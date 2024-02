Mavenir et Qualcomm accélèrent les déploiements Open vRAN à haute densité pour la 5G

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur d’infrastructure réseau natif cloud qui construit l’avenir des réseaux, et Qualcomm Technologies, Inc., un chef de file du computing intelligent, annoncent aujourd’hui les derniers développements dans leur collaboration stratégique pour fournir des solutions écoefficientes pour des configurations de sites cellulaires à haute densité qui permettront d’améliorer la couverture 5G et la capacité dans les zones urbaines. La collaboration continue tire parti de la Qualcomm® X100 5G RAN Accelerator Card et de la solution Open virtualised Radio Access Network (Open vRAN) de Mavenir pour accélérer le déploiement des opérateurs de réseaux Open 5G virtualisés natifs cloud, conçus pour améliorer l’évolutivité, la durabilité, la capacité et l’efficience.

La solution de Mavenir et Qualcomm Technologies optimise le coût total de possession pour les opérateurs en réduisant considérablement l’utilisation de la CPU/du cœur et la consommation d’énergie grâce à une efficacité énergétique améliorée. Cette approche offre une solution idéale pour une implémentation à grande échelle, y compris des configurations Fixed Wireless Access (FWA) où un déploiement étendu du réseau est nécessaire pour fournir une couverture et une connectivité robustes. De plus, la solution conjointe offre une capacité de ports fronthaul supérieure.

La collaboration a déjà démontré avec succès l’intégration de l’accélération en ligne, avec la carte accélératrice Qualcomm X100 5G RAN et la solution logicielle Distributed Unit (vDU) virtualisée native cloud de Mavenir dans un cas d’utilisation MIMO massif, atteignant une capacité de 3Gbps dans un environnement multiutilisateurs.

La carte accélératrice Qualcomm X100 5G RAN est une solution basée sur PCIe qui bascule les tâches intensives en calculs de la CPU vers la carte afin d'améliorer les performances et la capacité des déploiements vRAN. La solution s’intègre à travers une interface FAPI normalisée, permettant ainsi une interopérabilité et une compatibilité optimales.

BG Kumar, président, réseaux d'accès, plateformes et enablement numérique, Mavenir, déclare : « Mavenir est ravi de renforcer sa collaboration avec Qualcomm Technologies afin d’accélérer l’adoption d’architectures vRAN ouvertes et ventilées et de créer des solutions à haute densité pour les réseaux 5G. La combinaison des atouts de la solution Open vRAN de Mavenir avec l’accélération en ligne optimisée par Qualcomm Technologies grâce à la carte accélératrice Qualcomm X100 5G RAN permet aux opérateurs de bénéficier d’une infrastructure RAN 5G durable et de déployer des réseaux 5G avec une flexibilité, une évolutivité et une rentabilité sans précédent. »

« En tant que leader technologique mondial de la 5G, Qualcomm Technologies est heureux de collaborer avec Mavenir pour promouvoir l’activation et l’adoption d’un RAN ouvert et virtualisé », déclare Gerardo Giaretta, vice-président, gestion des produits, Qualcomm Technologies, Inc. « En tirant parti de l'accélération en ligne avec la Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card, ainsi que de la solution vDU native cloud de Mavenir, nous faisons progresser les performances, l’efficience et l’évolutivité pour les réseaux modernes. »

Mavenir bâtit aujourd'hui des réseaux de demain avec des solutions cloud optimisées par l'IA qui sont de conception écologique, permettant aux opérateurs de bénéficier des avantages de la 5G et d'obtenir des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et que disrupteur sectoriel reconnu, Mavenir propose des solutions primées qui fournissent l’automatisation et la monétisation sur les réseaux mobiles à l’échelle mondiale, accélérant ainsi la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés mondiaux. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.mavenir.com

Qualcomm est une marque commerciale ou déposée de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Qualcomm appartiennent à Qualcomm Technologies, Inc. et/ou ses filiales.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.