KK Networks選擇Juniper Networks進行永續Cloud Metro網路部署，為家庭和企業用戶提供優質體驗

加州森尼韋爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 安全的人工智慧原生網路領域的領導者Juniper Networks (NYSE: JNPR)今天宣布，將為巴基斯坦成長最快的網際網路服務提供者(ISP)之一KK Networks提供可擴展且具有韌性的Cloud Metro網路。該網路將為居民用戶提供經濟實惠的網際網路接取和更優質的體驗，同時還將為KK Networks (KKN)提供一個永續的服務交付平台。KKN還將利用改造後的網路供應商業級網際網路服務，從而擴充其產品陣容。新的、強大的Cloud Metro基礎設施將涵蓋巴基斯坦拉合爾(Lahore)的廣大地區，並計畫隨著時間的演變進一步擴展。

該公司還利用Juniper最先進的自動化軟體和安全的高效能平台對其資料中心進行了升級，以簡化和最佳化網路結構的設計、部署和營運。這將與Cloud Metro平台相輔相成，進一步成規模地強化整體用戶體驗。

KKN是一家快速成長的網際網路服務提供者，為適應巴基斯坦對數位服務激增的需求而迅速發展。在拉合爾，KKN的用戶數量在短短兩年內增加了四倍，因此KKN需要一個強大的都會區網路來滿足日益增長的頻寬需求。目前KKN為14萬居民用戶提供服務，而且用戶數量還在不斷成長。KKN專門選擇了Juniper的Cloud Metro解決方案，以提供一個能夠隨著KKN流量的持續成長而擴展的平台，並支援其用戶群的分散式特性和流量模式。

KKN以前的網路經常在高峰時段出現上網緩慢的問題。頻繁的網路擁塞意味著用戶的網路連接經常會中斷。經過改造的都會區網路能夠跟上需求成長的速度和規模，KKN現在可以為用戶提供可靠的網際網路連接，並提高體驗品質。公司將繼續保持高速成長，為巴基斯坦成千上萬的家庭和企業提供高效能、差異化的網際網路服務。

KKN一直致力於支援和提升巴基斯坦的數位經濟。根據巴基斯坦電信局的資料，巴基斯坦的2.3億人口中如今仍有大約一半無法使用寬頻網際網路服務。Juniper的Cloud Metro網路使KKN能夠建立可靠、高品質的數位連接，從而改善經濟機會、建設更強大的社群並促進更好的教育。Juniper Cloud Metro精簡高效的系統設計使KKN的營運更加節能。除了提高自身的營運成本外，這還強化了其為整個地區的客戶提供平價寬頻的能力。

新聞要點

支援性引言

「KKN決心改善和擴大巴基斯坦拉合爾的網際網路服務，確保我們的客戶獲得最佳的數位體驗。在Juniper的支援下，我們新的Cloud Metro網路的正常執行時間達到了99.9%，為拉合爾的14個地區提供了可造訪的高效能數位平台。有了這個全新的低延遲、高韌性網路，KKN可以繼續擴大我們的客戶群，並堅信住宅和商業客戶可以仰賴與永續網路的高品質連接來滿足需求。」

——KK Networks執行長Imran Ali

「Juniper一直致力於為客戶的用戶提供卓越的數位體驗，而Cloud Metro解決方案正是我們將雲端運算原理應用於都會區網路的市場一流創新的絕佳例證。KK Networks正在開輾轉型之旅，從無法成規模滿足當今數位服務需求的傳統『復古都會區網路』升級到Juniper的高效能Cloud Metro基礎設施，為全球服務提供者實現永續、適用於未來需求的業務成長。」

——Juniper Networks執行副總裁AE Natarajan

其他資源

Juniper解決方案：Cloud Metro

關於Juniper Networks

Juniper Networks認為，連接能力不等同於出色的連接體驗。Juniper的人工智慧原生網路平台自底向上建構，涵蓋了AIOps層和我們的系統，以充分利用人工智慧的力量。從即時故障隔離到主動異常偵測和自驅動糾正措施，它為園區、分支機搆、資料中心和廣域網路營運提供了更高水準的可預測性、可靠性和安全性。如欲瞭解更多資訊，請造訪Juniper Networks網站(www.juniper.net)，或在X (Twitter)、LinkedIn和Facebook上關注Juniper。

Juniper Networks、Juniper Networks標誌、Juniper、Junos和此處列出的其他商標是Juniper Networks, Inc.和/或其附屬公司在美國和其他國家的注冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。

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