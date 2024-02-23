無需擔心的數據漫遊，現在每個應用程式中皆可使用：eSIM創新者1GLOBAL為FinTech帶來了自己的漫遊服務（圖示：美國商業資訊）

無需擔心的數據漫遊，現在每個應用程式中皆可使用：eSIM創新者1GLOBAL為FinTech帶來了自己的漫遊服務（圖示：美國商業資訊）

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著超過三千萬歐洲客戶很快將在超過160個國家中避免漫遊費用，採用1GLOBAL創新服務的行業範圍不斷擴大。

透過完全整合1GLOBAL API，全球金融科技公司Revolut現在為客戶提供了簡單快速的方式，以低成本接入1GLOBAL的全球移動網絡。用戶只需啟動一次，即可為移動設備生成嵌入式SIM（eSIM）。

" 「用戶無需離開 Revolut 應用程式，即可在一分鐘內安裝 eSIM。」1GLOBAL 的創始人兼首席行政官 Hakan Koç 表示： 「這就是為什麼來自各行業，如旅遊、保險、金融科技、航空公司、VIP物流等的各方都來找我們，以整合我們的連接性來擴展他們提供的服務範圍。」

使用整合了1GLOBAL技術的應用程式，客戶無需取得實體SIM卡即可在抵達後訪問當地網絡，只需在設備上設置eSIM即可。這使他們完全控制自己的連接，包括查看數據消耗。即使已經用完配額，他們也可以使用應用程式購買數據套餐。

「在 Revolut，我們知道對於我們的客戶來說，無論他們身在何處，保持與 Revolut 服務的連接是多麼重要，而不必擔心他們的數據配額。Revolut eSIM 是與 1Global 合作開發的一項方便技術，為我們的全球觀眾量身定制，提供了極大的價值，」Revolut 的全球商務副總裁 David Tirado 評論說。

任何公司都可以透過一套API將1GLOBAL技術整合到自己的客戶服務中。這樣一來，客戶就會更長時間地留在該應用程式中，創造了新的收入來源，為客戶帶來價值，同時也增強了品牌忠誠度。

就Revolut而言，他們將1GLOBAL技術完全整合到自己的應用程式中，並以自己的品牌推出。此外，其他公司也可以將1GLOBAL連接性作為第三 方或聯盟提供，通過參考（例如QR碼）引導用戶下載他們的eSIM和1GLOBAL軟件。

「作為一家電信技術創新者，我們建立了自己的全球電信網絡，可以發行eSIM和國際移動訂戶識別碼（IMSI），」Koç解釋道。「這使我們與沒有自己網絡基礎設施、僅僅轉售數據套餐的供應商有所區別。」

1GLOBAL平台為應用程式運營商提供了能力，讓用戶獲得由九個移動虛擬網絡運營商（MVNO）、五個國際贊助漫遊合作夥伴和超過150個互連點支持的全球連接。這種「超級規模」的連接性涵蓋了2000條到350家移動運營商的路由，從2G到5G和LPWAN，如果不利用1GLOBAL的創新技術，將是不可能實現的。

關於 1GLOBAL

1GLOBAL在全球超過160個國家提供快速而安全的移動網絡連接。他們的eSIM技術無縫整合到現有的Revolut應用程式中，並且可以在不到一分鐘的時間內安裝在任何支援eSIM的移動設備上。

成立於2022年，1GLOBAL是Hakan Koç的新創公司，他是AUTO1 Group的聯合創始人兼前聯席首席執行官。1GLOBAL收購了一組從2006年開始運營的電信資產，包括一個在國際上被認可並獲得GSMA認證的全球移動網絡。總部位於倫敦，設有一個位於里斯本的研發中心，他們現在已經擴展到12個國家，擁有超過400名員工，並在其中9個國家獲得了完全受監管的MVNO地位。

www.1global.com

關於 Revolut

Revolut 是一家全球金融科技公司，致力於幫助人們更好地管理自己的財務。2015年，Revolut 在英國推出了匯款和貨幣兌換服務。如今，全球有超過 3,500 萬客戶使用 Revolut 的數十種創新產品，每月完成超過 5 億筆交易。

我們的個人和商業帳戶讓客戶更輕鬆地掌控自己的財務，並實現了全球人們之間的無縫連接。

www.revolut.com

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