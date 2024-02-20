新增估值合作公司助力Andersen Global拓展加拿大業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與加拿大首屈一指的估值公司Fortin Gaignard Groupe Conseil Inc.達成合作協議，繼續擴大其全球估值業務。

Fortin Gaignard成立於2008年，是一家專門從事企業估值、交易服務和訴訟支援的獨立公司。該公司與眾多客戶密切合作，提供稅務和繼承規劃、併購、監理、公司繼承、股東協議、收購價格分配、減損測試和無形資產等方面的綜合估值服務。

董事總經理Dany Brisson 表示：「我們致力於適應不斷發展的估值市場，以確保為客戶提供能滿足其不同需求的量身定制的一流解決方案。與Andersen Global的合作標誌著我們對客戶的承諾，我們期待與Andersen Global的成員公司和合作公司合作，擴大我們的全球影響力，提供無縫服務。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Fortin Gaignard以其深厚的行業專長和在市場中保持競爭優勢的能力而享譽業界。我期待其團隊能與我們在美國的估值業務建立密切合作關係，為我們的進一步發展奠定基礎。」

Andersen Global是一個由法律上獨立的成員公司組成的國際協會，由來自世界各地的稅務、法律和估值專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員企業Andersen Tax LLC創立，目前在全球擁有超過15,000名專業人員，透過其成員機構和合作機構在425個以上的地點開展業務。

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