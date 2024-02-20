Skechers推出高科技仓库，采用Hai Robotics自动化“货到人”系统

一台Hai Robotics自动化箱式仓储机器人(ACR)，它是Skechers配送中心69个挑选和运输货物箱以完成订单配送的机器人之一。（照片：美国商业资讯）

一台Hai Robotics自动化箱式仓储机器人(ACR)，它是Skechers配送中心69个挑选和运输货物箱以完成订单配送的机器人之一。（照片：美国商业资讯）

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的鞋类和服装公司Skechers USA与全球领先的自动化仓储系统(ASRS)供应商Hai Robotics（以下简称“Hai”）携手合作，在日本东京Minato City启用了新的配送中心。Skechers采用了Hai的自动化货到人(goods-to-person)系统，最大限度地提高了仓库的运营效率、配送速度和订单准确性。

Hai的解决方案凭借其压缩仓储——最大限度地减少所需房产——的能力而被选中，并且能够轻松适应不断变化的需求，解决劳动力短缺问题，并支持长期业务增长。

在物料搬运咨询公司MHE Solutions, Inc.的支持下，Skechers建造了新工厂，以跟上日本市场快速增长的需求，推进过去依赖繁重人工劳动的各项运作。人工拣选流程已经成为完成订单配送的标准，但管理人员短缺加上SKU品种扩大，导致运营成本较高，出站拣选效率和速度有限。在评估了几家自动化供应商后，Skechers最终认定，Hai Robotics的HaiPick系统是可靠、有效的自动化订单配送的理想解决方案。

密集型的HaiPick系统可以适应消费者需求的变化，并且可以随着业务增长轻松扩展。它可以与工厂中的其他技术无缝集成，以帮助Skechers快速响应客户订单。该系统还提高了员工的生产力，同时减少了对员工的体力需求，有助于缓解劳动力短缺带来的干扰。

在Skechers工厂内，HaiPick系统占地139,705平方英尺，由69台HaiPick自动化箱式仓储机器人(ACR)操作，这些机器人与Manhattan Associates的云原生仓库管理系统(WMS)相集成。ACR是高度智能的高大设备，可以在ASRS的狭窄通道中自主导航，而ASRS包含几乎所有符合行业标准的货架，最高可垂直延伸至32英尺。机器人从货架上取下货物箱——它可以在任何给定时间运送多达8个货物箱，以达到最大的订单分批效率——并将它们送到人工操作的工作站。

Skechers的HaiPick系统包含8个符合人体工程学的工作站，操作员在屏幕上收到关于待分拣产品和数量的明确说明，以完成订单。产品随后会经过扫描，由系统确认订单准确性，然后操作员才能继续处理下一个订单。

HaiPick系统将对Skechers新分销设施的成功运营起到举足轻重的作用，帮助Skechers在不断发展的过程中保持高水平的服务和客户满意度。

Skechers分销运营副总裁Sophie Houtmeyers和MHE Solutions的Michael Pitt表示：“所有的自动化项目都各自面临挑战，但Hai团队一直是绝佳的合作伙伴，他们始终保持积极进取的态度，并致力于通过兑现他们的设计为客户做正确的事。在因严格的消防规定而充满挑战的日本仓储设计领域，Hai ACR系统促进了创造性的应用，最大限度地利用了仓库地面空间和难以到达的垂直存储空间。此外，它还提高了生产力，这是Skechers在日本市场增长的关键。”

Hai Robotics U.S.A.首席营收官Brian Reinhart表示：“我们很荣幸能够帮助Skechers提升新工厂的运营水平，并在确保工厂快速触达客户的能力方面发挥关键作用。我们感谢MHE和Skechers对我们的信任，并为目前取得的成功感到振奋。我们会继续与MHE Solutions和Skechers密切合作，进一步支持他们的仓库自动化之旅，帮助他们超越运营效率目标。”

关于Hai Robotics

Hai Robotics是全球领先的自动化仓储系统(ASRS)提供商，致力于通过智能、快速、高效的仓库自动化，更加便于所有设施使用，从而改善全球库存获取。

公司屡获殊荣的设备推动了高度灵活的ASRS发展，而这些ASRS由标准货架和几乎任何货物箱组成。Hai Robotics的解决方案最大限度地利用了最高可达32英尺以上的垂直存储空间，将存储占用空间减少了多达75%，将工作流程效率提高了多达4倍，并将订单分拣精度提高到99.9%以上。

Hai Robotics成立于2016年，在全球40多个国家的1100多个项目中备受信赖，在全球设有8个办事处。如需了解更多信息，请访问HaiRobotics.com。

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