新增估值合作公司助力Andersen Global拓展加拿大业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与加拿大领先的估值公司Fortin Gaignard Groupe Conseil Inc.达成合作协议，继续扩大其全球估值业务。

Fortin Gaignard成立于2008年，是一家专门从事企业估值、交易服务和诉讼支持的独立公司。该公司与众多客户密切合作，提供税务和继承规划、并购、监管、公司继承、股东协议、收购价格分配、减值测试和无形资产等方面的综合估值服务。

董事总经理 Dany Brisson 表示：“我们致力于适应不断发展的估值市场，以确保为客户提供能满足其不同需求的量身定制的一流解决方案。与Andersen Global的合作标志着我们对客户的承诺，我们期待着与Andersen Global的成员公司和合作公司合作，扩大我们的全球影响力，提供无缝服务。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Fortin Gaignard以其深厚的行业专长和在市场中保持竞争优势的能力而享誉业界。我期待着其团队能与我们在美国的估值业务建立密切合作关系，为我们的进一步发展奠定基础。”

Andersen Global是一个由全球各地的税务、法律和估值专业人员组成的法律上独立、互不隶属的成员公司国际联盟。该联盟由美国成员公司Andersen Tax LLC在2013年成立，现在Andersen Global在全球拥有超过15,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司，在全球超过425个地点设有办公室。

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