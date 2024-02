Andersen Global breidt Canadese aanwezigheid uit met toevoeging van taxatiebedrijf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn wereldwijde waarderingspraktijk uitbreiden via een samenwerkingsovereenkomst met Fortin Gaignard Groupe Conseil Inc., een toonaangevend waarderingsbedrijf dat actief is in Canada.

Fortin Gaignard, opgericht in 2008, is een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfswaardering, transactiediensten en ondersteuning bij geschillen. Het bedrijf werkt nauw samen met een breed scala aan klanten om geïntegreerde waarderingsdiensten te leveren op het gebied van belasting- en successieplanning, fusies en overnames, regelgevingskwesties, bedrijfsopvolging, aandeelhoudersovereenkomsten, toewijzing van aankoopprijzen, waardeverminderingstesten en immateriële activa.

“We zijn gericht op het aanpassen aan de evoluerende waarderingsmarkt om ervoor te zorgen dat onze klanten de beste oplossingen krijgen die zijn afgestemd op elke behoefte,” aldus Managing Director Dany Brisson. “Deze samenwerking met Andersen Global betekent onze toewijding aan onze klanten, en we kijken ernaar uit om samen te werken met de aangesloten en samenwerkende bedrijven van Andersen Global terwijl we ons wereldwijde bereik uitbreiden om naadloze service te bieden.”

“Fortin Gaignard staat bekend om hun diepgaande branche-expertise en hun vermogen om een concurrentievoordeel op de markt te behouden,” aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijde voorzitter en CEO van Andersen. “Ik verwacht dat het team een nauwe werkrelatie zal ontwikkelen met onze waarderingspraktijk in de VS, waardoor we gepositioneerd worden voor verdere groei.”

