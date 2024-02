Slovak Telekom escolhe a solução Converged Packet Core da Mavenir em parceria para suprimentos de núcleo

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está construindo o futuro das redes, anunciou hoje que a Slovak Telekom escolheu a solução Converged Packet Core totalmente conteinerizada a ser implementada na sua rede, fazendo agora da Mavenir sua parceira completa de tecnologia de núcleo de rede.

A Mavenir já está fornecendo serviços de voz e mensagens para a operadora eslovaca e agora proverá serviços de dados na área de núcleo de pacote para "todas as Gs", realizando a implementação na plataforma de contêiner como serviço (CaaS, Container-as-a-Service) privada na nuvem da Slovak Telekom. Com o novo acordo, a Mavenir integrará recursos de próxima geração para 5G autônoma (SA, standalone) nativa na nuvem.

Esse maior fornecimento para a subsidiária da Deutsche Telekom na Eslováquia é uma adição à implementação da solução Converged Packet Core anunciada anteriormente para subsidiárias na República Tcheca (T-Mobile Czech Republic) e na Hungria (Magyar Telekom). Essa substituição simultânea em vários países das tecnologias existentes dos fornecedores amplia a presença dos fornecedores de tecnologia de ponta a ponta da Mavenir na Europa e fortalece uma parceria bem sucedida de longo prazo com a Deutsche Telekom na Alemanha.

A solução Converged Packet Core da Mavenir acelera a mudança para 5G e a introdução de novas aplicações e serviços empresariais que aproveitam os recursos essenciais da 5G, incluindo baixa latência e fatiamento de rede. A arquitetura nativa na nuvem, na qual aplicações e serviços são construídos com propósito para o modelo na nuvem, oferece fatiamento fácil, desacoplamento de hardware, agilidade, portabilidade e resiliência em nuvens públicas, privadas e híbridas.

Ao comentar sobre a nova implementação, o diretor de inovação tecnológica e CEO interino da Slovak Telekom, Vladan Peković, afirmou: " A Mavenir é parceira tecnológica comprovada e confiável da Slovak Telekom, e sua competência técnica, seus recursos nativos na nuvem e sua abordagem interoperável são a plataforma de lançamento ideal para a nossa jornada de inovação contínua. Estamos entusiasmados em avançar com a solução Converged Packet Core da Mavenir como o pilar do nosso futuro mapa de serviços".

Ashok Khuntia, presidente de Redes de Núcleo da Mavenir, acrescentou: " Estamos contentes de ampliar nossa cooperação com a Slovak Telekom, em um acordo que é construído com base nos pilares sólidos da nossa parceria de longo prazo. Ao integrar a solução Converged Packet Core da Mavenir em sua rede existente, a Slovak Telekom está criando uma base ágil, escalonável e robusta para o fornecimento de serviços transformadores e diferenciados para seus clientes empresariais".

Em uma abordagem única, a tecnologia da Mavenir une o núcleo macro com o núcleo empresarial, abrangendo cenários que vão desde implementação central com localizações remotas adicionais até soluções de núcleo 5G implementadas no local. Ao integrar tecnologia de rede empresarial que pode receber upgrade em campo nas instalações empresariais com distribuição de dados locais, a UPF (função do plano do usuário) remota da Mavenir acelera o tempo até o início das operações para soluções em campus, sendo que os dados do usuário são transmitidos diretamente à UPF e disponibilizados aos servidores de aplicativos para latência reduzida e maior segurança dos dados sigilosos.

Notas aos editores:

Sobre a Mavenir

A Mavenir está moldando hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e obter redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira em Open RAN e comprovadamente disruptiva no setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis a nível global, acelerando a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com

Visite a Mavenir no Mobile World Congress 2024 (Barcelona, 26 a 29 de fevereiro de 2024)

Para explorar nossas mais recentes inovações, conferir os anúncios do MWC e saber mais sobre como a Mavenir está moldando o futuro das redes, visite nosso estande 2H60 no Hall 2.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.