T-Mobile Czech選擇Mavenir的雲端原生聚合分組核心解決方案

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於建構未來網路的雲端原生網路基礎設施供應商Mavenir今天宣布，T-Mobile Czech已選擇Mavenir的完全容器化融合分組核心解決方案，用於其網路部署。此舉擴大了Mavenir與這家捷克營運商之間的良好合作關係，從長期提供語音和資訊服務擴充到為「各代網路」提供完整的分組核心域。

Mavenir將在T-Mobile Czech自有的容器即服務(CaaS)雲端平台中實施融合分組核心解決方案，並在2G、3G、4G和5G非獨立(NSA)網路中取代現有的供應商接取科技，同時建構服務于雲端原生5G獨立(SA)網路的能力。

Mavenir的雲端原生聚合分組核心透過支援風險最小、規模無限制且速度、安全性和可靠性大幅提升的敏捷演進路徑，加快了向5G的轉換。在稍早與Deutsche Telekom子公司Magyar Telekom達成供應協議後，Mavenir的融合分組核心解決方案已在匈牙利開始整合。Czech Republic和Slovak Telekom的融合分組核心專案將會同時推出，Mavenir的科技為快速輕鬆部署新的企業應用和服務奠定了基礎，充分發揮了5G功能，包括低延遲和網路切片。

T-Mobile Czech的科技和資訊長兼臨時執行長 Vladan Peković在評論今天的公告時表示：「Mavenir提出了令人信服的創新技術解決方案，展示了以真正的雲端原生方式實施下一代尖端分組核心的能力。該解決方案強調開放性和相互操作性，確保與我們的通用雲端平台順暢整合。憑藉其對企業網路的強大支援，Mavenir的融合架構將使我們能夠簡化成本，加快為捷克共和國各地的客戶部署企業和園區解決方案。」

透過將可現場升級的企業網路技術與本地資料分離(data breakout)整合到企業場所中，Mavenir科技成功地將宏基地台核心與企業核心結合起來，大大節省了成本——從與遠端地點相匹配的集中部署到完全現場部署的5G核心解決方案。這種遠端UPF（使用者面功能）方法能夠快速引進園區解決方案，將使用者資料直接傳輸到UPF並提供給應用伺服器，從而減少延遲並提高敏感性資料的安全性。

Mavenir核心網路總裁Ashok Khuntia評論道：「隨著我們與T-Mobile Czech Republic之間的關係得到令人欣喜的進一步深化，我們在德國Deutsche Telekom的信任和成功交付記錄的基礎上更進一步，現在我們正在將這種關係擴充到更多重要地區。我們與T-Mobile Czech正在進行的部署將帶來一個完全自動化、具備卓越的雲端原生韌性的網路，並為大規模快速交付創新服務提供一個穩固的平台。」

關於Mavenir

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mavenir.com。

與Mavenir相約2024年世界行動通訊大會（巴塞隆納，2024年2月26日至29日）

如欲瞭解我們的最新創新、世界行動通訊大會展覽會公告，以及更多有關Mavenir如何在當下打造未來網路的資訊，請與我們在2號展廳（2H60攤位）的團隊接洽。

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