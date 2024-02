Mavenir e Terrestar Solutions fazem parceria para acelerar implantação comercial da 5G New Radio Non-Terrestrial Network

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, provedora de infraestrutura de rede nativa em nuvem que está construindo o futuro das redes, continua sua liderança pioneira em Open RAN com soluções 5G New Radio (NR) Non-Terrestrial-Network (NTN). A iniciativa mais recente é integrar a conectividade via satélite para redes terrestres Open RAN, permitindo assim a conectividade contínua para usuários em redes terrestres e de satélite. O projeto está sendo fornecido em cooperação com a Terrestar Solutions, uma operadora de satélites com sede no Canadá.

As operadoras de satélites estão ativamente buscando meios de aproveitar os recursos 5G NTN dentro de sua topologia de rede, para ampliar a cobertura e a capacidade em áreas onde as redes terrestres tradicionais podem ser economicamente inviáveis ou impraticáveis. A Terrestar irá lançar uma nova oferta de serviço de IoT de banda estreita (NB-IoT) no mercado, evoluindo para um serviço 5G direto para dispositivo (D2D) completo até 2025. Como fornecedor de tecnologia selecionado, a Mavenir irá prover o Core compatível com os padrões 3GPP e tecnologia de interface O-RAN. As implementações de Open RAN, alinhadas às especificações da aliança O-RAN, estão impulsionando a implantação de redes abertas, inteligentes e seguras para proprietários de redes móveis e redes via satélite.

Jacques Leduc, Presidente e Diretor Executivo da Terrestar Solutions, anunciou: " Esta parceria visa desenvolver padrões interoperáveis que conectem perfeitamente sistemas de satélites em múltiplas órbitas, infraestrutura terrestre e dispositivos móveis. Esta iniciativa é um passo essencial para garantir que todos os canadenses desfrutem de conectividade contínua e de alta qualidade, que beneficiam diretamente indústrias e clientes."

Pardeep Kohli, Diretor Executivo da Mavenir, disse: “ O O-RAN da Mavenir, criado nos padrões ETSI O-RAN 3GPP R.17, torna possível integrar pontos de serviço terrestre e via satélite de modo rápido e perfeito. Trabalhando com nosso parceiro Terrestar, este projeto mostra a notável flexibilidade que pode ser obtida por meio deste padrão e tecnologia. As implantações de Open RAN estão demonstrando seu claro potencial para possibilitar níveis de conectividade sem precedentes para clientes e indústrias, superando as possibilidades de criações de software RAN tradicionais."

Sobre a Terrestar Solutions

A Terrestar Solutions Inc. é uma operadora canadense de satélites móveis engajada em levar serviços de satélite direto ao dispositivo para smartphones e dispositivos IoT e tornar realidade a comunicação em qualquer lugar do Canadá. A Empresa está comprometida em nutrir o ecossistema de rede aberto, com base em padrões e em constante evolução, permitindo que operadoras de redes móveis prestem serviços de comunicação onipresentes. Graças ao satélite Echostar T1, à sua infraestrutura de rede terrestre e ao espectro de satélites móveis, a Terrestar conecta canadenses de quase qualquer lugar do país, mesmo nas regiões mais remotas do Canadá, mediante seu Strigo Mobile Satellite Service (MSS). O serviço Strigo também dá suporte a organizações sem fins lucrativos e First Nations, uma prova do grande senso de responsabilidade da Empresa para com o bem-estar e o progresso das comunidades que serve. Para mais informação, acesse www.terrestarsolutions.ca, entre em contato com media@terrestarsolutions.ca ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo hoje o futuro das redes com soluções nativas de nuvem e habilitadas para IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e obter redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira em Open RAN e comprovadamente revolucionária no setor, as soluções premiadas da Mavenir vêm oferendo automação e monetização em redes móveis a nível mundial, acelerando a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informação, acesse www.mavenir.com

