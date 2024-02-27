Wipro與Nokia共同推出5G專用無線解決方案，加速企業數位轉型

赫爾辛基和印度邦加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 領先的技術服務和諮詢公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) 今天宣布與Nokia (NYSE: NOK) 聯合推出專用無線解決方案，以幫助企業擴大數位轉型的規模。

該聯合解決方案將為企業提供與營運基礎設施相整合的更安全的5G專用無線網路，帶來更高的可靠性、移動性、連接速度、業務洞察的實時訪問，以及低延遲處理大量資料的能力。透過專用無線網路，企業將能夠創建一個可控的整合專用環境，從而更好地管理效能並降低安全風險。

這項技術所帶來的更高的速度、可靠性和安全性將使企業能夠透過先進的人工智慧驅動的自動化提高營運效率。此聯合解決方案初期將面向製造業、能源、公用事業、交通運輸和體育娛樂產業的客戶。

Nokia將提供包括硬體和軟體在內的Nokia數位自動化雲端（DAC）和模組化專用無線（MPW）解決方案。 Wipro憑藉其尖端的5G Def-i及Industry DOT與OTNxt平台，將為有效整合到企業環境提供策略指導和產業見解。

Wipro將開發架構和設計，以充分應對客戶獨特的業務挑戰，同時實施和管理端到端網路，確保實現業務目標。

Wipro FullStride Cloud全球主管Jo Debecker表示：「在當今的數位世界中，資料的處理、可存取性和安全性是當務之急。傳統的基礎設施愈發捉襟見肘，效能正在影響著業務價值，在某些情況下 ，遙控機器人手術等新興領域開始影響人類的生命。我們很榮幸能與Nokia合作，共同滿足這一迫切的業務需求，為企業利用無線專用網路加速數位化和獲取即時洞察力創造條件，以實現他們的雄心壯志。透過將Nokia的網路專長與Wipro的戰略業務、技術和連接能力相結合，我們實現了以技術推動具有影響力的變革和價值的承諾。」

Nokia企業園區邊緣解決方案副總裁Stephan Litjens 表示：「數位轉型是企業議程的重中之重，而實現數位轉型則是Nokia一切工作的驅動力。我們很高興能與擁有同樣願景的公司Wipro合作，提供專用安全5G網路解決方案，將其無縫整合到企業的營運基礎設施中，進一步擴展企業的數位轉型。與Wipro的合作將釋放新的功能，幫助各行各業的企業獲得更高的連通性和AI營運效率，助其走在創新的前沿。」

「這是Wipro Engineering Edge專用5G產品發展的重要一步，顯示Wipro將繼續利用新一代技術走在創新和連接的前沿。Wipro 5G Def-i、OTNxt和Industry DOT平台的結合將把IT、OT和Nokia專網連接在一起，為我們的客戶提供端到端的安全業務營運解決方案。透過與Nokia的合作，我們很高興能夠為市場中的客戶進一步推動創新。」Wipro Engineering Edge 5G連接服務副總裁Lourdes Charles說道 。

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) 是一家領先的技術服務和諮詢公司，專注於建構創新解決方案，以滿足客戶最複雜的數位化轉型需求。我們利用諮詢、設計、工程和營運等方面的整體能力組合，幫助客戶實現其最雄心勃勃的抱負，並塑造面向未來的永續業務。我們在65個國家/地區擁有超過240,000名員工和業務合作夥伴，並致力於兌現我們的承諾，即幫助我們的客戶、同事和社區在瞬息萬變的世界中蓬勃發展。若要瞭解更多資訊，請造訪我們的網站：www.wipro.com。

關於Nokia

在Nokia，我們創造助力世界協同行動的科技。

我們是B2B技術創新的領導者，憑藉在移動、固定和雲端網路方面的工作成果，開創能夠感知、思考和行動的網路。此外，在屢獲殊榮的Nokia Bell Labs的領導下，我們透過智慧財產權和長期研究創造價值。

如今全球的服務提供者、企業和合作夥伴都相信Nokia能夠提供安全、可靠和永續的網路，並與我們合作創造未來的數位服務和應用。

前瞻性陳述

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro的控制範圍之內。此等陳述包括但不限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們盈餘、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間架構協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域對科技的需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們進行策略性投資的目標公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。

我們向美國證券交易委員會提交的文件 (包括但不限於20-F表格上的年報) 中更全面地描述了可能影響我們未來經營業績的其他風險。這些文件可在www.sec.gov獲取。我們可能會不時做出其他書面和口頭前瞻性陳述，包括公司向美國證券交易委員會提交的文件和我們向股東提交的報告中包含的陳述。對於我們或代表我們不時作出的任何前瞻性陳述，我們不承諾進行更新。

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