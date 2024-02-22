LTIMindtree与Eurolife FFH签署在欧洲和印度设立生成式人工智能和数字中心的谅解备忘录

LTIMindtree和Eurolife FFH签署在印度和欧洲设立生成式人工智能和数字中心的谅解备忘录。照片中从左至右依次为Eurolife FFH保险集团董事长兼首席执行官Alexandros Sarrigeorgiou、Fairfax Digital Services总裁兼首席执行官Sanjay Tugnait、LTIMindtree总裁兼执行董事会成员Sudhir Chaturvedi，摄于希腊驻德里大使官邸。（照片：美国商业资讯）

LTIMindtree和Eurolife FFH签署在印度和欧洲设立生成式人工智能和数字中心的谅解备忘录。照片中从左至右依次为Eurolife FFH保险集团董事长兼首席执行官Alexandros Sarrigeorgiou、Fairfax Digital Services总裁兼首席执行官Sanjay Tugnait、LTIMindtree总裁兼执行董事会成员Sudhir Chaturvedi，摄于希腊驻德里大使官邸。（照片：美国商业资讯）

印度孟买和希腊雅典--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- LTIMindtree今天与Eurolife FFH签署谅解备忘录，以在Fairfax Digital Services支持下，在雅典设立开创性的生成式人工智能和数字中心，并在欧洲波兰和印度孟买成立专属设施。LTIMindtree [印度国家证券交易所(NSE)：LTIM，孟买证券交易所(BSE)：540005]是一家全球性的咨询和数字解决方案公司，Eurolife FFH是一家位于希腊雅典的领先保险公司。

谅解备忘录由LTIMindtree总裁兼执行董事会成员Sudhir Chaturvedi、Eurolife FFH保险集团董事长兼首席执行官Alexandros Sarrigeorgiou和Fairfax Digital Services总裁兼首席执行官Sanjay Tugnait签署，希腊总理Kyriakos Mitsotakis在希腊驻德里大使官邸见证了签署仪式。这一公告也符合印度政府新推出的“Anusandhan”计划，该计划旨在催化科技创新与研究以及创业公司生态系统。

根据本次联盟的安排，Eurolife FFH将在雅典设立生成式人工智能和数字中心，为希腊的保险行业开发创新的解决方案，而LTIMindtree将通过在波兰和孟买的专属设施提供相关领域的专长和支持。来自这两家公司的专业人员将联合接受有关生成式人工智能和数字化转型的专业培训，以面向保险、银行、航运和制造业，开发能够增强客户体验和运营效率的先进产品和服务。

Eurolife FFH首席执行官Alexandros Sarrigeorgiou指出：“本次合作与我们利用先进技术为客户和合作伙伴提供创新的愿景完全相符。我们的宗旨是创新，尤其是在保险领域，打破界限以创造能够满足其他行业客户不断变化的需求的解决方案。生成式人工智能和数字化创新将推动企业的成功并增强客户体验，本次合作将是为实现这一未来迈出的重要一步。”

LTIMindtree总裁兼执行董事会成员 Sudhir Chaturvedi表示：“我们与Eurolife FFH的合作，是我们战略发展路线图的关键组成部分，旨在通过解锁生成式人工智能的真正潜力，推动企业的开创性增长。通过将LTIMindtree的创新能力与Eurolife FFH的领域专长相结合，我们将形成一个平台，加速新技术的采用，在解决行业所面临的紧迫挑战的同时，为国内国际市场树立新的标杆。”

Fairfax Digital Services总裁兼首席执行官Sanjay Tugnait表示：“随着希腊和印度在建立生成式人工智能和数字中心上联合起来，我们的合作将会打破边界和算法限制。我们两家公司共同实现了技术的融合，为创建行业领先的前沿解决方案奠定基础，有利于为企业创造收入和优化成本，同时关注增强客户体验。本次合作是多元文化融合和共同愿景的典范，将会塑造人工智能和数字化转型的未来格局。”

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性的咨询和数字解决方案公司，为各行各业的企业提供支持，助力客户利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大速度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现良好的竞争差异化、提升客户体验并实现商业结果。LTIMindtree是Larsen & Toubro集团的成员，在30多个国家和地区拥有82,000多位勇于开拓创新的专业人才，将erstwhile Larsen and Toubro Infotech与Mindtree的行业优势相结合，解决企业面临的复杂挑战并大规模实现转型。有关更多信息，请访问https://www.ltimindtree.com/。

关于Eurolife FFH：

Eurolife FFH立志为大众服务，设计满足大众需求的保险产品。该公司是Fairfax Financial Holdings Ltd.的成员，也是希腊保险行业的龙头企业之一。该公司为个人和企业提供全面的保险解决方案，涵盖生命和商业活动的各个方面。Eurolife FFH在全国拥有广泛的保险合作伙伴网络并与他们密切合作，以为客户提供支持，让客户能够实现更大目标。Eurolife FFH的宗旨是不仅要通过保险产品和服务成为积极变革的催化剂，同时也通过有利于可持续发展的重要举措来实现这一目标。该公司坚持以人为本，设计并支持有意识的活动，关注低生育率和偏远地区的生活质量、性别平等和包容性、文化、创业精神等。

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