BioTalent Canada et CASTL établissent un partenariat pour soutenir le développement des talents dans le secteur canadien de la biofabrication

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--L’Alliance canadienne pour les compétences et la formation en sciences de la vie (CASTL) et BioTalent Canada ont établi un partenariat afin d’offrir une formation novatrice dans le cadre du nouveau programme national Elevate de CASTL.

Le programme Elevate de CASTL, financé par Rehausser vos compétences (une initiative de Palette Skills) et le gouvernement du Canada, fait partie de la première vague de programmes de partenariats nationaux qui adoptent une approche adaptée à l’industrie afin de soutenir les travailleurs du secteur canadien de la biofabrication, qui connaît une croissance rapide. Les participants pourront profiter d’occasions d’apprentissage autodirigé sur les compétences essentielles et techniques fondamentales de BioTalent Canada. Ils participeront également à des cours autodirigés de l’Académie en ligne de CASTL, ainsi qu’à une semaine de formation pratique dans l’une des installations de formation en biofabrication de CASTL, axée sur les bonnes pratiques de fabrication. Cette semaine sera dirigée par une équipe de formateurs chevronnés œuvrant au sein de l’industrie.

« CASTL est un catalyseur national de talents axé sur le développement de personnel hautement qualifié pour le secteur canadien de la biofabrication, qui connaît une croissance rapide », affirme Penny Walsh-McGuire, directrice exécutive de CASTL. « Le programme Elevate de CASTL permet à des personnes d’horizons divers d’acquérir les compétences essentielles pour occuper des postes techniques dans le secteur de la biofabrication. Nous sommes heureux de travailler avec BioTalent Canada pour aider les personnes ayant terminé le programme à entamer une carrière fructueuse dans le domaine des sciences de la vie. »

On estime que le Canada aura besoin de 16 140 travailleurs supplémentaires dans le secteur de la biofabrication d’ici 2029, dont 5 160 dans le seul secteur de la biosanté. L’effectif actuel peut occuper uniquement 25 % de ces postes. De nouvelles stratégies doivent être élaborées pour remédier aux pénuries, notamment en formant des travailleurs d’autres secteurs et en diversifiant le bassin de talents.

« L’immigration représente près de 100 % de la croissance de la population active au Canada, et de nombreux nouveaux arrivants possèdent les compétences recherchées par les employeurs du secteur de la santé et des biosciences », déclare Robert Henderson, président et chef de la direction chez BioTalent Canada. « Des programmes comme Elevate de CASTL offrent non seulement à ces personnes talentueuses une occasion de formation peu coûteuse pour renforcer leurs compétences et leur expérience, mais ils atténuent également les inquiétudes de nombreuses organisations lorsqu’elles doivent recruter du personnel dans un bassin de talents composé de personnes n’ayant pas d’expérience au Canada. »

Le programme Elevate de CASTL, d’une durée de 6 semaines, permettra à 400 nouveaux travailleurs du secteur de la biofabrication d’acquérir les compétences techniques et essentielles requises pour faire carrière dans ce secteur novateur. En outre, les participants bénéficieront d’une occasion de perfectionnement professionnel, d’un accompagnement pour la recherche d’emploi, d’occasions de réseautage et de la possibilité de présenter leur curriculum vitæ dans le cadre du Programme de reconnaissance des biocompétences de BioTalent afin de les aider à trouver une carrière dans le secteur de la biofabrication une fois le programme achevé.

Pour plus d’information sur la marche à suivre pour participer au programme, et pour en apprendre davantage sur celui-ci, veuillez consulter le https://www.castlcanada.ca/fr/programme-elevate.

À propos de CASTL

L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) est un organisme national de formation et compétences créé pour répondre aux besoins en talents du secteur canadien des sciences de la vie. Spécialisé dans la fabrication biopharmaceutique, CASTL répond à la demande économique et sectorielle de personnes prêtes à travailler qui puissent répondre aux besoins d’une industrie canadienne de la biofabrication en pleine croissance et y prospérer. Grâce à ses multiples installations de formation à la biofabrication conformes aux BPF, CASTL propose des formations pratiques, des connaissances théoriques et de l'apprentissage en ligne. CASTL est le fournisseur exclusif des programmes de formation agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada. Basé en Irlande, le NIBRT développe et fournit des programmes de formation et d’apprentissage de pointe aux chefs de file mondiaux de la fabrication biopharmaceutique et aux institutions académiques partenaires. CASTL est soutenu par le Partenaire principal national adMare BioInnovations et par son Académie adMare. L’Académie adMare a pour mission d’offrir la formation spécialisée nécessaire à la formation de la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui sera le moteur de la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie. Pour plus d’information, veuillez consulter le www.castlcanada.ca.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les personnes à l’origine des sciences qui changent la vie. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie au moyen de données factuelles et de normes axées sur l’industrie. BioTalent Canada s’efforce de stimuler le potentiel de l’industrie, de combler le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs, et d’assurer l’agilité, la résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus importants au Canada.

BioTalent Canada a récemment été nommée Great Place to Work® et Meilleurs lieux de travail dans les soins de santé 2023 par Great Place to Work Canada®, et a été reconnue Best Workplace par HRD Canada pour 2023, ainsi qu’employeur 5 étoiles en matière de diversité, d’équité et d’inclusion par Canadian HR Reporter. BioTalent Canada respecte les mêmes normes de l’industrie que celles qu’elle recommande aux intervenants. Ces distinctions variées ont été décernées à BioTalent Canada à la suite d’une analyse approfondie et indépendante de l’organisation.

Pour plus d’information, veuillez consulter le www.biotalent.ca.