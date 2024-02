Mavenir e Qualcomm aceleram implementações de Open vRAN 5G de alta densidade

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está moldando o futuro das redes, e a Qualcomm Technologies, Inc., líder que permite a computação inteligente em todos os lugares, anuncia hoje os mais recentes desenvolvimentos na colaboração estratégica das lideranças tecnológicas para fornecer soluções energeticamente eficientes para configurações de células de alta densidade que impulsionarão maior cobertura e capacidade 5G em áreas urbanas. A colaboração aproveita a placa aceleradora Qualcomm® X100 5G RAN e a solução Open virtualised Radio Access Network (Open vRAN) da Mavenir para acelerar a implementação das operadoras de redes Open 5G virtualizadas e nativas da nuvem – projetadas para permitir maior escalabilidade, sustentabilidade, capacidade e eficiência.

A solução da Mavenir e da Qualcomm Technologies otimiza o custo total de propriedade (TCO) para as operadoras, reduzindo substancialmente o uso de CPU/núcleo e os requisitos de consumo de energia por meio de maior eficiência energética. Isso oferece uma solução ideal para entrega em escala, incluindo implementações de acesso sem fio fixo (FWA), onde é necessária uma ampla implementação de rede para fornecer cobertura e conectividade sólidas. Além disso, a solução conjunta oferece maior capacidade portuária de fronthaul.

A colaboração já demonstrou, com sucesso, a integração da aceleração em linha com a placa aceleradora Qualcomm X100 5G RAN e a solução de software de unidade distribuída virtualizada (vDU) nativa da nuvem da Mavenir em um caso de uso MIMO massivo dinâmico, alcançando uma capacidade de 3 Gbps em um ambiente de vários usuários.

A placa aceleradora Qualcomm X100 5G RAN é uma solução baseada em PCIe que transfere tarefas de computação intensiva da CPU para a placa, projetada para melhorar o desempenho e a capacidade das implementações de vRAN. A solução se integra por meio de uma interface FAPI baseada em padrões, permitindo interoperabilidade e compatibilidade mais perfeitas.

BG Kumar, presidente de Redes de Acesso, Plataformas e Capacitação Digital da Mavenir, disse: “ A Mavenir está entusiasmada em aumentar sua colaboração com a Qualcomm Technologies para acelerar a adoção de arquiteturas vRAN abertas e desagregadas e inovar em soluções de alta densidade para redes 5G. Combinar os pontos fortes da solução Open vRAN da Mavenir com a aceleração em linha alimentada pela Qualcomm Technologies e a placa aceleradora Qualcomm X100 5G RAN permite que as operadoras se beneficiem de uma infraestrutura 5G RAN sustentável e implementem redes 5G com flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos sem precedentes”.

“ Como líder mundial em tecnologia 5G, a Qualcomm Technologies tem o prazer de colaborar com a Mavenir para promover a capacitação e adoção de RAN aberta e virtualizada”, disse Gerardo Giaretta, vice-presidente de Gerenciamento de Produtos da Qualcomm Technologies, Inc. “ Ao aproveitar a aceleração em linha com a placa aceleradora Qualcomm X100 5G RAN, juntamente com a solução vDU nativa da nuvem da Mavenir, estamos evoluindo o desempenho, a eficiência e a escalabilidade para redes modernas”.

