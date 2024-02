REPLY : Lufthansa optimise l’expérience de ses clients grâce à la plateforme d’analyse améliorée par IA de TD Reply

The Lufthansa Group's new Customer Insight Hub makes it possible to better understand the needs, wishes and pain points of customers thanks to advanced analyses. All customer-related data like reviews, for example, is now collected centrally in this portal and is analyzed automatically with the help of Artificial Intelligence. (Photo: Business Wire)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Lufthansa, l’une des principales compagnies aériennes européennes, s’est lancée dans un voyage de transformation pour redéfinir l’engagement des clients avec le lancement d’un Customer Insight Hub innovant développé en collaboration avec TD Reply. Ce portail de pointe permet de réaliser des analyses avancées à l’aide de grands modèles linguistiques (LLM) spécialisés, afin de mettre en place des stratégies basées sur les données qui affinent le parcours du client et optimisent au final l’expérience client.

Dans le cadre de ce projet stratégique, TD Reply exploite le potentiel de l’IA générative pour comprendre les attentes et les préférences des voyageurs, ce qui permet d’élever l’expérience client à un niveau supérieur. Les innombrables points d’interaction de Lufthansa avec les passagers, des réservations en ligne à l’engagement en vol en passant par les commentaires après le voyage, fournissent de précieuses données améliorant les indicateurs de service.

Au cœur de cette initiative se trouve le Customer Insight Hub de TD Reply, un hub central automatisé pour la collecte et l’analyse d’informations relatives aux clients. Ce hub est doté d’un moteur d’analyse basé sur l’IA et utilisant les LLM pour harmoniser l’évaluation des commentaires des clients en les classant automatiquement par sujet, en analysant leur sentiment et en synthétisant la satisfaction globale des clients. La combinaison de données qualitatives et quantitatives fournit une vision holistique de l’expérience client.

L’intégration du Customer Insight Hub avec des sources de données externes telles que la couverture médiatique, les avis Google et les études de marché, permet également aux responsables produits et marketing d’avoir une vue d’ensemble du paysage opérationnel de Lufthansa. À l’aide d’un ensemble d’invites prédéfinies, les responsables peuvent demander au système de générer des résumés sur des sujets spécifiques ou des rapports sur l’acquisition de clients et les reprises financières. Un bot conversationnel vient en outre améliorer la plateforme en permettant aux responsables de faire des requêtes sur mesure pour approfondir la compréhension des expériences des consommateurs. L’intégration de sources de données précédemment inexploitées consolide un référentiel de connaissances unifié au niveau de l’entreprise, permettant à Lufthansa d’adapter son offre aux besoins de ses clients.

Philipp Schilchegger, responsable Customer Insights chez Lufthansa, conclue : « En tant que point d’accès unique aux données complètes de l’entreprise, le Customer Insight Hub facilite la collaboration et la prise de décision en interne. Grâce au partenariat avec TD Reply, nous disposons d’une base moderne fondée sur les données visant à améliorer en permanence nos services, à créer une expérience client optimale et donc à fidéliser nos clients à long terme. »

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l’IA, des données massives, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d’intégration de systèmes et des services numériques à des organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

TD Reply est spécialisée dans le conseil en matière de services d’innovation et de marketing fondés sur les données. TD Reply suit une approche basée sur les données et orientée vers la mise en œuvre pour stimuler le changement organisationnel. Sur ses sites de Berlin, Munich et Pékin, des développeurs, analystes, concepteurs, consultants, visualiseurs et futurologues utilisent les données pour rendre les entreprises plus axées sur le client et combler les lacunes entre le développement de produits, la communication et les ventes. www.tdreply.de/en/

