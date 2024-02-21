Mavenir和Qualcomm将加速5G高密度开放式vRAN部署

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于构建未来网络的云原生网络基础设施提供商Mavenir和实现无处不在的智能计算的领导者Qualcomm Technologies, Inc.今天宣布，两家技术领军企业的战略合作取得最新进展，双方将为高密度蜂窝基站配置提供高能效解决方案，推动增强城市地区的5G覆盖和容量。正在进行的合作利用Qualcomm® X100 5G RAN加速卡和Mavenir的开放式虚拟化无线电接入网络（简称“开放式vRAN”）解决方案，让运营商能够加快部署云原生、虚拟化的开放式5G网络，旨在实现更高的可扩展性、可持续性、容量和效率。

Mavenir和Qualcomm Technologies的解决方案通过提高能效，大幅降低CPU/内核使用率和能耗要求，从而优化运营商的总体拥有成本(TCO)。这为包括固定无线接入(FWA)部署在内的大规模交付提供了理想的解决方案，在这些部署中，需要广泛铺设网络以提供稳健的覆盖和连接。此外，联合解决方案还提供了更大的前传端口容量。

双方的合作已成功展示了在线加速与Qualcomm X100 5G RAN加速卡和Mavenir的云原生虚拟化分布式单元(vDU)软件解决方案在实时大规模MIMO用例中的集成，在多用户环境中实现了3Gbps的容量。

Qualcomm X100 5G RAN加速卡是一种基于PCIe的解决方案，可将计算密集型任务从CPU卸载到加速卡上，旨在提高vRAN部署的性能和容量。该解决方案通过基于标准的FAPI接口进行集成，实现了更加无缝的互操作性和兼容性。

Mavenir接入网络、平台和数字赋能总裁BG Kumar表示：“ Mavenir很高兴能与Qualcomm Technologies加强合作，加快开放式和分解式vRAN架构的采用，并为5G网络开发创新的高密度解决方案。将Mavenir的开放式vRAN解决方案的优势与Qualcomm Technologies通过Qualcomm X100 5G RAN加速卡支持的在线加速相结合，可使运营商从可持续的5G RAN基础设施中获益，并以前所未有的灵活性、可扩展性和成本效率部署5G网络。”

Qualcomm Technologies, Inc.产品管理副总裁Gerardo Giaretta表示：“ 作为5G领域的全球技术领导者，Qualcomm Technologies很高兴与Mavenir合作，进一步推动开放式和虚拟化RAN的启用和采用。利用Qualcomm X100 5G RAN加速卡的在线加速功能以及Mavenir的云原生vDU解决方案，我们正在为现代网络提升性能、效率和可扩展性。”

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Mavenir利用云原生、人工智能驱动的解决方案，在当下打造未来网络。这些解决方案遵循绿色设计(green by design)原则，赋能运营商实现5G的优势以及智能化、自动化的可编程网络。作为开放式RAN的先驱和久经考验的行业颠覆者，Mavenir屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中推动实现自动化和变现，为120多个国家的300多家通信服务提供商加速软件网络转型，这些提供商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

与Mavenir相约2024年世界移动通信大会（巴塞罗那，2024年2月26日至29日）

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