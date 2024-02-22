T-Mobile Czech选择Mavenir的云原生聚合分组核心解决方案

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于构建未来网络的云原生网络基础设施供应商Mavenir今天宣布，T-Mobile Czech已选择Mavenir的完全容器化融合分组核心解决方案，用于其网络部署。此举扩大了Mavenir与这家捷克运营商之间的良好合作关系，从长期提供语音和信息服务扩展到为“各代网络”提供完整的分组核心域。

Mavenir将在T-Mobile Czech自有的容器即服务(CaaS)云平台中实施融合分组核心解决方案，并在2G、3G、4G和5G非独立(NSA)网络中取代现有的供应商接入技术，同时构建服务于云原生5G独立(SA)网络的能力。

Mavenir的云原生聚合分组核心通过支持风险最小、规模无限制且速度、安全性和可靠性大幅提高的敏捷演进路径，加快了向5G的过渡。在早些时候与Deutsche Telekom子公司Magyar Telekom达成供应协议后，Mavenir的融合分组核心解决方案已在匈牙利开始集成。Czech Republic和Slovak Telekom的融合分组核心项目将会同时推出，Mavenir的技术为快速轻松部署新的企业应用和服务奠定了基础，最大限度地发挥了5G功能，包括低延迟和网络切片。

T-Mobile Czech的首席技术和信息官兼临时首席执行官 Vladan Peković在评论今天的公告时表示：“ Mavenir提出了令人信服的创新技术解决方案，展示了以真正的云原生方式实施新一代尖端分组核心的能力。该解决方案强调开放性和互操作性，确保与我们的通用云平台无缝集成。凭借其对企业网络的强大支持，Mavenir的融合架构将使我们能够简化成本，加快为捷克共和国各地的客户部署企业和园区解决方案。”

通过将可现场升级的企业网络技术与本地数据分离(data breakout)集成到企业场所中，Mavenir技术成功地将宏基站核心与企业核心结合起来，大大节省了成本——从与远程地点相匹配的集中部署到完全现场部署的5G核心解决方案。这种远程UPF（用户面功能）方法能够快速引入园区解决方案，将用户数据直接传输到UPF并提供给应用服务器，从而减少延迟并提高敏感数据的安全性。

Mavenir核心网络总裁Ashok Khuntia评论道：“ 随着我们与T-Mobile Czech Republic之间的关系得到令人欣喜的进一步深化，我们在德国Deutsche Telekom的信任和成功交付记录的基础上更进一步，现在我们正在将这种关系扩展到更多重要地区。我们与T-Mobile Czech正在进行的部署将带来一个完全自动化、具备卓越的云原生弹性的网络，并为大规模快速交付创新服务提供一个稳固的平台。”

关于Mavenir

Mavenir利用云原生、人工智能驱动的解决方案，在当下打造未来网络。这些解决方案遵循绿色设计(green by design)原则，赋能运营商实现5G的优势以及智能化、自动化的可编程网络。作为开放式RAN的先驱和久经考验的行业颠覆者，Mavenir屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中推动实现自动化和变现，为120多个国家的300多家通信服务提供商加速软件网络转型，这些提供商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com。

与Mavenir相约2024年世界移动通信大会（巴塞罗那，2024年2月26日至29日）

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