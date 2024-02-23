Mavenir 與 Terrestar Solutions 合作加速 5G 新無線非地面網絡的商業部署

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mavenir，一家建設網絡未來的雲原生網絡基礎設施提供商，繼續在開放無線接入網絡（Open RAN）領域擔任先鋒領導角色，推出 5G 新無線（NR）非地面網絡（NTN）解決方案。最新的舉措是將衛星連接性整合到開放無線接入網絡的地面網絡中，進而為用戶提供在衛星與地面網絡間無縫切換的連接體驗。此項目是與位於加拿大的衛星運營商 Terrestar Solutions 攜手進行的。

衛星運營商正積極探索利用 5G NTN 技術於其網絡架構中的方法，目的是在傳統地面網絡難以經濟實現或不切實際的地區，擴大覆蓋範圍和提升容量。Terrestar 計畫推出全新的窄帶物聯網（NB-IoT）服務，並預期到 2025 年發展成完整的 5G 直接對設備（D2D）服務。作為被選中的技術供應商，Mavenir 將提供符合 3GPP 標準的核心網與 O-RAN 介面技術。根據 O-RAN 聯盟的規範，開放無線接入網（Open RAN）的實施正在推動開放、智慧與安全網絡的部署，這對移動和衛星網絡所有者均大有益處。

Terrestar Solutions 的總裁兼首席執行官 Jacques Leduc 表示：「這次合作的目標是開發出一套互操作標準，使得多軌道衛星系統、地面基礎設施與移動裝置能夠無縫銜接。這項倡議是確保每位加拿大人均能享受到無縫、高品質連接的重要一步，將直接惠及產業與消費者。」

Mavenir 的首席執行官 Pardeep Kohli 表示：「Mavenir 的 O-RAN 基於 ETSI O-RAN 3GPP R.17 標準，這使得我們能夠快速且無縫地整合地面與衛星服務點。透過與我們的合作夥伴 Terrestar 的共同努力，這個項目展示了憑藉這套標準和技術能達成的顯著靈活性。開放無線接入網（Open RAN）的部署正證明了其開啟消費者和產業前所未有連接層次的明顯潛力，這超越了傳統無線接入網軟件建構的可能性。」

關於Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. 是一家加拿大移動衛星運營商，正在努力將直接對設備的衛星服務帶給智能手機和物聯網裝置，致力於讓加拿大任何地方的通信變為可能。該公司致力於培養一個持續發展中的、基於標準的、開放的網絡生態系統，使移動網絡運營商能夠提供無所不在的通訊服務。借助 Echostar T1 衛星、其地面網絡基礎設施以及移動衛星頻譜，Terrestar 能夠讓加拿大幾乎所有地區的人們保持聯繫，包括加拿大最遙遠的地區，透過其 Strigo 移動衛星服務（MSS）。Strigo 服務還支援非營利組織和第一民族組織，這體現了公司對於服務其社區的福祉和進步承擔的深切責任感。欲瞭解更多信息，請造訪www.terrestarsolutions.ca，或透過media@terrestarsolutions.ca聯繫我們，也可以在 LinkedIn 上關注我們。

關於Mavenir

Mavenir 正在運用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下塑造未來的網絡。這些方案秉持綠色設計的原則，使運營商能夠把握 5G 的優勢，實現網絡的智慧化、自動化及可編程。身為開放式 RAN 的先驅及行業內經受考驗的革新者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球的行動網絡中促進自動化與商業化，幫助超過 120 個國家中的 300 多家通訊服務提供商加快軟體網絡的轉型，這些服務提供商服務的用戶超過全球的 50%。欲獲得更多資訊，請造訪www.mavenir.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。