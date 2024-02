KPN et iBASIS renouvellent leur accord d’externalisation de services internationaux

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--iBASIS , leader mondial de solutions de communication pour les opérateurs et les acteurs du numérique, et KPN , première société néerlandaise de télécommunications, ont annoncé aujourd’hui avoir renouvelé pour trois ans leur accord d’externalisation pour les services vocaux et mobiles.

Depuis sa vente par KPN en 2019, iBASIS et son équipe mondiale se consacrent à la fourniture des services haut de gamme de KPN, en tirant parti de la consolidation du groupe et de la stratégie d’économies d’échelle de son propriétaire, Tofane Global . La stabilité des coûts, la planification des capacités et la prévention de la fraude ont contribué à soutenir la croissance du trafic de l’opérateur néerlandais.

Le renouvellement de l’accord met en lumière le succès du modèle d’iBASIS et de sa relation à long terme avec la gestion de la croissance du trafic international de KPN, notamment de la coopération IPX pour la gestion de l’essor du trafic de données mobile. iBASIS fait état d’une croissance annuelle de 80% du trafic Diameter, qui a permis à KPN de fournir à ses abonnés des services de données fiables et à haut débit. L’évolutivité du réseau a été essentielle pour satisfaire la demande exponentielle de données mobiles 4G et 5G et, en particulier, pour faire face aux pics de trafic résultant de l’augmentation des connexions M2M.

« Depuis six ans, iBASIS est un partenaire fiable de KPN qui gère nos services internationaux de téléphonie vocale et mobile. En nous appuyant sur leur modèle de consolidation et leurs économies d’échelle, nous sous-traitons près de 100% de notre activité vocale à iBASIS. Leur programme de partenariat est axé sur la qualité, la transparence et les informations commerciales exploitables », a déclaré Michel van Wissen , vice-président exécutif, Wholesale, KPN. « Nous avons prolongé notre partenariat pour une nouvelle période de trois ans. Notre enthousiasme est suscité par les succès avérés déjà engrangés et par l’innovation dont iBASIS continue de faire preuve pour relever les défis actuels auxquels les fournisseurs sont confrontés comme ceux qui les attendent à l’avenir. »

L’externalisation des services internationaux de téléphonie vocale et mobile permet également à KPN de se concentrer sur ses activités de vente au détail et en gros, ainsi que sur les initiatives technologiques liées au développement de ces segments.

« Nous entretenons avec KPN une relation solide et mutuellement avantageuse en matière de services vocaux et mobiles », a ajouté Edwin van Ierland , PDG d' iBASIS Voice & Mobile Data. « Nous sommes plus qu’un fournisseur : nous sommes un partenaire de croissance. C’est pourquoi notre motivation à aider KPN à tirer parti de notre plateforme et de nos capacités mondiales est très forte. Le renouvellement de l’accord illustre notre excellente relation, axée sur la transparence et la communication ouverte, et démontre à nouveau que le modèle d’externalisation choisi par KPN est extrêmement efficace. »

« Ce renouvellement pour trois ans montre que KPN reconnaît l’excellence passée et future d’iBASIS/Tofane, un succès dû à notre combinaison unique d’évolutivité, d’innovation et d’entrepreneuriat », a déclaré Alexandre Pébereau , PDG et fondateur du groupe, Tofane Global . « Nos performances sont à nouveau distinguées par ROCCO en tant que principal Tier One International Voice Carrier*, Telegeography Fourth Voice Carrier ** et First Independent Carrier . »

En 2023, iBASIS a été classée par 227 MNOs parmi les premiers Tier One International Voice Carrier dans les catégories Performance, Performance+, Leadership, General Rating et Overall Rating ; en outre iBASIS a obtenu les meilleurs résultats en termes de présence mondiale, d’expertise locale, d’investissement dans la R&D, de confiance, d’innovation, de dynamisme et de facilitation*.

À propos d’iBASIS

iBASIS est le principal fournisseur de solutions de communication permettant aux opérateurs et aux acteurs du numérique du monde entier d’assurer et de se transformer. Optimisé par Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste indépendant en communications et le premier fournisseur IPX de niveau 1 avec plus de 800 destinations LTE. À ce jour, iBASIS dessert un millier d’abonnés dans 28 sites à travers le monde. iBASIS optimise la connectivité, la qualité et la sécurité mondiales pour permettre aux abonnés d’obtenir un rendement élevé de leurs services vocaux, de messagerie A2P, de données mobiles, d’itinérance 5G et d’IdO.

À propos de KPN

KPN Depuis près de 140 ans, KPN est le premier fournisseur de services de télécommunications et de services informatiques des Pays-Bas. Tout le monde aux Pays-Bas utilise quotidiennement le réseau KPN, directement ou indirectement, via les réseaux de fibre à haut débit enterrés et jusqu’aux terminaux de cartes de paiement dans les magasins ou les panneaux d’affichage au-dessus des autoroutes. Via son réseau aux Pays-Bas, dans lequel KPN investit continuellement en déployant la fibre et en introduisant de nouvelles technologies telles que le réseau mobile 5G, KPN fournit aux consommateurs, aux entreprises et aux lieux de travail des services de téléphonie, des données, la télévision, l’internet des objets, le cloud et la sécurité. KPN dispose d’un réseau ouvert via lequel d’autres fournisseurs offrent également des services. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.kpn.com .

