T-Mobile Czech sélectionne Mavenir pour sa solution Converged Packet Core native cloud

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur d’infrastructure réseau natif cloud qui construit l’avenir des réseaux, annonce aujourd’hui que T-Mobile Czech a sélectionné la solution Converged Packet Core entièrement conteneurisée de Mavenir pour le déploiement sur son réseau. Cette décision vient renforcer le partenariat bien établi de Mavenir avec l’opérateur tchèque, depuis la fourniture à long terme de services vocaux et de messagerie jusqu'à la fourniture de l'éventail complet de cœur paquet pour « tous les G ».

Mavenir mettra en œuvre une solution cœur paquet convergée convergente dans la plateforme cloud de conteneur-service (CaaS) de T-Mobile Czech et remplacera les technologies d’accès existantes des fournisseurs dans les technologies 2G, 3G, 4G et 5G non autonome (NSA), ainsi que la création de capacités pour desservir la 5G autonome (SA) native cloud.

La solution Converged Packet Core native cloud de Mavenir accélère le passage à la 5G en prenant en charge une trajectoire agile et évolutive avec un risque minimal, une échelle illimitée et une vitesse, une sécurité et une fiabilité grandement améliorées. L’intégration de la solution Converged Packet Core de Mavenir est déjà en cours en Hongrie à la suite d’un accord de fourniture avec Magyar Telekom, filiale de Deutsche Telekom. Le projet Converged Packet Core est mis en œuvre en République tchèque et Slovak Telekom sera désormais fourni en tandem, la technologie de Mavenir jetant les bases d’un déploiement rapide et facile de nouvelles applications et services d’entreprise, maximisant ainsi les capacités 5G, y compris une faible latence et le découpage du réseau.

Commentant l’annonce d’aujourd’hui, Vladan Peković, CTIO et CEO par intérim, T-Mobile Czech, déclare : « Mavenir présente une solution technique convaincante et innovante, démontrant la capacité de mettre en œuvre ce cœur paquet de prochaine génération d’une manière véritablement native cloud. La solution met l’accent sur l’ouverture et l’interopérabilité, assurant une intégration fluide dans notre plateforme cloud commune. Grâce à son soutien solide aux réseaux d’entreprise, l’architecture convergente de Mavenir nous permettra de rationaliser les coûts et d’accélérer le déploiement de solutions d’entreprise et de campus pour nos clients dans toute la République tchèque. »

En intégrant la technologie de réseau d’entreprise pouvant être mise à jour sur site aux locaux de l’entreprise avec ventilation des données locales, la technologie Mavenir combine avec succès le cœur macro avec le cœur entreprise pour générer des économies significatives, depuis les déploiements centraux couplés à des emplacements distants jusqu'à des solutions de cœur 5G entièrement sur site. Cette approche UPF (User Plane Function) à distance permet l’introduction rapide de solutions campus, avec des données utilisateur transmises directement à l’UPF et disponibles aux serveurs d’applications pour une latence réduite et une sécurité accrue des données sensibles.

Ashok Khuntia, président, Core Networks, Mavenir, déclare : « Grâce au renforcement de nos relations avec T-Mobile Czech Republic, nous continuons sur notre trajectoire de confiance et de fourniture réussie à Deutsche Telekom en Allemagne, pour entrer maintenant dans d'autres territoires clés. Notre déploiement en cours avec T-Mobile Czech se traduira par un réseau entièrement automatisé qui offre une résilience native cloud exceptionnelle et une plateforme robuste pour la fourniture rapide de services innovants à grande échelle. »

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd'hui les réseaux de demain avec des solutions cloud optimisées par l'IA qui sont de conception écologique, permettant aux opérateurs de bénéficier des avantages de la 5G et d'obtenir des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et que disrupteur sectoriel reconnu, Mavenir propose des solutions primées qui fournissent l’automatisation et la monétisation sur les réseaux mobiles à l’échelle mondiale, accélérant ainsi la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés mondiaux. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.mavenir.com.

Rencontrez l'équipe Mavenir au Mobile World Congress 2024 (Barcelone, 26 – 29 février 2024)

Pour en savoir plus sur nos dernières innovations et les annonces faites au salon MWC, et pour découvrir comment Mavenir bâtit l'avenir des réseaux, rendez-nous visite aujourd'hui dans le Hall 2 (stand 2H60).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.