Mavenir 和 Terrestar Solutions 合作加速商业部署 5G 新无线非地面网络

西班牙巴塞罗那---(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mavenir，一家构建网络未来的云原生网络基础设施提供商，继续在开放无线接入网（Open RAN）与 5G 新无线（NR）非地面网络（NTN）解决方案方面展现其领先地位。最新的举措是为开放无线接入网地面网络整合卫星连接，从而为用户跨卫星和地面网络提供无缝连接。该项目是与加拿大卫星运营商 Terrestar Solutions 共同合作实施的。

卫星运营商正积极寻找方法，利用 5G NTN（非地面网络）功能在其网络拓扑中扩展覆盖范围和容量，特别是在传统地面网络经济上不可行或不切实际的地区。Terrestar 将推出一项新的窄带物联网（NB-IoT）服务，计划到 2025 年发展成为全面的 5G 直连设备（D2D）服务。作为选定的技术供应商，Mavenir 将提供符合 3GPP 标准的核心网络和 O-RAN 接口技术。开放无线接入网（Open RAN）的实施，遵循 O-RAN 联盟的规范，正推动开放、智能和安全网络的部署，这不仅适用于移动网络运营商，也适用于卫星网络所有者。

Terrestar Solutions 的总裁兼首席执行官 Jacques Leduc 宣布：“ 这一合作旨在开发能够无缝连接多轨道卫星系统、地面基础设施和移动设备的互操作标准。这一举措是确保每位加拿大人都能享受到无缝、高品质连接的关键步骤，直接惠及行业和消费者。”

Mavenir 的首席执行官 Pardeep Kohli 说道：“ 凭借基于 ETSI O-RAN 3GPP R.17 标准构建的 Mavenir O-RAN，我们能够快速且无缝地整合地面与卫星服务点。通过与我们的合作伙伴 Terrestar 的共同工作，此项目彰显了遵循这项标准和技术所能带来的卓越灵活性。开放无线接入网（Open RAN）的部署正证明了其为消费者和各行业提供前所未有连接水平的巨大潜力，这一点超越了传统无线接入网（RAN）软件构建的能力。”

关于Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc.，一家位于加拿大的移动卫星运营商，正致力于推动直连设备卫星服务向智能手机和物联网设备的扩展，旨在实现在加拿大任何地点进行通信的目标。该公司坚定不移地支持着一个不断进化的、基于标准的、开放的网络生态系统，这使得移动网络运营商能够向用户提供遍布全境的通信服务。通过使用 Echostar T1 卫星、地面网络基础设施及移动卫星频谱，Terrestar 能够确保加拿大几乎所有角落的连接，包括那些极为偏远的地区，这一切均得益于其 Strigo 移动卫星服务（MSS）。Strigo 服务还致力于支援非盈利机构和第一民族组织，展现了公司对于服务所触及社区的福祉与发展的深厚责任感。更多信息，请访问我们的网站 www.terrestarsolutions.ca ，通过 media@terrestarsolutions.ca 与我们联系，或在 LinkedIn 上关注我们。

关于Mavenir

Mavenir 正在用其云原生、AI 驱动的解决方案构建今日网络的未来，这些解决方案采用绿色设计，赋予运营商利用 5G 的优势，实现网络的智能化、自动化和可编程化。作为开放无线接入网（Open RAN）的领航者和行业内公认的颠覆者，Mavenir 的多项获奖解决方案在全球范围内为移动网络带来自动化和盈利能力，为超过 120 个国家的 300 多家通信服务提供商加速了软件网络的转型。这些提供商服务的用户数量占全球订阅者的一半以上。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.mavenir.com

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