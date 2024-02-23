让所有应用程序实现无忧数据漫游：eSIM创新企业1GLOBAL让金融科技公司拥有自己的漫游服务（图片：美国商业资讯）

让所有应用程序实现无忧数据漫游：eSIM创新企业1GLOBAL让金融科技公司拥有自己的漫游服务（图片：美国商业资讯）

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 采用1GLOBAL创新服务的行业范围不断扩大，3000多万欧洲客户很快将在160多个国家/地区免交漫游费。

通过完全集成1GLOBAL API，全球金融科技公司Revolut现在能使客户简单、快速访问1GLOBAL的低成本全球移动网络。一旦被用户激活，就会为移动设备生成嵌入式SIM (eSIM)。

“用户无需离开Revolut应用程序，在一分钟内就能安装好eSIM。”1GLOBAL创始人兼首席执行官Hakan Koç表示，“来自旅游、保险、金融科技、航空公司、贵宾物流等众多行业的从业者慕名而来，希望通过集成我们的连接服务来扩大其提供的服务范围。”

使用集成1GLOBAL技术的应用程序的客户只要在设备上设置eSIM就能访问本地网络，无需在抵达时获取物理SIM卡。客户由此能够完全控制其连接，包括显示数据消耗。即使用完流量，客户也可以使用该应用程序购买数据计划。

Revolut全球业务副总裁David Tirado表示，“在 Revolut，我们知道无论客户身在何处，都可以保持与Revolut服务的连接，而无需担心数据流量，这对于客户至关重要重要。 Revolut eSIM是与1Global合作开发的，是一项便捷技术，可让全球用户获得量身定制的巨大价值。”

任何公司都可以通过一套API将1GLOBAL技术集成到自己的客户产品中。因此客户可以更长久地使用该应用程序，实现新收入渠道，为客户创造价值，并提高品牌忠诚度。

Revolut已将1GLOBAL技术完全集成到自己的应用程序中并采用自己的品牌。公司也可以仅作为第三方或附属机构通过参考（例如二维码）提供1GLOBAL连接，指导用户下载其eSIM和1GLOBAL软件。”

作为电信技术创新者，我们创建了自己的全球电信网络，并可以发行eSIM和国际移动用户识别码 (IMSI) 。”Koç表示， “相比于缺乏自有网络基础设施、只是转售数据包的供应商，这让我们获得了显著优势。”

1GLOBAL平台使应用运营商能够为用户提供由9家移动虚拟网络运营商 (MVNO)、5 家国际赞助漫游合作伙伴和150多个互连支持的全球连接。如果不利用1GLOBAL的创新技术，就无法实现这种“超大规模”连接（涵盖2G到5G和LPWAN的2000条路由到350个移动运营商）。

关于1GLOBAL

1GLOBAL在全球160多个国家/地区提供快速、安全的移动网络连接，其eSIM技术能够无缝集成到现有的Revolut应用程序中，并且可以在不到一分钟的时间内安装到任何兼容eSIM的移动设备上。

1GLOBAL成立于2022年，是AUTO1 Group联合创始人兼前联合首席执行官Hakan Koç的新初创公司。 1GLOBAL收购了一组自2006年以来运营的电信资产，其中包括在全世界享有声誉的GSMA认证全球移动网络。1GLOBAL总部位于伦敦，并在里斯本设有研发中心，现已发展到在12个国家拥有400多名员工，并在其中9个国家获得了全监管MVNO身份。

www.1global.com

关于Revolut

Revolut是一家全球金融科技公司，致力于帮助人们从资金中获得更多收益。Revolut于2015年在英国成立，提供汇款和兑换服务。如今，全球超过3500万客户使用数十种Revolut创新产品，每月完成5亿多笔交易。

通过我们的个人和企业账户，我们让客户更好地控制自己的财务，并无缝连接世界各地人士。

www.revolut.com

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