KK Networks选择Juniper Networks进行可持续Cloud Metro网络部署，为家庭和企业用户提供优质体验

加州森尼韦尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 安全的人工智能原生网络领域的领导者Juniper Networks (NYSE: JNPR)今天宣布，将为巴基斯坦增长最快的互联网服务提供商(ISP)之一KK Networks提供可扩展的弹性Cloud Metro网络。该网络将为居民用户提供经济实惠的互联网接入和更优质的体验，同时还将为KK Networks (KKN)提供一个可持续的服务交付平台。KKN还将利用改造后的网络提供商业级互联网服务，从而扩展其产品阵容。新的、强大的Cloud Metro基础设施将覆盖巴基斯坦拉合尔(Lahore)的广大地区，并计划随着时间的推移进一步扩展。

该公司还利用Juniper最先进的自动化软件和安全的高性能平台对其数据中心进行了升级，以简化和优化网络结构的设计、部署和运营。这将与Cloud Metro平台相辅相成，进一步成规模地增强整体用户体验。

KKN是一家快速成长的互联网服务提供商，为适应巴基斯坦对数字服务激增的需求而迅速发展。在拉合尔，KKN的用户数量在短短两年内增加了四倍，因此KKN需要一个强大的城域网来满足日益增长的带宽需求。目前KKN为14万居民用户提供服务，而且用户数量还在不断增长。KKN专门选择了Juniper的Cloud Metro解决方案，以提供一个能够随着KKN流量的持续增长而扩展的平台，并支持其用户群的分布式特性和流量模式。

KKN以前的网络经常在高峰时段出现互联网性能缓慢的问题。频繁的网络拥塞意味着用户的网络连接经常会中断。经过改造的城域网能够跟上需求增长的速度和规模，KKN现在可以为用户提供可靠的互联网连接，并提高体验质量。公司将继续保持高速增长，为巴基斯坦成千上万的家庭和企业提供高性能、差异化的互联网服务。

KKN一直致力于支持和提升巴基斯坦的数字经济。根据巴基斯坦电信局的数据，巴基斯坦2.3亿人口中如今仍有大约一半无法使用宽带互联网服务。Juniper的Cloud Metro网络使KKN能够创建可靠、高质量的数字连接，从而改善经济机会、建设更强大的社区并促进更好的教育。Juniper Cloud Metro紧凑高效的系统设计使KKN的运营更加节能。除了提高自身的运营成本外，这还增强了其为整个地区的客户提供平价宽带的能力。

新闻要点

支持性引言

“KKN决心改善和扩大巴基斯坦拉合尔的互联网服务，确保我们的客户获得最佳的数字体验。在Juniper的支持下，我们新的Cloud Metro网络的正常运行时间达到了99.9%，为拉合尔的14个地区提供了可访问的高性能数字平台。有了这个全新的低延迟、高弹性网络，KKN可以继续扩大我们的客户群，并坚信住宅和商业客户可以依靠与可持续网络的高质量连接来满足需求。”

——KK Networks首席执行官Imran Ali

“Juniper一直致力于为客户的用户提供卓越的数字体验，而Cloud Metro解决方案正是我们将云计算原理应用于城域网的市场领先创新的绝佳例证。KK Networks正在开展转型之旅，从无法成规模满足当今数字服务需求的传统‘复古城域网’升级到Juniper的高性能Cloud Metro基础设施，为全球服务提供商实现可持续、面向未来的业务增长。”

——Juniper Networks执行副总裁AE Natarajan

其他资源

Juniper解决方案：Cloud Metro

关于Juniper Networks

Juniper Networks认为，连接能力不等同于出色的连接体验。Juniper的人工智能原生网络平台自底向上构建，涵盖了AIOps层和我们的系统，以充分利用人工智能的力量。从实时故障隔离到主动异常检测和自驱动纠正措施，它为园区、分支机构、数据中心和广域网运营提供了更高水平的可预测性、可靠性和安全性。如需了解更多信息，请访问Juniper Networks网站(www.juniper.net)，或在X (Twitter)、LinkedIn和Facebook上关注Juniper。

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