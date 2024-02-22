Mavenir和Turkcell利用新的網路自動化服務加快創新產品的上市時間

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於建構未來網路的雲端原生網路基礎設施供應商Mavenir與土耳其領先的通訊匯流和技術服務供應商Turkcell宣布，雙方的長期合作夥伴關係進入新階段，Turkcell將部署市場領先的Mavenir持續整合與持續交付 （CI/CD）自動化，以為其2000萬4G高音質通話（VoLTE）使用者提供的更好的服務。

Mavenir提供的CI/CD框架基於業界領先的開源元件，可利用Mavenir的開放API與客戶自訂的軟體交付流程無縫整合。Mavenir的CI/CD自動化框架支援Turkcell IMS網路功能在多個叢集和多種類型網路功能（NF）上的初始部署和生命週期管理。其基於GIT的軟體交付模型實現了完整的版本控制，配備有歷史紀錄，可自動追溯當前及過去的部署、升級和轉返，並透過CD管道增強了安全性和驗證。

此自動化降低了在網路中實施新軟體和推出新功能所需的時間、成本和資源，大幅縮短了為客戶提供創新服務的週期，提高了Turkcell的競爭優勢。

在Turkcell網路中引入Mavenir的CI/CD框架可推動軟體交付流程，實現Turkcell服務的快速和定期自動升級，包括VoLTE、Wi-Fi通話和SMS over IP (ToIP)。 CI/CD利用軟體生命週期的自動化，在不影響效能或降低服務水準的前提下改善網路。

Turkcell客戶將受益於更強大的網路品質、可靠性和效率，自動識別潛在的網路問題讓Turkcell能夠更輕鬆、快速地將其解決，而不會影響使用者體驗。

Turkcell網路技術長Vehbi Çağrı Güngör博士教授表示：「隨著發布頻率的增加和網路整合度的提高，網路運作變得越來越複雜。根據CI/CD最佳實作應用這些變化，對於更永續的網路運作而言至關重要。我們與Mavenir的合作促進了IMS網路功能的生命週期管理，在我們的網路自動化進程中樹立了一個重要的里程碑。」

Mavenir雲端、人工智慧和IMS資深副總裁Brandon Larson表示：「Turkcell Group和Mavenir已經合作了十多年，Turkcell網路採用了大量的Mavenir解決方案。我們很高興透過新的自動化進一步加強我們的合作關係 ，這將有助於簡化Turkcell的網路運作，並為其客戶顯著節省營運開支，同時提高網路品質。」

關於Turkcell

Turkcell (NYSE:TKC; BIST: TCELL) 是一家總部位於土耳其的數位營運商，透過其行動和固定網路為客戶提供獨特的數位服務組合以及音訊、簡訊、資料和IPTV服務。Turkcell Group旗下公司在土耳其、烏克蘭、白俄羅斯和北賽普勒斯四國開展業務。Turkcell於2016年4月1日在本國推出了LTE服務，在81個城市部署了LTE-Advanced和3載波聚合技術。Turkcell的FTTH服務可提供高達10 Gbps的光纖網路速度。截至2023年9月30日，Turkcell Group第三季營收為260億土耳其里拉，總資產為1,492億土耳其里拉。該集團於2000年7月在紐約證券交易所和BIST上市，是土耳其唯一一家雙上市公司。 更多資訊請造訪www.turkcell.com.tr。

關於Mavenir

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mavenir.com。

與Mavenir相約2024年世界行動通訊大會（巴塞隆納，2024年2月26日至29日）

如欲瞭解我們的最新創新、世界行動通訊大會展覽會公告，以及更多有關Mavenir如何在當下打造未來網路的資訊，請與我們在2號展廳（2H60攤位）的團隊接洽。

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