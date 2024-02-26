NTT DATA与Schneider Electric携手推动边缘人工智能创新

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的IT基础设施和服务提供商NTT DATA与能源管理和自动化领域的数字化转型先驱Schneider Electric共同发布了一项首创的联合创新成果，帮助企业利用边缘计算的力量。此次战略合作推出的独特解决方案可无缝集成边缘计算、专用5G、物联网和模块化数据中心，提供无与伦比的连接性能，并支持部署在边缘的生成式人工智能应用的计算需求。

该联合产品将NTT DATA的“边缘即服务”与Schneider Electric的模块化数据中心EcoStruxure相融合。前者包括全面管理的“边缘到云”、专用5G和物联网功能，后者则将OT解决方案与最新IT技术相结合。这种强大的组合使企业能够最大限度地提高能效，并满足边缘计算密集型任务的需求，如机器视觉、预测性维护和其他人工智能推理应用。

NTT Ltd.新风险投资与创新执行副总裁Shahid Ahmed表示：“我们倾听了客户的心声，知道处理边缘设备产生的大量数据是数字化转型的未来所在。因此，我们很高兴地宣布，我们已经有了应对这些障碍的解决方案，并准备好引领更互联、更高效的数字世界。我们很高兴看到与Schneider Electric的持续合作对工业和其他领域的前景意义。”

客户现在可以实施完整的解决方案，包括为偏远地区和棕地的数字化转型量身定制的边缘数据中心。在这些地区，高计算能力需要关键的基础设施，如电源、冷却、机架以及专门的物联网和人工智能管理系统。

两家公司将在市场上一起满足共同客户的需求，即满足那些希望利用边缘计算支持自动化和实现数据驱动决策的企业日益增长的需求。根据NTT DATA的边缘优势报告，近70%的企业正在加速边缘应用，以解决关键业务挑战。

NTT DATA和Schneider Electric还在今天的公告中宣布，他们将在Marienpark Berlin部署首个支持专用5G的EcoStruxure数据中心。该历史遗址将被开发成一个领先的创新园区。该区域占地面积超过30公顷，相当于74英亩，将重点为整个园区的用户提供增强的连接和计算体验。

Marienpark Berlin董事总经理Guido Schütte表示：“今天，Marienpark的创新生态系统越来越依赖于特定的技术基础设施。易于访问的计算能力与先进的连接是一个关键挑战。我们需要一个拥有此类基础设施的创新环境，以满足我们社区未来的用户需求。”

NTT DATA和Schneider Electric最初在Schneider Electric的列克星敦智能工厂共同进行创新，以测试专用5G的性能。该工厂是Schneider Electric在美国的第一个智能工厂展示基地，利用专用5G、物联网连接、边缘分析和预测分析技术来提高能效和推进可持续发展目标。

Schneider Electric云计算与服务提供商部门总裁Rob McKernan表示：“利用NTT DATA在专用5G连接方面的专长，我们的工厂最大限度地发挥了其与我们的EcoStruxure架构的协同效应。现在是扩大我们的合作，为工业客户带来完整解决方案的时机。我们的目标是共同协助全球客户采用互联设备、专业化工业解决方案，以及带有模块化数据中心的正确边缘计算基础设施，以获得有价值的数据洞察力。在物联网和新兴人工智能需求日益增长的背景下，这一点尤为重要。”

此次合作旨在应对工业4.0应用带来的挑战，通过边缘数据中心确保无缝连接、高带宽和安全的低延迟连接。

Omdia企业服务首席分析师Camille Mendler表示：“工业4.0依赖于实时交付的可指导行动的数据驱动型智能技术，无论是在工厂、工业园区、机场还是办公园区。借助人工智能加以丰富的数据已占企业网络流量的三分之一，而到2030年，它将主导数字互动。要想从人工智能洞察中获利，企业现在就必须投资于边缘数字资源以及为其提供支持的技术基础设施。”

世界移动通信大会上的创新展示

NTT DATA和Schneider Electric将于2月26日13:00-14:00在4号馆4A20的NTT DATA展台讨论双方的合作创新，并展示边缘和专用5G如何为各行各业带去革新。

关于NTT Ltd.

作为市值300亿美元的IT服务提供商NTT DATA的一部分，NTT Ltd.是一家领先的IT基础设施和服务公司，为65%的《财富》全球500强企业和超过75%的《财富》全球100强企业提供服务。我们为企业从边缘到云的网络生态系统奠定基础，简化多云环境中工作负载的复杂性，并在网络、云和应用融合的IT环境边缘进行创新。我们提供量身定制的基础设施，并确保我们所有安全、可扩展和可定制的数据中心在设计和运营方面采用一致的最佳实践。在迈向软件定义的未来的道路上，我们通过平台交付的基础设施服务为企业提供支持。我们助力互联的未来。

请访问我们的网站： services.global.ntt

关于Schneider Electric

Schneider Electric的目标是赋能所有人对能源和资源的最大化利用，为人类在进步与可持续发展之间架起桥梁。我们称之为“Life Is On”。我们的使命是成为您在可持续发展和效率方面的数字化合作伙伴。我们致力于推动数字化转型，整合世界领先的过程和能源技术，在整个生命周期内实现将产品、控件、软件和服务从端点到云的连接，从而实现针对家居、楼宇、数据中心、基础设施和行业的综合企业管理。我们是跨国企业中本土化特征极为显著的公司。我们是开放标准和合作伙伴生态系统的倡导者，热衷于宣扬有意义、包容和赋能的企业价值观。www.se.com

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