型先驅Schneider Electric共同發表了一項首創的聯合創新成果，協助企業利用邊緣運算的力量。此次策略性合作推出的獨特解決方案可順暢整合邊緣運算、專用5G、物聯網和模組化資料中心，提供無與倫比的連線性能，並支援部署在邊緣的生成式人工智慧應用的運算需求。

該聯合產品將NTT DATA的「邊緣即服務」與Schneider Electric的模組化資料中心EcoStruxure相融合。前者包括全面管理的「邊緣到雲端」、專用5G和物聯網功能，後者則將OT解決方案與最新IT科技相結合。這種強大的組合使企業能夠充分提高能效，並滿足邊緣運算密集型任務的需求，如機器視覺、預測性維護和其他人工智慧推理應用。

NTT Ltd.新創投與創新執行副總裁Shahid Ahmed表示：「我們傾聽了客戶的心聲，知道處理邊緣設備產生的大量資料是數位化轉型的未來所在。因此，我們欣然宣布，我們已經有了因應這些障礙的解決方案，並準備好引領更互聯、更高效的數位世界。我們很高興看到與Schneider Electric的持續合作對工業和其他領域的前景意義。」

客戶現在可以實施完整的解決方案，包括為偏遠地區和棕地的數位化轉型量身打造的邊緣資料中心。在這些地區，高運算能力需要關鍵的基礎設施，如電源、冷卻、機架以及專門的物聯網和人工智慧管理系統。

兩家公司將在市場上一起滿足共同客戶的需求，即滿足那些希望利用邊緣運算支援自動化和實現資料驅動決策的企業日益增長的需求。根據NTT DATA的邊緣優勢報告，近70%的企業正在加速邊緣應用，以解決關鍵業務挑戰。

NTT DATA和Schneider Electric還在今天的公告中宣布，他們將在Marienpark Berlin部署第一個支援專用5G的EcoStruxure資料中心。該歷史遺址將被開發成一個首屈一指的創新園區。該區域占地面積超過30公頃，相當於74英畝，將重點為整個園區的使用者提供強化的連接和運算體驗。

Marienpark Berlin董事總經理Guido Schütte表示：「今天，Marienpark的創新生態系統越來越依賴於特定的科技基礎設施。易於存取的運算能力與先進的連接是一個關鍵挑戰。我們需要一個擁有此類基礎設施的創新環境，以滿足我們社群未來的使用者需求。」

NTT DATA和Schneider Electric最初在Schneider Electric的萊辛頓智慧工廠共同進行創新，以測試專用5G的效能。該工廠是Schneider Electric在美國的第一個智慧工廠展示基地，利用專用5G、物聯網連接、邊緣分析和預測分析科技來提高能效和推進永續發展目標。

Schneider Electric雲端運算與服務提供者部門總裁Rob McKernan表示：「利用NTT DATA在專用5G連接方面的專長，我們的工廠充分發揮了其與我們的EcoStruxure架構的相乘效應。現在是擴大我們的合作，為工業客戶帶來完整解決方案的時機。我們的目標是共同協助全球客戶採用互聯設備、專業化工業解決方案，以及帶有模組化資料中心的正確邊緣運算基礎設施，以獲得有價值的資料洞察力。在物聯網和新興人工智慧需求日益增長的背景下，這一點尤為重要。」

此次合作旨在因應工業4.0應用帶來的挑戰，透過邊緣資料中心確保順暢連接、高頻寬和安全的低延遲連接。

Omdia企業服務首席分析師Camille Mendler表示：「工業4.0依賴於即時交付的可指導行動的資料驅動型智慧科技，無論是在工廠、工業園區、機場還是辦公園區。借助人工智慧加以豐富的資料已占企業網路流量的三分之一，而到2030年，它將主導數位互動。要想從人工智慧洞察中獲利，企業現在就必須投資于邊緣數位資源以及為其提供支援的科技基礎設施。」

世界行動通訊大會上的創新展示

NTT DATA和Schneider Electric將於2月26日13:00-14:00在4號館4A20的NTT DATA攤位討論雙方的合作創新，並展示邊緣和專用5G如何為各行各業帶去革新。

關於NTT Ltd.

作為市值300億美元的IT服務提供者NTT DATA的一部分，NTT Ltd.是一家首屈一指的IT基礎設施和服務公司，為65%的《財星》全球500大企業和75%以上的《財星》全球100大企業提供服務。我們為企業從邊緣到雲端的網路生態系統奠定基礎，簡化多雲端環境中工作負載的複雜性，並在網路、雲端和應用融合的IT環境邊緣進行創新。我們提供量身打造的基礎設施，並確保我們所有安全、可擴展和可自訂的資料中心在設計和營運方面採用一致的最佳實作。在邁向軟體定義未來的過程中，我們利用由平台交付的基礎設施服務為企業提供支援。我們致力實現互聯的未來。

請瀏覽我們的網站： services.global.ntt

關於Schneider Electric

Schneider Electric的目標是賦能所有人對能源和資源的最大化利用，為人類在進步與永續發展之間架起橋樑。我們稱之為「Life Is On」。我們的使命是成為您在永續發展和效率方面的數位化合作夥伴。我們致力於推動數位化轉型，整合世界一流的過程和能源科技，在整個生命週期內實現將產品、控制項、軟體和服務從端點到雲端的連接，從而實現針對家居、建築、資料中心、基礎設施和產業的綜合企業管理。我們是跨國企業中本土化特徵極為顯著的公司。我們是開放標準和合作夥伴生態系統的宣導者，熱衷於宣揚有意義、包容和賦能的企業價值觀。www.se.com

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