Slovak Telekom 選中 Mavenir 融合分組核心解決方案，彰顯核心型合作伙伴關係

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mavenir 是一家以構建網路未來為己任的雲原生網路基礎設施提供商。該公司今天宣布 Slovak Telekom 已選中其完全容器化的融合分組核心 (Converged Packet Core) 解決方案，並將其部署在自身網路中。此舉使 Mavenir 成為 Slovak Telekom 精選的全套網路核心技術合作伙伴。

Mavenir 已經在為這家斯洛伐克的運營商提供語音及簡訊服務，而現在又將為各世代的通信網路提供跨分組核心域的資料服務，並部署到 Slovak Telekom （斯洛伐克電信）的私有容器即服務 (CaaS) 雲端平台上。根據這一新的協議，Mavenir 還將集成用於雲原生 5G 獨立組網 (SA) 的下一代功能。

Mavenir 此前曾宣布為 Deutsche Telekom 在捷克共和國的子公司 (T-Mobile Czech Republic) 以及位於匈牙利的子公司 (Magyar Telekom) 部署融合分組核心解決方案，而此次又向斯洛伐克子公司交付解決方案則更屬錦上添花。Mavenir 在多個國家同時取代現有的供應商技術，這將擴大該公司在歐洲的端到端技術供應商版圖，並強化其與德國 Deutsche Telekom 長期且成功的合作伙伴關係。

Mavenir 的融合分組核心將加速向 5G 的轉變，並加快引入利用關鍵性 5G 功能（包括低延遲和網路切片）的新型企業應用與服務。雲原生架構中的應用和服務專為雲端模型構建，該架構可在公共雲、私有雲和混合雲上提供輕鬆擴展、硬體解耦、敏捷性、可移植性和彈性。

Slovak Telekom 運營及資訊長兼臨時執行長 Vladan Peković 在評論新的部署時表示：「Mavenir 是 Slovak Telekom 成熟且可信賴的技術合作伙伴，其技術能力、雲原生功能和可互操作的方法為我們的永續創新旅程提供了最佳的啟動平台。我們很高興將 Mavenir 的融合分組核心作為本公司未來服務路線圖的基石。」

Mavenir 核心網總裁 Ashok Khuntia 補充道:「我們很高興能夠擴大與 Slovak Telekom 的合作，這項協議建立在我們長期合作伙伴關係的堅實基礎之上。透過將 Mavenir 的融合分組核心集成到現有網路中，Slovak Telekom 正在為其企業客戶提供變革性的差異化服務而打造靈活、可擴展、強大的基礎。」

Mavenir 的技術以獨到方式將宏觀核心與企業核心相結合，涵蓋從具有額外遠程位置的中央部署到現場實施的5G核心解決方案等多重場景。透過將現場可升級的企業網路技術與本地資料爆發集成到企業現場，Mavenir 的遠程 UPF (用戶平面功能)可快速跟蹤園區解決方案的上線時間，用戶資料直接傳輸到 UPF，並可用於應用伺服器，從而減少延遲並提高敏感資料的安全性。

編者註：

關於Mavenir

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mavenir.com

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