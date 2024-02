Le New England Journal of Medicine publie des résultats positifs de l'étude CERTAIN-1 de Phase 3 évaluant le céfépime-taniborbactam pour les patients atteints d’une infection urinaire compliquée

MALVERN, Pennsylvanie et PARSIPPANY, New Jersey et FLORENCE, Italie--(BUSINESS WIRE)--Venatorx Pharmaceuticals, Melinta Therapeutics LLC (« Melinta ») et Menarini Group annoncent aujourd’hui que le New England Journal of Medicine (NEJM) a publié les résultats de l’étude clinique CERTAIN-1 de Phase 3 évaluant l’agent expérimental céfépime-taniborbactam pour le traitement des patients adultes atteints d’infections urinaires compliquées et de pyélonéphrite aiguë (AP), y compris ceux atteints de bactériémie. Les résultats ont montré que le céfépime-taniborbactam était supérieur au méropénem pour le traitement des infections urinaires compliquées qui incluaient la pyélonéphrite aiguë, avec un profil d'innocuité similaire au méropénem.

« Les infections à Gram négatif telles que les infections urinaires compliquées sont devenues de plus en plus difficiles à traiter en raison de la résistance bactérienne acquise à plusieurs classes d’antibiotiques. Le céfépime-taniborbactam a le potentiel de traiter un large éventail de patients atteints d'infections urinaires compliquées en raison d’agents pathogènes multirésistants (MDR) suspectés ou confirmés, y compris Enterobacterales et Pseudomonas aeruginosa », déclare Paul C. McGovern, MD, vice-président principal de Venatorx et co-auteur de la publication. « Cette étude de Phase 3 est l’aboutissement d’une longue période de découverte et de développement, et nous nous réjouissons à l'idée de faire progresser cet agent à travers les prochaines étapes réglementaires afin que le médicament puisse être mis à la disposition des patients du monde entier aussi rapidement que possible. »

Christine Ann Miller, présidente et CEO de Melinta Therapeutics, ajoute : « Nous sommes heureux de voir ces résultats publiés dans le New England Journal of Medicine. Nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de notre expérience dans la mise sur le marché de produits de maladies infectieuses et de notre infrastructure commerciale établie, en particulier dans les hôpitaux et les établissements de soins de courte durée, pour mettre le céfépime-taniborbactam à la disposition des médecins et de leurs patients atteints d’infections urinaires compliquées en cas d'approbation. »

« E.coli, Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa sont en grande partie impliqués dans des infections urinaires compliquées à Gram négatif atteignant près de 75 % en Europe. Nous pensons que le NEJM a publié les données de CERTAIN-1 de Phase 3 indiquant la supériorité de céfépime-taniborbactam sur le critère d’évaluation composite de la réponse microbiologique et clinique, ainsi que son profil d'innocuité comparable par rapport au méropénem, fournit un aperçu utile de sa contribution attendue, après approbation par les autorités réglementaires compétentes, à commencer par l’Europe, dans le traitement des patients hospitalisés atteints d’infection urinaire compliquée », déclare Najy Alsayed, Global Therapeutic Area Head-Infectious Diseases, Menarini Group.

À propos de CERTAIN-1

CERTAIN-1 était une étude randomisée, multicentrique, en double aveugle, contrôlée par un agent actif et de non-infériorité sur des patients hospitalisés (N=661) atteints d'infections urinaires compliquées, y compris la pyélonéphrite aiguë (PA), comparant le céfépime-taniborbactam (2,5 g toutes les 8 heures) au méropénem (1 g toutes les 8 heures). Le critère d’évaluation principal était la réponse microbiologique et clinique composite lors de la visite de Test of Cure (TOC) (jours 19-23) dans la population en intention microbiologique de traiter (microITT). La marge de non-infériorité était de -15 % et une analyse de supériorité prédéterminée a été réalisée si la non-infériorité était conclue.

Données d'efficacité

Le céfépime-taniborbactam a atteint le critère d’évaluation principal de non-infériorité défini prospectivement de la réponse microbiologique et clinique composite par rapport au méropénem lors de la visite TOC (taux de réponse de 70,6 % pour le céfépime-taniborbactam contre 58,0 % pour le méropénem). L’analyse de supériorité prédéterminée lors de la visite TOC a démontré que le céfépime-taniborbactam était statistiquement supérieur au méropénem pour le critère d’évaluation composite (écart de taux de réponse : 12,6 % [intervalle de confiance de 95 % (IC) : 3,1 ; 22,2] ; p=0,009) et pour le critère d’évaluation microbiologique (écart de taux de réponse : 11,7 % [IC : 2,9 ; 21,0]) ; l'écart de taux de réponse avec le critère d’évaluation clinique était de 4,5 % [IC : -2,6 ; 12,6]. Lors de la visite de suivi tardif (jours 28-35), le céfépime-taniborbactam a démontré une supériorité statistique soutenue par rapport au méropénem pour le critère d’évaluation composite (taux de réponse de 63,8 % pour le céfépime-taniborbactam contre 51,7 % pour le méropénem (écart de taux de réponse : 12,1 % [IC : 2,2 ; 21,9]) et pour le critère d’évaluation de la réponse clinique (écart de taux de réponse : 9,9 % [IC : 1,5 ; 18,8) ; l'écart de taux de réponse microbiologique était de 7,7 % [IC : -1,6 ; 17,3]. De plus, le céfépime-taniborbactam a maintenu un avantage numérique par rapport au méropénem contre les agents pathogènes résistants : résistants au céfépime (taux de réponse de 71 % pour le céfépime-taniborbactam contre 53 % pour le méropénem), producteurs d’ESBL (taux de réponse de 71 % pour le céfépime-taniborbactam contre 55 % pour le méropénem) et MDR (taux de réponse de 68 % pour le céfépime-taniborbactam contre 60 % pour le méropénem).

Données d'innocuité

Le céfépime-taniborbactam a démontré un profil d'innocuité conforme au méropénem. Des événements indésirables apparus durant le traitement se sont produits chez 35,5 % et 29,0 % des patients traités respectivement par céfépime-taniborbactam et par méropénem. Des événements indésirables graves sont survenus chez 2,0 % des patients traités par céfépime-taniborbactam et 1,8 % des patients traités par méropénem. Les événements indésirables les plus fréquemment signalés étaient les maux de tête (6,1 % avec céfépime-taniborbactam contre 3,7 % avec méropénem), la diarrhée (4,1 % contre 2,3 %) et la constipation (3,2 % contre 1,4 %). Trois pour cent des patients traités par céfépime-taniborbactam ont arrêté le traitement en raison d’un événement indésirable apparu durant le traitement contre 0,9 % des patients traités par méropénem. Les données d'innocuité pour céfépime-taniborbactam étaient conformes aux données d'innocuité historiques pour céfépime.

À propos du céfépime-taniborbactam

Le céfépime-taniborbactam est un agent expérimental qui est une combinaison de céfépime, une céphalosporine de quatrième génération, et le nouvel inhibiteur de la bêta-lactamase (BLI), taniborbactam, qui présente une large couverture de sérine- et métallo-bêta-lactamases. En association avec le céfépime, le taniborbactam est en cours de développement en tant que nouvelle option de traitement pour les patients atteints d’infections bactériennes graves causées par des agents pathogènes à Gram négatif résistants aux médicaments difficiles à traiter, y compris les Enterobacterales résistantes au carbapénème (CRE) et le Pseudomonas aeruginosa résistant au carbapénème ou multirésistant aux médicaments (CRPA/MDR-PA).

Partenaires financiers et collaborateurs du céfépime-taniborbactam

Ce projet a été en partie financé par des fonds fédéraux du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, des National Institutes of Health, du Department of Health and Human Services, sous le numéro de contrat HHSN272201300019C, et de Wellcome Trust sous le numéro d’attribution 360G-Wellcome-101999/Z/13/Z, et a continué avec des fonds fédéraux du Department of Health and Human Services ; de l'Administration for Strategic Preparedness and Response, de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, sous les numéros de contrat HHSO100201900007C et 75A50122C00080.

En septembre 2018, Venatorx a conclu un accord de licence exclusive avec Everest Medicines pour soutenir le développement, l’enregistrement et la mise sur le marché du céfépime-taniborbactam en Grande Chine, en Corée du Sud et dans certains pays d’Asie du Sud-Est. Everest sera seul responsable de la mise sur le marché du céfépime-taniborbactam sur son territoire et Venatorx sera admissible à recevoir des redevances sur les ventes nettes.

En avril 2020, Venatorx et la GARDP Foundation (GARDP) ont annoncé une collaboration visant à accélérer le développement du céfépime-taniborbactam et à faciliter son accès pour les populations adultes et pédiatriques. Venatorx a accordé à la GARDP les droits exclusifs de distribution et de sous-distribution du céfépime-taniborbactam, une fois son utilisation clinique approuvée, dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

En novembre 2023, Venatorx et Melinta ont conclu un accord de licence exclusif visant à assurer un partenariat stratégique aux États-Unis pour la mise sur le marché du céfépime-taniborbactam, un antibiotique combiné d'inhibiteur de bêta-lactam /bêta-lactamase (BL/BLI) en cours de développement pour le traitement des infections urinaires compliquées et de la pneumonie bactérienne nosocomiale et de la pneumonie bactérienne associée au ventilateur (HABP/VABP) chez les adultes.

En décembre 2023, Venatorx a conclu un accord avec Menarini Group, qui a acquis les droits exclusifs de mise sur le marché, sur approbation des autorités sanitaires compétentes, du céfépime-taniborbactam dans 96 pays d’Europe, d’Amérique latine, du Moyen-Orient, de Turquie, d’Afrique du Nord et de la Communauté des États indépendants (CEI).

À propos de Venatorx Pharmaceuticals

Venatorx est une société pharmaceutique clinique privée de phase avancée qui se concentre sur l’amélioration des résultats de santé pour les patients atteints d’infections bactériennes multirésistantes et d’infections virales difficiles à traiter. Le programme principal de Venatorx, le céfépime-taniborbactam, est un antibiotique de stade clinique qui a terminé une étude de Phase 3 chez des adultes atteints d’infections urinaires compliquées, y compris la pyélonéphrite. En octobre 2022, BARDA a attribué un contrat d’un montant maximal de 318 millions de dollars pour le développement et l’approvisionnement en céfépime-taniborbactam pour le traitement de la mélioïdose et des infections multirésistantes. Le céfépime-taniborbactam est en cours d’examen par la FDA pour le traitement des infections urinaires compliquées, y compris la pyélonéphrite aiguë. Venatorx développe également un antibactérien oral, le ceftibuten-ledaborbactam (anciennement appelé VNRX-7145), pour le traitement des infections urinaires compliquées, y compris la pyélonéphrite, causée par certaines bactéries chez des patients adultes ayant des options de traitement limitées ; ce produit est en train d’achever la Phase 1 et passera directement à un essai clinique mondial de Phase 3 sur les infections urinaires compliquées. Pour plus d’informations sur Venatorx et son portefeuille anti-infectieux, veuillez consulter le site www.venatorx.com.

À propos de Melinta Therapeutics LLC

Melinta Therapeutics est une société biopharmaceutique dédiée à fournir des thérapies innovantes aux personnes touchées par des maladies aiguës et mortelles. Nous concentrons notre portefeuille en expansion pour les patients présentant un besoin non satisfait afin d'avoir l’impact le plus significatif. Chez Melinta, nous sommes des visionnaires engagés en faveur de l’innovation, tout en maintenant notre priorité absolue : les patients. Notre portefeuille comprend actuellement sept produits en phase commerciale : BAXDELA ® (delafloxacine), KIMYRSA ® (oritavancine), MINOCIN ® (minocycline) injectable, ORBACTIV ® (oritavancine), REZZAYO ® (rezafungine injectable), TOPROL-XL ® (métoprolol succinate) et VABOMERE ® (méropénem et vaborbactam). Pour plus d’informations sur Melinta Therapeutics, notre engagement envers les patients, et pour en savoir plus sur notre portefeuille de thérapies, visitez www.melinta.com.

À propos de Menarini Group

Menarini Group est l’une des principales sociétés pharmaceutiques et diagnostiques internationales, avec un chiffre d’affaires de plus de 4,4 milliards de dollars et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques aux importants besoins non satisfaits avec des produits pour la cardiologie, l’oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l’inflammation et l’analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de R&D, les produits Menarini sont disponibles dans 140 pays à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.menarini.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.