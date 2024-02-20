Skechers推出高科技倉庫，採用Hai Robotics自動化「貨到人」系統

一台Hai Robotics自動化箱式倉儲機器人(ACR)，它是Skechers配送中心69個挑選和運輸貨物箱以完成訂單配送的機器人之一。（照片：美國商業資訊）

一台Hai Robotics自動化箱式倉儲機器人(ACR)，它是Skechers配送中心69個挑選和運輸貨物箱以完成訂單配送的機器人之一。（照片：美國商業資訊）

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的鞋類和服裝公司Skechers USA與全球首屈一指的自動化倉儲系統(ASRS)供應商Hai Robotics（以下簡稱「Hai」）攜手合作，在日本東京Minato City啟用了新的配送中心。Skechers採用了Hai的自動化貨到人(goods-to-person)系統，充分提高了倉庫的營運效率、配送速度和訂單準確性。

Hai的解決方案憑藉其壓縮倉儲——充分減少所需房產——的能力而雀屏中選，並且能夠輕鬆適應不斷變化的需求，解決勞動力短缺問題，並支援長期業務成長。

在物料搬運顧問公司MHE Solutions, Inc.的支援下，Skechers建造了新工廠，以跟上日本市場快速成長的需求，推進過去依賴繁重人工勞動的各項運作。人工揀選流程已經成為完成訂單配送的標準，但管理人員短缺加上SKU品種擴大，導致營運成本較高，出站揀選效率和速度有限。在評估了幾家自動化供應商後，Skechers最終認定，Hai Robotics的HaiPick系統是可靠、有效的自動化訂單配送的理想解決方案。

密集型的HaiPick系統可以適應消費者需求的變化，並且可以隨著業務成長輕鬆擴充。它可以與工廠中的其他科技順暢整合，以協助Skechers快速回應客戶訂單。該系統還提高了員工的生產力，同時減少了對員工的體力需求，有助於緩解勞動力短缺帶來的干擾。

在Skechers工廠內，HaiPick系統占地139,705平方英尺，由69台HaiPick自動化箱式倉儲機器人(ACR)操作，這些機器人與Manhattan Associates的雲端原生倉庫管理系統(WMS)相整合。ACR是高度智慧化的高大裝置，可以在ASRS的狹窄通道中自主導航，而ASRS包含幾乎所有符合業界標準的貨架，最高可垂直延伸至32英尺。機器人從貨架上取下貨物箱——它可以在任何給定時間運送多達8個貨物箱，以達到最大的訂單分批效率——並將它們送到人工作業的工作站。

Skechers的HaiPick系統包含8個符合人體工程學的工作站，操作員在螢幕上收到關於待分揀產品和數量的明確說明，以完成訂單。產品隨後會經過掃描，由系統確認訂單準確性，然後操作員才能繼續處理下一個訂單。

HaiPick系統將對Skechers新經銷設施的成功運作起到舉足輕重的作用，協助Skechers在不斷發展的過程中保持高水準的服務和客戶滿意度。

Skechers經銷營運副總裁Sophie Houtmeyers和MHE Solutions的Michael Pitt表示：「所有的自動化專案都各自面臨挑戰，但Hai團隊一直是絕佳的合作夥伴，他們始終保持積極進取的態度，並致力於透過兌現他們的設計為客戶做正確的事。在因嚴格的消防規定而充滿挑戰的日本倉儲設計領域，Hai ACR系統促進了創造性的應用，充分利用了倉庫地面空間和難以到達的垂直儲存空間。此外，它還提高了生產力，這是Skechers在日本市場成長的關鍵。」

Hai Robotics U.S.A.營收長Brian Reinhart表示：「我們很榮幸能夠協助Skechers提升新工廠的營運水準，並在確保工廠快速觸達客戶的能力方面扮演關鍵角色。我們感謝MHE和Skechers對我們的信任，並為目前取得的成功感到振奮。我們會繼續與MHE Solutions和Skechers密切合作，進一步支援他們的倉庫自動化之旅，協助他們超越營運效率目標。」

關於Hai Robotics

Hai Robotics是全球首屈一指的自動化倉儲系統(ASRS)供應商，致力於透過智慧、快速、高效的倉庫自動化，更加便於所有設施使用，從而改善全球庫存獲取。

公司屢獲殊榮的設備推動了高度靈活的ASRS發展，而這些ASRS由標準貨架和幾乎任何貨物箱組成。Hai Robotics的解決方案充分利用了最高可達32英尺以上的垂直儲存空間，將儲存佔用空間減少了多達75%，將工作流程效率提高了多達4倍，並將訂單分揀精確度提高到99.9%以上。

Hai Robotics成立於2016年，在全球40多個國家的1100多個專案中備受信賴，在全球設有8個辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪HaiRobotics.com。

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