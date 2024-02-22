Slovak Telekom 选中 Mavenir 融合分组核心解决方案，彰显核心型合作伙伴关系

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mavenir 是一家以构建网络未来为己任的云原生网络基础设施提供商。该公司今天宣布 Slovak Telekom 已选中其完全容器化的融合分组核心 (Converged Packet Core) 解决方案，并将其部署在自身网络中。此举使 Mavenir 成为 Slovak Telekom 精选的全套网络核心技术合作伙伴。

Mavenir 已经在为这家斯洛伐克的运营商提供语音及短信服务，而现在又将为各代通信网络提供跨分组核心域的数据服务，并部署到 Slovak Telekom （斯洛伐克电信）的私有容器即服务 (CaaS) 云平台上。根据这一新的协议，Mavenir 还将集成用于云原生 5G 独立组网 (SA) 的下一代功能。

Mavenir 此前曾宣布为 Deutsche Telekom 在捷克共和国的子公司 (T-Mobile Czech Republic) 以及位于匈牙利的子公司 (Magyar Telekom) 部署融合分组核心解决方案，而此次又向斯洛伐克子公司交付解决方案则更属锦上添花。Mavenir 在多个国家同时取代现有的供应商技术，这将扩大该公司在欧洲的端到端技术供应商版图，并强化其与德国 Deutsche Telekom 长期且成功的合作伙伴关系。

Mavenir 的融合分组核心将加速向 5G 的转变，并加快引入利用关键性 5G 功能（包括低延迟和网络切片）的新型企业应用与服务。云原生架构中的应用和服务专为云模型构建，该架构可在公共云、私有云和混合云上提供轻松扩展、硬件解耦、敏捷性、可移植性和弹性。

Slovak Telekom 首席运营与信息官兼临时首席执行官 Vladan Peković 在评论新的部署时表示：“ Mavenir 是 Slovak Telekom 成熟且可信赖的技术合作伙伴，其技术能力、云原生功能和可互操作的方法为我们的持续创新旅程提供了最佳的启动平台。我们很高兴将 Mavenir 的融合分组核心作为本公司未来服务路线图的基石。”

Mavenir 核心网总裁 Ashok Khuntia 补充道:“ 我们很高兴能够扩大与 Slovak Telekom 的合作，这项协议建立在我们长期合作伙伴关系的坚实基础之上。通过将 Mavenir 的融合分组核心集成到现有网络中，Slovak Telekom 正在为其企业客户提供变革性的差异化服务而打造灵活、可扩展、强大的基础。”

Mavenir 的技术以独到方式将宏观核心与企业核心相结合，涵盖从具有额外远程位置的中央部署到现场实施的5G核心解决方案等多重场景。通过将现场可升级的企业网络技术与本地数据爆发集成到企业现场，Mavenir 的远程 UPF (用户平面功能)可快速跟踪园区解决方案的上线时间，用户数据直接传输到UPF，并可用于应用服务器，从而减少延迟并提高敏感数据的安全性。

编者注：

关于Mavenir

Mavenir利用云原生、人工智能驱动的解决方案，在当下打造未来网络。这些解决方案遵循绿色设计(green by design)原则，赋能运营商实现5G的优势以及智能化、自动化的可编程网络。作为开放式RAN的先驱和久经考验的行业颠覆者，Mavenir屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中推动实现自动化和变现，为120多个国家的300多家通信服务提供商加速软件网络转型，这些提供商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

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