Mavenir和Qualcomm將加速5G高密度開放式vRAN部署

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於建構未來網路的雲端原生網路基礎設施供應商Mavenir和支援無處不在的智慧運算的領導者Qualcomm Technologies, Inc.今天宣布，兩家科技領軍企業的策略性合作取得最新進展，雙方將為高密度蜂巢基地台組態設定提供高能效解決方案，推動強化城市地區的5G涵蓋和容量。正在進行的合作利用Qualcomm® X100 5G RAN加速卡和Mavenir的開放式虛擬化無線電接取網路（簡稱「開放式vRAN」）解決方案，讓營運商能夠加快部署雲端原生、虛擬化的開放式5G網路，旨在達成更高的可擴充性、永續性、容量和效率。

Mavenir和Qualcomm Technologies的解決方案透過提高能效，大幅降低CPU/內核使用率和能耗要求，從而推動營運商總體擁有成本(TCO)的最佳化。這為包括固定無線接取(FWA)部署在內的大規模交付提供了理想的解決方案，在這些部署中，需要廣泛鋪設網路以提供穩健的涵蓋和連接。此外，聯合解決方案還提供了更大的前傳埠容量。

雙方的合作已成功展示了線上加速與Qualcomm X100 5G RAN加速卡和Mavenir的雲端原生虛擬化分散式單元(vDU)軟體解決方案在即時大規模MIMO使用案例中的整合，在多用戶環境中實現了3Gbps的容量。

Qualcomm X100 5G RAN加速卡是一種植基於PCIe的解決方案，可將運算密集型任務從CPU移轉到加速卡上，旨在提高vRAN部署的效能和容量。該解決方案透過植基於標準的FAPI介面進行整合，實現了更加順暢的相互操作性和相容性。

Mavenir接取網路、平台和數位賦能總裁BG Kumar表示：「Mavenir很高興能與Qualcomm Technologies強化合作，加快開放式和分解式vRAN架構的採用，並為5G網路開發創新的高密度解決方案。將Mavenir的開放式vRAN解決方案的優勢與Qualcomm Technologies透過Qualcomm X100 5G RAN加速卡支援的線上加速相結合，可使營運商從永續的5G RAN基礎設施中獲益，並以前所未有的靈活性、可擴充性和成本效率部署5G網路。」

Qualcomm Technologies, Inc.產品管理副總裁Gerardo Giaretta表示：「身為5G領域的全球科技領導者，Qualcomm Technologies很高興與Mavenir合作，進一步推動開放式和虛擬化RAN的啟用和採用。利用Qualcomm X100 5G RAN加速卡的線上加速功能以及Mavenir的雲端原生vDU解決方案，我們正在為現代網路提升效能、效率和可擴充性。」

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關於Mavenir

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mavenir.com

與Mavenir相約2024年世界行動通訊大會（巴塞隆納，2024年2月26日至29日）

如欲瞭解我們的最新創新、世界行動通訊大會展覽會公告，以及更多有關Mavenir如何在當下打造未來網路的資訊，請與我們在2號展廳（2H60攤位）的團隊接洽。

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