LTIMindtree 與 Eurolife FFH 簽署諒解備忘錄，將在歐洲和印度建立生成式人工智慧 (Gen AI) 與數位中心

LTIMindtree 和 Eurolife FFH 簽署諒解備忘錄，將在印度和歐洲建立生成式人工智慧和數位中心。照片中從左至右分別是 Eurolife FFH 保險集團董事長兼執行長 Alexandros Sarrigeorgiou、Fairfax Digital Services 總裁兼執行長 Sanjay Tugnait、LTIMindtree 總裁兼執行董事會成員 Sudhir Chaturvedi，地點為希臘駐德里大使官邸。(照片:美國商業資訊)

LTIMindtree 和 Eurolife FFH 簽署諒解備忘錄，將在印度和歐洲建立生成式人工智慧和數位中心。照片中從左至右分別是 Eurolife FFH 保險集團董事長兼執行長 Alexandros Sarrigeorgiou、Fairfax Digital Services 總裁兼執行長 Sanjay Tugnait、LTIMindtree 總裁兼執行董事會成員 Sudhir Chaturvedi，地點為希臘駐德里大使官邸。(照片:美國商業資訊)

印度孟買及希臘雅典--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問與數位解決方案公司 LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005] 今天與位於希臘雅典的以 Fairfax digital Services 為後盾的一流保險公司 Eurolife FFH 簽署了一份諒解備忘錄 (MoU)，以便在雅典建立開創性的生成式人工智慧 (Gen AI) 與數位中心，並在歐洲的波蘭和印度的孟買建立專用設施。

Sudhir Chaturvedi（LTIMindtree 總裁兼執行董事會成員）、Alexandros Sarrigeorgiou（Eurolife FFH 保險集團總裁兼執行長）以及Sanjay Tugnait（Fairfax Digital Services 總裁兼執行長）在希臘總理 Kyriakos Mitsotakis 的見證下，在希臘駐德里大使官邸簽署了這份諒解備忘錄。此舉亦與印度政府新推出的「Anusandhan」計畫契合，該計畫旨在促進技術和創業生態系統的創新和研究。

作為此項合作的一部分，Eurolife FFH 將在雅典建立生成式人工智慧和數位中心，為希臘的保險業務開發創新解決方案，而 LTIMindtree 將透過其在波蘭和孟買的專用設施提供深厚的領域專業知識和支援。兩家公司的專業人員將共同接受生成式人工智慧和數位化轉型方面的專業培訓，以開發尖端產品和服務，進而提高保險、銀行、航運和製造業等企業的客戶體驗和運營效率。

Eurolife FFH 執行長 Alexandros Sarrigeorgiou表示:「這一合作伙伴關係與我們利用先進技術的力量為客戶和合作伙伴提供創新這一雄心相契合。我們的目標是創新，特別是在保險領域，並突破極限，以創建滿足各種其他行業客戶不斷變化之需求的解決方案。這種合作是邁向未來的一步，在未來，新一代人工智慧和數位創新將推動業務成功並增強客戶體驗。」

LTIMindtree 總裁兼執行董事會成員 Sudhir Chaturvedi 表示:「我們與 Eurolife FFH 的合作是我們戰略路線圖的重要組成部分，旨在通過釋放生成式 AI 的真正潛力，以此推動企業的轉型增長。透過將LTIMindtree 的創新能力與 Eurolife FFH 的領域專業知識相結合，我們正在搭建一個加速採用新技術的平台，以解決行業最緊迫的挑戰，同時在國內和國際市場建立新的基準。」

Fairfax Digital Services 總裁兼執行長 Sanjay Tugnait 表示:「隨著希臘和印度聯手建立生成式人工智慧和數位中心，我們的合作超越了國界和算法。我們共同謀劃了技術實力的融合，為創建領先的行業解決方案奠定了基礎，從而為專注於增強客戶體驗的企業創造營收並最佳化成本。這種伙伴關係體現了不同文化和共同願景的融合，這將塑造人工智慧和數位化轉型的未來格局。」

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree是一家全球科技顧問服務和數位解決方案公司，其使命是幫助各行各業的企業借重數位科技，重新構想商業模式、加速創新，並盡量擴大成長。LTIMindtree身為700多個客戶的數位轉型合作夥伴，涉足領域廣大並擁有大量技術專長，力求在這個日漸融合的世界中推動競爭差異化、出色的客戶體驗和卓越的經營成果。隸屬Larsen & Toubro Group的LTIMindtree由遍佈30多個國家的超過8.2萬名傑出企業專才提供技術支援，結合了昔日 Larsen and Toubro Infotech和Mindtree在解決最複雜的商業挑戰和實現大規模轉型時的業界公認優勢。如需進一步資料，請造訪https://www.ltimindtree.com/。

關於 Eurolife FFH:

Eurolife FFH 渴望得到各界認可，並設計出可滿足每個人需求的保險產品。該公司是 Fairfax Financial Holdings Ltd. 的成員，乃希臘保險業的頂級組織之一。它為個人和公司提供綜合保險解決方案，涵蓋生活和商業活動的各個方面。Eurolife FFH在全國擁有廣泛的保險合作伙伴網路，並與他們密切合作，以支援其客戶，使他們每天都能取得更大的成就。Eurolife FFH的目標是成為積極變革的催化劑，不僅通過其保險產品和服務，而且通過促進可持續發展的重要舉措。它在中心安排人員，設計並支援目的鮮明的行動，重點關注偏遠地區的低出生率和生活品質、性別平等和包容、文化、創業等問題。

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