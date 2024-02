Andersen Global udvider tilstedeværelsen i Canada med tilføjelse af værdiansættelsesvirksomhed

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at udvide sin globale værdiansættelsespraksis gennem en samarbejdsaftale med Fortin Gaignard Groupe Conseil Inc., et førende værdiansættelsesvirksomhed, der opererer i Canada.

Fortin Gaignard, grundlagt i 2008, er en uafhængig virksomhed med speciale i værdiansættelser og transaktioner for erhvervslivet og assistance ved tvister. Virksomheden arbejder tæt sammen med en bred vifte af kunder om at levere integrerede værdiansættelser inden for skatte- og personaleplanlægning, fusioner og opkøb, regulatoriske forhold, personalepolitik, aktionæraftaler, købsprisallokering, værdiforringelsestest og immaterielle aktiver.

"Vi har fokus på at tilpasse os værdiansættelsesmarkedets udvikling for at sikre, at vores kunder modtager branchens bedste løsninger, der er skræddersyet til alle behov," siger administrerende direktør Dany Brisson. "Dette samarbejde med Andersen Global viser vores forpligtelse over for vores kunder, og vi ser frem til at arbejde sammen med medlems- og samarbejdsvirksomhederne i Andersen Global, når vi udvider vores globale rækkevidde med levering af problemfri service."

"Fortin Gaignard er kendt for den dybe brancheekspertise og evnen til at fastholde en konkurrencefordel på markedet," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Jeg forventer, at teamet vil udvikle et tæt samarbejde med vores værdiansættelsespraksis i USA, hvilket sætter os i en god position til yderligere vækst."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 15.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 425 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.