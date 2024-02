Mavenir e Turkcell aceleram o tempo de lançamento no mercado para a inovação com os novos serviços de automação de rede

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, o provedor de infraestrutura de rede nativa da nuvem que constrói o futuro das redes, e a Turkcell, provedor líder de serviços convergentes de telecomunicações e tecnologia da Turquia (Türkiye), anunciaram uma nova fase em sua longa parceria com a implantação da automação de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) líder de mercado da Mavenir para aprimorar os serviços de Voice over LTE (Voz em redes LTE) da Turkcell para os seus 20 milhões de assinantes de VoLTE.

A Mavenir oferece uma estrutura CI/CD baseada em componentes de código aberto líderes da indústria que se integra perfeitamente com o processo de entrega de software definido pelo cliente com o uso de APIs abertas da Mavenir. A estrutura de automação CI/CD da Mavenir tem suporte para a implantação inicial do dia 1 e gerenciamento do ciclo de vida do dia 2 das funções de rede IMS da Turkcell em escala em vários clusters e múltiplos tipos de função de rede (NF). Seu modelo de fornecimento de software baseado em GIT possibilita o controle total da versão com histórico e rastreabilidade automática das implantações, atualizações e rollbacks atuais e passados com segurança e validação aprimoradas por meio de pipeline de CD.

Esta automação reduz o tempo, o custo e o recurso necessário para implementar o novo software e lançar novos recursos na rede, restringindo significativamente o tempo exigido para levar novos serviços inovadores aos clientes e aumentando a vantagem competitiva da Turkcell.

A introdução da estrutura CI/CD da Mavenir na rede da Turkcell impulsiona o processo de entrega de software quanto à atualização rápida e regular dos serviços da Turkcell, incluindo VoLTE, chamadas Wi-Fi e SMS sobre IP (ToIP). O CI/CD aproveita a automação do ciclo de vida do software, apresentando melhorias na rede, sem impactar o desempenho ou prejudicar os níveis de serviço.

Os clientes da Turkcell se beneficiam da qualidade, confiabilidade e eficiência da rede mais seguras, com identificação automatizada dos potenciais problemas de rede, tornando mais rápido e fácil a resposta da Turkcell sem impactar a experiência dos assinantes.

O Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, diretor de tecnologia de rede da Turkcell, disse: “ As operações de rede tendem a se tornarem mais complexas com o aumento das frequências de liberação e integrações de rede. Aplicar estas mudanças de acordo com as melhores práticas de CI/CD é essencial para operações de rede mais sustentáveis. Nossa parceria com a Mavenir catalisou a gestão do ciclo de vida das funções de rede IMS e criou um importante marco em nossa jornada de automação da rede”.

Brandon Larson, vice-presidente sênior, Nuvem, IA e IMS na Mavenir, disse: “ O Turkcell Group e a Mavenir trabalharam juntas por mais de uma década e, por isso, as redes Turkcell reúnem um número significativo de soluções da Mavenir. Estamos muito felizes de fortalecer ainda mais nossa parceria com esta nova automação, o que agilizará ainda mais as operações de rede for Turkcell, além de proporcionar economias notáveis em despesas operacionais e reforçar a qualidade da rede para seus clientes”.

Sobre a Turkcell

A Turkcell (NYSE:TKC; BIST: TCELL) é uma operadora digital com sede na Turquia, que atende a seus clientes com o seu portfólio exclusivo de serviços digitais junto com serviços de voz, mensagens, dados e IPTV em suas redes de telefonia móvel e fixa. As empresas do Turkcell Group operam em 4 países - Turquia, Ucrânia, Bielorrússia e Norte de Chipre. A Turkcell lançou os serviços LTE em seu país de origem em 1º de abril de 2016, empregando tecnologias LTE-Advanced e de agregação de 3 operadoras em 81 cidades. A Turkcell oferece velocidade de internet de fibra de até 10 Gbps com seus serviços FTTH. O Turkcell Group comunicou receita de TRY 26,0 bilhões no terceiro trimestre de 2023 com ativos totais de TRY 149,2 bilhões em 30 de setembro de 2023. Está listada na NYSE e no BIST desde julho de 2000, e é a única empresa listada duplamente na Turquia. Leia mais em www.turkcell.com.tr.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem baseadas em IA que são ecológicas desde a concepção, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e comprovadamente disruptiva do setor, as soluções premiadas da Mavenir proporcionam automação e monetização em redes móveis do mundo inteiro, acelerando a transformação das redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo todo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com.

Conheça a Mavenir no Mobile World Congress 2024 (Barcelona, 26 a 29 de fevereiro de 2024)

Para explorar nossas mais recentes inovações, os anúncios no evento MWC e saber mais sobre como a Mavenir está concretizando o futuro das redes hoje, visite a nossa equipe no Hall 2 (estande 2H60).

