Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à InsightRX

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a fourni du capital de croissance à InsightRX, une société de logiciels à San Francisco qui tire parti de la pharmacologie quantitative et de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer les prises de décision thérapeutiques, de la première phase du développement des médicaments à la phase des soins aux malades. InsightRX utilise des données propres au patient et des modèles quantitatifs afin d’adapter le dosage pour des traitements complexes, y compris des traitements impliquant des antibiotiques, des agents chimiothérapeutiques et des immunosuppresseurs. La société utilise également l’IA pour donner aux scientifiques des données les moyens d’analyser les données des essais cliniques, d’aider à la conception des essais, de comprendre les relations dose-exposition-réponse et de peaufiner les stratégies de dosage pour les présentations réglementaires.

« Nous sommes fiers que InsightRX soit à l’avant-garde de la transition de l’approche universelle traditionnelle en matière de dosage de médicaments vers un paradigme de traitement plus personnalisé qui tient compte des caractéristiques uniques des sous-groupes de patients et des besoins particuliers de chaque patient. Ce changement est non seulement déterminant pour les soins aux patients, mais aussi pour le lancement de nouveaux médicaments sur le marché, a déclaré Sirj Goswami, Ph. D., chef de la direction et cofondateur d’InsightRX. »

« Nous sommes heureux de travailler avec l’équipe de leadership d’InsightRX, qui utilise l’IA pour ouvrir la voie au développement de médicaments dans le cadre d’essais cliniques du domaine biopharmaceutique et aider les fournisseurs de soins de santé à s’assurer que les patients reçoivent un dosage optimal de médicaments, a déclaré John Flemming, directeur général du bureau de Seattle de Services financiers Innovation CIBC. InsightRX jouera un rôle crucial dans l’amélioration du développement de nouveaux traitements qui amélioreront la sécurité des patients dans la chaîne de développement et de distribution de médicaments destinés aux soins de santé. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos d’InsightRX

InsightRX est une société de technologie des soins de santé qui offre une plateforme infonuagique d’aide aux décisions cliniques qui tire parti de la pharmacologie quantitative et de l’IA pour améliorer les prises de décision thérapeutiques, de la première phase du développement des médicaments à la phase des soins individuels aux malades au point de traitement. La plateforme de l’entreprise permet aux utilisateurs de comprendre la réaction individuelle d’un patient au traitement, ce qui permet aux professionnels de la santé de mettre de nouveaux médicaments sur le marché efficacement, d’améliorer l’efficacité des traitements et d’offrir des avantages directs aux patients. Pour en savoir plus, visitez le site InsightRX (en anglais seulement).