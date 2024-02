LTIMindtree und Eurolife FFH unterzeichnen Absichtserklärung zum Aufbau von Gen AI und digitalen Hubs in Europa und Indien

LTIMindtree and Eurolife FFH sign MoU to setup GenAl and digital hubs in India and Europe. In the picture left to right Alexandros Sarrigeorgiou, Chairman & CEO, Eurolife FFH Insurance Group, Sanjay Tugnait, President & Chief Executive Officer, Fairfax Digital Services, Sudhir Chaturvedi, President, and Executive Board Member, LTIMindtree at the residence of Greek Ambassador in Delhi. (Photo: Business Wire)

LTIMindtree and Eurolife FFH sign MoU to setup GenAl and digital hubs in India and Europe. In the picture left to right Alexandros Sarrigeorgiou, Chairman & CEO, Eurolife FFH Insurance Group, Sanjay Tugnait, President & Chief Executive Officer, Fairfax Digital Services, Sudhir Chaturvedi, President, and Executive Board Member, LTIMindtree at the residence of Greek Ambassador in Delhi. (Photo: Business Wire)

MUMBAI, Indien & ATHEN, Griechenland--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, unterzeichnete heute eine Absichtserklärung mit Eurolife FFH, einem führenden Versicherungsunternehmen in Athen, Griechenland, das von Fairfax Digital Services unterstützt wird, um das erste Gen AI and digitalen Hub seiner Art in Athen und spezielle Einrichtungen in Polen, Europa und Mumbai, Indien, einzurichten.

Die Absichtserklärung wurde von Sudhir Chaturvedi, Präsident und Vorstandsmitglied, LTIMindtree, Alexandros Sarrigeorgiou, Vorsitzender und CEO der Eurolife FFH Insurance Group und Sanjay Tugnait, Präsident & Chief Executive Officer von Fairfax Digital Services, in Anwesenheit des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis, in der Residenz des griechischen Botschafters in Delhi unterzeichnet. Diese Ankündigung steht auch im Einklang mit dem neu eingeführten "Anusandhan"-Programm der indischen Regierung, das darauf abzielt, Innovation und Forschung innerhalb des Technologie- und Startup-Ökosystems zu fördern.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Eurolife FFH ein Zentrum für generative KI und digitale Transformation in Athen einrichten, um innovative Lösungen für Versicherungsunternehmen in Griechenland zu entwickeln. LTIMindtree wird von seinen Einrichtungen in Polen und Mumbai aus fundierte Fachkenntnisse und Unterstützung anbieten. Fachleute beider Unternehmen werden gemeinsam eine spezielle Ausbildung in generativer KI und digitaler Transformation absolvieren, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz für Unternehmen in den Bereichen Versicherung, Bankwesen, Schifffahrt und Fertigung verbessern.

Alexandros Sarrigeorgiou, CEO von Eurolife FFH, sagte: "Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserem Bestreben, die Kraft fortschrittlicher Technologien zu nutzen, um Innovationen für unsere Kunden und Partner zu schaffen. Unser Ziel ist es, innovativ zu sein, insbesondere im Versicherungsbereich, und Grenzen zu überschreiten, um Lösungen zu schaffen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden in verschiedenen anderen Branchen entsprechen. Diese Zusammenarbeit ist ein Schritt in Richtung einer Zukunft, in der Gen-KI und digitale Innovation den Geschäftserfolg vorantreiben und das Kundenerlebnis verbessern werden."

Sudhir Chaturvedi , Präsident und Vorstandsmitglied von LTIMindtree, sagte: "Unsere Zusammenarbeit mit Eurolife FFH ist ein entscheidender Teil unserer strategischen Roadmap, die darauf abzielt, transformatives Wachstum für Unternehmen voranzutreiben, indem wir das wahre Potenzial von Gen AI freisetzen. Indem wir die Innovationskapazitäten von LTIMindtree mit dem Fachwissen von Eurolife FFH zusammenführen, schaffen wir eine Plattform für die beschleunigte Einführung neuer Technologien, um die drängendsten Herausforderungen der Branche zu bewältigen und gleichzeitig neue Maßstäbe in nationalen und internationalen Märkten zu setzen."

Sanjay Tugnait, Präsident und CEO von Fairfax Digital Services, sagte: "Wenn Griechenland und Indien sich zusammenschließen, um einen Gen AI und digitalen Hub zu errichten, geht unsere Zusammenarbeit über Grenzen und Algorithmen hinaus. Gemeinsam entwickeln wir eine Konvergenz der technologischen Fähigkeiten und legen damit den Grundstein für die Entwicklung modernster Branchenlösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Umsätze zu generieren und Kosten zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Kundenerfahrung liegt. Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für die Verschmelzung unterschiedlicher Kulturen und gemeinsamer Visionen, die die zukünftige Landschaft der künstlichen Intelligenz und der digitalen Transformation prägen werden."

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fach- und Technologie-Know-how, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree - ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group - wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen & Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsmaßnahmen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

Über Eurolife FFH:

Eurolife FFH strebt danach, den Menschen gerecht zu werden, indem sie Versicherungsprodukte entwickelt, die allen ihren Bedürfnissen gerecht werden. Als Mitglied der Fairfax Financial Holdings Ltd. ist sie eine der führenden Organisationen im griechischen Versicherungssektor. Sie bietet integrierte Versicherungslösungen für Privatpersonen und Unternehmen, die alle Aspekte des Lebens und der Geschäftstätigkeit abdecken. Eurolife FFH verfügt über ein breites Netz von Versicherungspartnern im ganzen Land und arbeitet eng mit ihnen zusammen, um ihre Kunden zu unterstützen, damit sie jeden Tag mehr erreichen können. Eurolife FFH will nicht nur durch seine Versicherungsprodukte und -dienstleistungen, sondern auch durch wichtige Initiativen, die zur nachhaltigen Entwicklung beitragen, ein Katalysator für positive Veränderungen sein. Sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt und konzipiert und unterstützt zielgerichtete Maßnahmen, die sich auf die niedrige Geburtenrate und die Lebensqualität in abgelegenen Gebieten, die Gleichstellung der Geschlechter und die Eingliederung, Kultur, Unternehmertum usw. konzentrieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.