T-Mobile Czech seleciona Mavenir para a solução Converged Packet Core nativa em nuvem

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, provedora de infraestrutura de rede nativa em nuvem desenvolvendo o futuro das redes, anuncia hoje que a T-Mobile Czech selecionou a solução Converged Packet Core totalmente containerizada da Mavenir para implantação em sua rede. Isso amplia a parceria já estabelecida da Mavenir com a operadora tcheca, do fornecimento de serviços de voz e mensagens a longo prazo para agora também fornecer o domínio completo de núcleo de pacotes para "todos os Gs".

A Mavenir implementará a solução de núcleo de pacotes convergente na plataforma de nuvem Container-as-a-Service (CaaS) da T-Mobile Czech e substituirá as tecnologias de acesso de fornecedores existentes em 2G, 3G, 4G e 5G não autônomos (NSA), além de desenvolver capacidade para fornecer 5G autônomo (SA) nativo em nuvem.

O Converged Packet Core nativo em nuvem da Mavenir acelera a transição para o 5G, oferecendo um caminho ágil e evolutivo com risco mínimo, escalabilidade ilimitada e uma melhoria significativa em velocidade, segurança e confiabilidade. A integração da solução Converged Packet Core da Mavenir já está em andamento na Hungria, seguindo um contrato de fornecimento anterior com uma subsidiária da Deutsche Telekom, a Magyar Telekom. Os lançamentos do projeto Converged Packet Core na República Tcheca e na Slovak Telekom agora serão entregues em conjunto, com a tecnologia da Mavenir criando uma base para implantar, de forma rápida e fácil, novas aplicações e serviços corporativos, maximizando as capacidades do 5G, incluindo baixa latência e fatiamento de rede.

Comentando sobre o anúncio de hoje, o CTIO e CEO interino da T-Mobile Czech, Vladan Peković, afirmou: " a Mavenir apresenta uma solução técnica atraente e inovadora, demonstrando a capacidade de implementar este núcleo de pacotes de ponta para a nova geração de maneira realmente nativa em nuvem. A solução enfatiza a abertura e a interoperabilidade, garantindo uma integração perfeita em nossa plataforma de nuvem comum. Com seu sólido suporte a redes empresariais, a arquitetura convergente da Mavenir nos permitirá otimizar custos e acelerar a implantação de soluções empresariais e de campus para nossos clientes em toda a República Tcheca".

Ao integrar tecnologia de rede empresarial atualizável em campo com divisão de dados local, a tecnologia da Mavenir está combinando com sucesso o núcleo macro com o núcleo empresarial para gerar economias significativas, desde implantações centrais associadas a locais remotos até soluções de núcleo 5G totalmente locais. Essa abordagem remota de UPF (função de plano do usuário) permite a rápida introdução de soluções de campus, com os dados do usuário transmitidos diretamente ao UPF e disponíveis para servidores de aplicativos, para redução de latência e aumento da segurança de dados sensíveis.

Ashok Khuntia, presidente de redes de núcleo da Mavenir, comentou: " com esse aprofundamento muito bem-vindo de nossa parceria com a T-Mobile Czech Republic, estamos desenvolvendo um histórico de confiança e entrega bem-sucedida para a Deutsche Telekom na Alemanha, que agora está sendo ampliada para outros territórios importantes. Nossa implantação contínua com a T-Mobile Czech resultará em uma rede totalmente automatizada que oferece uma excepcional resiliência nativa em nuvem e uma plataforma robusta para entrega rápida de serviços inovadores em grande escala".

