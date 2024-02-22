Mavenir和Turkcell利用新的网络自动化服务加快创新产品的上市时间

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于构建未来网络的云原生网络基础设施提供商Mavenir与土耳其领先的融合电信和技术服务提供商Turkcell宣布，双方的长期合作伙伴关系进入新阶段，Turkcell将部署市场领先的Mavenir持续集成和持续交付（CI/CD）自动化，以为其2000万4G高清通话（VoLTE）用户提供的更好的服务。

Mavenir提供的CI/CD框架基于业界领先的开源组件，可利用Mavenir的开放API与客户自定义的软件交付流程无缝集成。Mavenir的CI/CD自动化框架支持Turkcell IMS网络功能在多个集群和多种类型网络功能（NF）上的初始部署和生命周期管理。其基于GIT的软件交付模型实现了完整的版本控制，配备有历史记录，可自动追溯当前及过去的部署、升级和回滚，并通过CD管道增强了安全性和验证。

该自动化降低了在网络中实施新软件和推出新功能所需的时间、成本和资源，大大缩短了为客户提供创新服务的周期，提高了Turkcell的竞争优势。

在Turkcell网络中引入Mavenir的CI/CD框架可推动软件交付流程，实现Turkcell服务的快速和定期自动升级，包括VoLTE、Wi-Fi通话和SMS over IP (ToIP)。 CI/CD利用软件生命周期的自动化，在不影响性能或降低服务水平的前提下改进网络。

Turkcell客户将受益于更强大的网络质量、可靠性和效率，自动识别潜在的网络问题让Turkcell能够更轻松、迅速地将其解决，而不会影响用户体验。

Turkcell首席网络技术官Vehbi Çağrı Güngör博士教授表示：“ 随着发布频率的增加和网络集成度的提高，网络运营变得越来越复杂。根据CI/CD最佳实践应用这些变化，对于更可持续的网络运营而言至关重要。我们与Mavenir的合作促进了IMS网络功能的生命周期管理，在我们的网络自动化进程中树立了一个重要的里程碑。”

Mavenir云计算、人工智能和IMS高级副总裁Brandon Larson表示：“ Turkcell Group和Mavenir已经合作了十多年，Turkcell网络采用了大量的Mavenir解决方案。我们很高兴通过新的自动化进一步加强我们的合作关系，这将有助于简化Turkcell的网络运营，并为其客户显著节省运营开支，同时提高网络质量。”

关于Turkcell

Turkcell (NYSE:TKC; BIST: TCELL) 是一家总部位于土耳其的数字运营商，通过其移动和固定网络为客户提供独特的数字服务组合以及语音、短信、数据和IPTV服务。Turkcell Group旗下公司在土耳其、乌克兰、白俄罗斯和北塞浦路斯四国开展业务。Turkcell于2016年4月1日在本国推出了LTE服务，在81个城市部署了LTE-Advanced和3载波聚合技术。Turkcell的FTTH服务可提供高达10 Gbps的光纤网络速度。截至2023年9月30日，Turkcell Group第三季度收入为260亿土耳其里拉，总资产为1,492亿土耳其里拉。该集团于2000年7月在纽约证券交易所和BIST上市，是土耳其唯一一家双上市公司。更多信息请访问 www.turkcell.com.tr。

关于Mavenir

Mavenir利用云原生、人工智能驱动的解决方案，在当下打造未来网络。这些解决方案遵循绿色设计(green by design)原则，赋能运营商实现5G的优势以及智能化、自动化的可编程网络。作为开放式RAN的先驱和久经考验的行业颠覆者，Mavenir屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中推动实现自动化和变现，为120多个国家的300多家通信服务提供商加速软件网络转型，这些提供商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com。

与Mavenir相约2024年世界移动通信大会（巴塞罗那，2024年2月26日至29日）

如需了解我们的最新创新、世界移动通信大会展会公告，以及更多有关Mavenir如何在当下打造未来网络的信息，请与我们在2号展厅（2H60展台）的团队接洽。

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