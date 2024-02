Carburants aériens durables : Airbus et TotalEnergies nouent un partenariat stratégique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Airbus et TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) ont signé un partenariat stratégique pour répondre aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien grâce aux carburants aériens durables. En ligne avec l’ambition de neutralité nette carbone du transport aérien d’ici 2050, ce partenariat vise à contribuer à la réduction des émissions de CO2 du secteur, dans laquelle les carburants aériens durables (appelés également « Sustainable Aviation Fuel » ou SAF) jouent un rôle essentiel. Les SAF fournis par TotalEnergies permettent de réduire jusqu’à 90% les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, en comparaison à leur équivalent fossile.

Le partenariat concerne deux principaux volets :

L’approvisionnement d’Airbus en carburants aériens durables par TotalEnergies pour plus de la moitié de ses besoins en Europe.

Un programme de Recherche & Innovation visant à développer des carburants 100% durables, en adéquation avec le design des aéronefs actuels et futurs. L’impact de la composition des carburants durables sur la réduction des émissions de CO 2 et des effets non-CO 2 , tels que les traînées de condensation, sera également étudié.

Airbus et TotalEnergies confirment leur ambition commune de promouvoir la filière SAF et renforcent leur collaboration pour décarboner le secteur aérien :

TotalEnergies fournit le SAF utilisé par Airbus pour ses livraisons d’avions à Toulouse depuis 2016.TotalEnergies a également fourni le carburant ayant servi à des premiers vols SAF sur des avions Airbus : En mai 2021, le 1 er vol long-courrier alimenté avec du SAF, produit en France, sur un A350 reliant Paris et Montréal ; En novembre 2021 , le 1 er vol d’un hélicoptère H225, de la famille « Super Puma », avec 100% de SAF. En mars 2023 , le 1 er vol d’un A321neo avec 100% de SAF.



Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « Le développement des carburants aériens durables est au cœur de la stratégie de transition de notre Compagnie. Nous sommes heureux de former une alliance stratégique avec Airbus pour contribuer à relever, ensemble, le défi de la décarbonation du secteur aérien. TotalEnergies se mobilise pour répondre à la nouvelle demande du secteur aéronautique de réduire son empreinte carbone. Notre Compagnie s’est fixé l’objectif de produire 1,5 million de tonnes par an de SAF à l’horizon 2030. »

Guillaume Faury, Président exécutif d’Airbus, a déclaré : « L’accélération du déploiement des carburants d’aviation durable est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction des émissions carbone du transport aérien d'ici 2030. Ce partenariat entre Airbus et TotalEnergies témoigne de la volonté par les industriels de l’aéronautique et les grands acteurs de production et de fourniture d’énergies de relever ce défi ensemble. Nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs de décarbonation et faire en sorte que l’aviation puisse continuer à jouer son rôle précieux pour la société dans l’avenir. »

TotalEnergies et les carburants aériens durables

TotalEnergies développe des carburants aériens durables (SAF, Sustainable Aviation Fuel). Il s’agit de biocarburants produits à partir de déchets et de résidus issus de l’économie circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées, etc.) et des « e-jets », carburants de synthèse pour l’aviation. Ces carburants aériens durables permettront une réduction significative des émissions de CO2 du transport aérien.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos d’Airbus

Airbus est le pionnier d'une industrie aéronautique et spatiale durable, pour un monde sûr et uni. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans l'aérospatial, la défense et les services connectés. Dans le domaine de l'aviation commerciale, Airbus propose des avions de ligne modernes et économes en carburant ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen dans le domaine spatial, de la défense et de la sécurité. Dans le domaine des hélicoptères civils et militaires, Airbus fournit des solutions et des services performants dans le monde entier.

