Dataroaming zonder zorgen, nu in elke app: eSIM-innovator 1GLOBAL geeft FinTech zijn eigen roamingservice

Data Roaming Without Worries, Now in Every App: eSIM Innovator 1GLOBAL gives FinTech its Own Roaming Service. (Graphic: Business Wire)

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Het aantal sectoren die de innovatieve services van 1GLOBAL toepast blijft toenemen, nu meer dan 30 miljoen Europese klanten binnenkort roamingkosten zullen vermijden in meer dan 160 landen.

Door de API van 1GLOBAL volledig te integreren, biedt het internationale fintech-bedrijf Revolut haar klanten nu eenvoudige, snelle toegang tot het goedkope mondiale mobiele netwerk van 1GLOBAL. Eenmaal door de gebruiker geactiveerd, wordt een eSIM (embedded SIM) voor het mobiele apparaat gegenereerd.

"Zonder dat zij de Revolut-app moeten verlaten, kunnen gebruikers een eSIM in amper een minuut tijd installeren,” zegt Hakan Koç, oprichter en CEO van 1GLOBAL. “Daarom komen spelers uit een groot aantal sectoren, zoals de reissector, verzekeringen, fintech, luchtvaartmaatschappijen, VIP-logistiek en dergelijke meer allemaal bij ons aankloppen om het aantal services die zij aanbieden uit te breiden door onze connectiviteit te integreren."

In plaats van een fysieke SIM te moeten aanschaffen om bij aankomst toegang te hebben tot een lokaal netwerk, zullen klanten die app's gebruiken die de technologie van 1GLOBAL integreren gewoon een eSIM op hun apparaat configureren. Dit geeft hen volledige controle over hun verbinding, inclusief een display met dataverbruik. Ze kunnen de app ook gebruiken om een dataplan te kopen, zelfs als ze hun volume al hebben opgebruikt.

”Bij Revolut weten we hoe belangrijk het voor onze klanten is om met Revolut-services verbonden te blijven, waar ze zich ook bevinden, zonder zich over hun datavolume zorgen te moeten maken. Revolut eSIM's, ontwikkeld in partnerschap met 1Global, is een handige technologie en zorgt voor geweldige waarde op maat van ons internationale publiek," legt David Tirado, Global Business VP van Revolut, uit.

Elk bedrijf kan de technologie van 1GLOBAL in haar eigen klantenaanbod integreren via een reeks API's. Op die manier blijven klanten langer binnen die app, er wordt een nieuw inkomstenkanaal gecreëerd, er onstaat waarde voor klanten en de merkgetrouwheid neemt toe.

In het geval van Revolut werd een volledige integratie van de technologie van 1GLOBAL in haar eigen app en onder haar eigen merk uitgevoerd. Als alternatief kunnen bedrijven de connectiviteit van 1GLOBAL eenvoudig aanbieden als 3e partij of aangesloten bedrijf via referenties (bijvoorbeeld een QR-code) die de gebruikers doorverwijst om hun eSIM en de software van 1GLOBAL te downloaden.

"Als innovator van telecommunicatietechnologie hebben we ons eigen mondiale telecommunicatienetwerk gecreëerd en kunnen we eSIM's en een IMSI (International Mobile Subscriber Identity) uitgeven,” legt Koç uit. “Dit onderscheidt ons van leveranciers die geen eigen netwerkinfrastructuur hebben en gewoon datapakketten doorverkopen.”

Het 1GLOBAL-platform geeft app-operators de mogelijkheid om gebruikers mondiale verbinding aan te bieden, ondersteund door negen MVNO's (Mobile Virtual Network Operators), vijf internationaal gesponsorde roamingpartners en meer dan 150 interconnecties. Deze vorm van ‘hyperscale’-connectiviteit, met 2000 routes naar 350 mobiele operatoren van 2G tot 5G en LPWAN, zou onmogelijk zijn zonder de innovatieve technologie van 1GLOBAL aan te wenden.

Over 1GLOBAL

1GLOBAL levert wereldwijd snelle en veilige mobiel netwerkconnectiviteit in meer dan 160 landen. Hun eSIM-technologie integreert moeiteloos in de bestaande Revolut-app en kan in minder dan één minuut tijd op elk mobiel toestel compatibel met eSIM geïnstalleerd worden.

Het bedrijf 1GLOBAL, opgericht in 2022, is de nieuwe start-up van Hakan Koç, medeoprichter en voormalige co-CEO van de AUTO1 Group. 1GLOBAL verwierf een groep van telecommunicatieactiva operationeel sinds 2006, waaronder een internationaal erkend, door GSMA geaccrediteerd mondiaal mobiel netwerk. Met de hoofdzetel in Londen en een R&D-hub in Lissabon, zijn ze nu uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 400 werknemers in 12 landen en werden ze in negen van deze landen een volledig gereguleerde MVNO-status toegekend.

www.1global.com

Over Revolut

Revolut is een internationale fintech die mensen helpt om meer voor hun geld te krijgen. In 2015 lanceerde Revolut zich in het Verenigd Koninkrijk met de aanbieding van geldoverdracht en een geldwisselservice. Op vandaag gebruiken meer dan 35 miljoen klanten over de hele wereld tientallen innovatieve producten van Revolut om meer dan een half miljard transacties per maand uit te voeren.

In onze persoonlijke en bedrijfsrekeningen geven we klanten meer controle over hun financiën en verbinden we mensen over de hele wereld moeiteloos met elkaar.

www.revolut.com

